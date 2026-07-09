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Lucas Cordalis beklagt "krasse" Fehl-Entwicklung in seiner Wahlheimat Mallorca

Verkehrschaos auf Mallorca

Lucas Cordalis beklagt "krasse" Fehl-Entwicklung in seiner Wahlheimat Mallorca

09.07.2026, 15.03 Uhr
"Es gibt nur noch Stau, von morgens bis abends": Als Gast der ZDF-Sendung "Volle Kanne" hat Schlager-Star Lucas Cordalis die Verkehrssituation auf Mallorca geschildert – und eine Entwicklung beklagt, an der er als Einwanderer selbst nicht ganz unschuldig sein dürfte.
Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger
Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger leben auf Mallorca - und leiden dort unter Dauerstau "von morgens bis abends".  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Seit über 20 Jahren hat Lucas Cordalis seinen Wohnsitz auf Mallorca. Inzwischen lebt der Schlagersänger und -produzent auf der Baleareninsel mit seiner Frau Daniela Katzenberger und der gemeinsamen Tochter Sophia. In all den Jahren habe sich der Alltag in seiner Wahlheimat jedoch stark gewandelt, klagte der 58-Jährige nun als Gast in der ZDF-Sendung "Volle Kanne".

"Was ich früher wahnsinnig geschätzt habe, war, dass die Straßen nie voll waren", sagte Cordalis. "Es gab nie Stau. Jetzt gibt es nur noch Stau, von morgens bis abends." Der Sohn von Schlager-Legende Costa Cordalis nannte dafür auch einen Grund: "Das hat damit zu tun, und das finde ich ehrlich gesagt richtig krass, dass die Leute es sich nicht mehr leisten können in den Touristenorten zu leben. Die leben woanders und müssen zum Arbeiten dorthin fahren. Das finde ich keine schöne Entwicklung."

Lucas Cordalis: "Es ist sehr, sehr anders als früher"

Getrieben durch die hohe internationale Nachfrage sind die Immobilien- und Mietpreise auf Mallorca in den letzten Jahren in der Tat stark gestiegen – zum Leidwesen vieler Einheimischer. Vor allem das Preisniveau in Palma de Mallorca und im Südwesten der Insel ist für spanische Normalverdiener kaum noch erschwinglich. Gegen diese Entwicklung gab es zuletzt immer wieder Demonstrationen.

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Noch eine weitere Entwicklung bewertete Lucas Cordalis als Gast im ZDF-Frühstücksmagazin kritisch. Heute gebe es in den Musik-Charts kaum noch echte Hits, sondern "fast nur noch Hypes". Der auch als Komponist tätige Schlagerstar findet: "Die Songs, die jetzt entstehen, werden nicht mehr für die Ewigkeit gemacht wie früher. Heute ist es eine Moment-Aufnahme, die in einem Jahr gar keine Relevanz mehr hat." Dazu erzeuge Social Medial ständig neue Strömungen in der Musik, was er als interessant bezeichnete. Sein Fazit: "Es ist sehr, sehr anders als früher."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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