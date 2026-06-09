Dieser Auftritt im Megapark wurde für Isi Glück besonders unangenehm

Isi Glück gehört zu den großen Namen am Ballermann auf Mallorca. Die 35-Jährige steht seit Jahren auf der Bühne im berühmt-berüchtigten Partytempel Megapark. Doch in all den Jahren kam es dabei auch schon zu unangenehmen Zwischenfällen. Von einem berichtete Glück nun Barbara Schöneberger im Podcast "Frühstück bei Barbara".

Denn wie Isabel Gülck, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, dort erzählt, überkam sie auf der Bühne einst eine plötzliche Übelkeit. "Das hatte nichts mit Alkohol zu tun, in dem Fall", versichert sie Schöneberger. Die Sängerin vermutet, sie habe an dem Tag schlichtweg "was Falsches gegessen".

Mitten im Auftritt habe sie gemerkt, dass sie sich übergeben muss. "Ich sag': Wo geh ich jetzt hin? Mitten im Lied? Ich war noch am Singen und alle gucken", erinnert sich Glück. "Mein einziges Glück war, hinter der Bühne war direkt ein Waschbecken. Was für ein Zufall!" Die Sänger sei daraufhin hinter die Bühne gestürmt – zum Waschbecken. "Da waren überall Mitarbeiter, das war so unangenehm!", betont Glück.

Isi Glück und Barbara Schöneberger sprechen über peinliche Momente Ihren Auftritt aufgrund ihres Unwohlseins vorzeitig zu beenden, war für die 35-Jährige dennoch keine Option: "Ich bin danach wieder zurück auf die Bühne, habe weiter durchgezogen und zu Ende gesungen", berichtet sie.

Zuvor erinnerte sich auch Barbara Schöneberger an eine eigene, unappetitliche Anekdote zurück. Zwar betont sie, "so gut wie gar keinen Alkohol zu trinken", gesteht aber rückblickend: "Ich habe einmal einen Kater gehabt." Sie habe damals in einem Hotel übernachtet und sich am nächsten Morgen auf die Rückreise nach Berlin vorbereiten wollen. "Da habe ich mich morgens im Hotel über meinen Koffer gebeugt und ich wollte den zumachen, (...) und da habe ich in meinen Koffer gekot..."

"Oh nein!", reagiert Podcast-Gast Isi Glück hörbar betroffen. Doch damit endet Schönebergers Geschichte noch nicht. Sie gesteht lachend: "Ich habe einfach keine Kraft gehabt, um das wegzumachen und dann habe ich einfach den Reißverschluss zugemacht und bin mit dem Koffer losgefahren."

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