Home News Star-News

H.P. Baxxter teilt privaten Moment mit seiner 37 Jahre jüngeren Ehefrau

Seltenes Pärchenfoto

H.P. Baxxter teilt privaten Moment mit seiner 37 Jahre jüngeren Ehefrau

09.06.2026, 13.48 Uhr
von Paulina Meissner
H.P. Baxxter und seine Frau Sara Bakhsh feiern ihren zweiten Hochzeitstag auf Sylt. Der Scooter-Frontmann postet ein seltenes Pärchenfoto aus der Sansibar.
H.P. Baxxter
H.P. Baxxter und seine Ehefrau Sara feierten nun bereits ihren zweiten Hochzeitstag.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz

Im Juni 2024 heirateten Technostar H.P. Baxxter und seine Ehefrau Sara Bakhsh auf Sylt. Nun ist das Paar zum zweiten Hochzeitstag auf die deutsche Insel zurückgekehrt.

H.P. Baxxter zeigt sich verliebt mit Sara Bakhsh

Zu einem Foto, das die beiden zeigt, schreibt Baxxter: "Neulich in der Sansibar". Auf dem Foto trägt der 62-Jährige einen schwarzen Anzug mit Fliege und hat seinen Arm um seine 37 Jahre jüngere Partnerin gelegt. Die 25-Jährige trägt ein schwarzes Kleid mit Spitze, offene Haare und lächelt in die Kamera. Offenbar hat das Paar seinen zweiten Hochzeitstag in dem bekannten Sylter Restaurant gefeiert.

Das Pärchenfoto ist ein seltener Anblick auf dem Profil des Musikers, der sonst kaum gemeinsame Bilder mit seiner Frau teilt. Bei den Fans kommt der Einblick dementsprechend gut an: "Wow, ihr beide schaut echt gut aus", heißt es in einem Kommentar, ein anderer Follower schreibt: "So ein schönes Foto von euch!"

Derzeit beliebt:
>>Ballermann-Star Mia Julia macht Depressionen und Endometriose öffentlich
>>Karel Gotts Tochter veröffentlicht erste Single – und spricht über ihr berühmtes Erbe
>>"Nord Nord Mord – Sievers und die fünf Fragezeichen": Kritik zum Krimi mit Peter Heinrich Brix
>>"Nord Nord Mord – Sievers und der Traum vom Fliegen": Kritik zum ZDF-Krimi

H.P. Baxxter spricht über seine Ehe mit Sara Bakhsh

Das Paar machte seine Beziehung im Mai 2023 öffentlich. H.P.Baxxter betonte, zwischen ihm und der damals 22-Jährigen habe es "gleich richtig gefunkt". Und so hielt er nur wenige Monate später schon um die Hand von Sara Bakhsh an. Für Hans Peter Geerdes, wie der Sänger bürgerlich heißt, ist es bereits die dritte Ehe. Für die Immobilienwirtschaft-Studentin die erste.

Ballermann-Star Mia Julia macht Depressionen und Endometriose öffentlich
Seit über einem Jahrzehnt ist Mia Julia ein Star am Ballermann auf Mallorca. Doch während sie auf der Bühne für gute Laune sorgt, kämpft sie privat mit mentalen Herausforderungen.
Mentale Erkrankung
Mia Julia Brückner

Gegenüber "Bild" sagte Baxxter bei der Trauung 2024: "Das ist jetzt meine dritte und letzte Ehe. Mehr will ich auch nicht mehr. Ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe und hoffe, dass wir lange eine glückliche Zeit haben."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Er schrieb Hits für Dua Lipa und Britney Spears: Talay Riley mit 35 Jahren gestorben
Ermittlungen wegen Tötungsverdachts
Talay Riley
"Viel Spaß": Andrea Kiewel über das Glücklichsein in ihrer Beziehung
Pikante Tipps
Andrea Kiewel in einem blauen Anzug.
Thomas Seitel: So begann seine Liebe zu Helene Fischer wirklich
Privates Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Muss immer erst etwas passieren": Lola Weippert berichtet von Stalker vor ihrer Tür
Stalker-Erlebnis
Lola Weippert
Barbara Wussow privat: Das Liebesgeheimnis mit Ehemann Albert Fortell
Lange Ehe
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
"Was ist das für ein Vollpfosten": Mike Krügers Frau ließ ihn beim ersten Kennenlernen abblitzen
Holpriger Start
Mike Krüger und seine Ehefrau Birgit
Christin Stark über Ehe mit Matthias Reim: "Sehen uns gefühlt nur Backstage"
Schlager-Powerpaar
Christin Stark und Matthias Reim
"Anstößige Inhalte": YouTube entfernt Video von Barbara Schöneberger
YouTube-Bann
Barbara Schöneberger
"Das ist mein Bikinibody 2026": GNTM-Siegerin hat 25 Kilo abgenommen
Gewichtsabnahme
Alex Mariah Peter
Carmen Geiss schießt gegen TV-Moderator Sebastian Pufpaff
Instagram-Zoff
Carmen Geiss
TV-Tipp zur WM: Kabel Eins zeigt "Das Wunder von Bern" mit Peter Lohmeyer
Emotionaler WM-Mythos
Das Wunder von Bern (2003)
Neue Details zu "Wetten, dass..?" mit Kaulitz-Brüdern: Das ändert sich
Comeback der Kult-Show
Bill und Tom Kaulitz befinden sich in einem türkisfarbenen Raum
Treffen im Stadion: Helene Fischer veröffentlicht Video mit Fußballstar Thomas Müller
Gemeinsame Sache
Video auf Instagram: Helene Fischer und Thomas Müller machen gemeinsame Sache.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Alexander Zverev gewinnt Grand-Slam-Titel: Wo war Freundin Sophia Thomalla?
Am Ziel seiner Träume
Alexander Zverev küsst eine Trophäe.
"The Darkest Web / TikTok, die mächstigste App der Welt": Kritik zum ARTE-Themenabend
Digitale Welt
The Darkest Web
"37°: Kein Kind der Liebe": Kritik zur ZDF-Reihe über den schwierigen Start ins Leben
Trauma überwinden
37°: Kein Kind der Liebe
"Die Diplomatin – Mord in St. Petersburg": Kritik zum Politthriller auf 3sat
Brisanter Politthriller
Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg
"Amerika – Traum und Wirklichkeit (1)": Kritik zur Dokumentation im ZDF
Amerikas Ideale
Amerika - Traum und Wirklichkeit (1)
Trotz schwerer Krankheit: In dieser Serie feierte Michael J. Fox zuletzt ein Comeback
Fox zurück vor der Kamera
Michael J. Fox
Erneute Rückkehr nach Pandora: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Avatar: Fire and Ash"
Rückschlag für Barbara Schöneberger und Hans Sigl: „Starnacht am Wörthersee“ fliegt aus dem Ersten
Schlager-Show
Barbara Schöneberger und Hans Sigl auf einer Couch.
Die größten WM-Momente der DFB-Elf
Deutsche Fußballgeschichte
Die deutsche Nationalmannschaft von 1954 in Bern.
Nach Krebserkrankung: Nicole gibt Gesundheitsupdate
Gesundheits-Update
Nicole
Comeback mit Wucht: Dieses Franchise geht in den Kino-Charts durch die Decke
Kinoüberraschung
Scary Movie
Kate Winslet: Deshalb arbeitete sie 25 Jahre lang nicht mit James Cameron
Spannung am Set
von l.-r. Kate Winslet, Leonardo DiCaprio und James Cameron am Set von "Titanic".
"Michael" Biopic bricht Regeln: Warum kommt der Film so früh ins Streaming?
Kino-Erfolg
Jaafar Jackson in der Hauptrolle des Biopics "Michael"
Das große James-Bond-Ranking: Dieser 007-Star schlägt sogar Daniel Craig
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Oliver Geissen privat: Ehe, Kinder und Leben mit Christina Plate
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate
"Hart aber fair": Gäste und Thema der Sendung
ARD-Talkshow
Louis Klamroth ist der neue "Hart aber fair"-Moderator.