H.P. Baxxter teilt privaten Moment mit seiner 37 Jahre jüngeren Ehefrau

Im Juni 2024 heirateten Technostar H.P. Baxxter und seine Ehefrau Sara Bakhsh auf Sylt. Nun ist das Paar zum zweiten Hochzeitstag auf die deutsche Insel zurückgekehrt.

H.P. Baxxter zeigt sich verliebt mit Sara Bakhsh Zu einem Foto, das die beiden zeigt, schreibt Baxxter: "Neulich in der Sansibar". Auf dem Foto trägt der 62-Jährige einen schwarzen Anzug mit Fliege und hat seinen Arm um seine 37 Jahre jüngere Partnerin gelegt. Die 25-Jährige trägt ein schwarzes Kleid mit Spitze, offene Haare und lächelt in die Kamera. Offenbar hat das Paar seinen zweiten Hochzeitstag in dem bekannten Sylter Restaurant gefeiert.

Das Pärchenfoto ist ein seltener Anblick auf dem Profil des Musikers, der sonst kaum gemeinsame Bilder mit seiner Frau teilt. Bei den Fans kommt der Einblick dementsprechend gut an: "Wow, ihr beide schaut echt gut aus", heißt es in einem Kommentar, ein anderer Follower schreibt: "So ein schönes Foto von euch!"

H.P. Baxxter spricht über seine Ehe mit Sara Bakhsh Das Paar machte seine Beziehung im Mai 2023 öffentlich. H.P.Baxxter betonte, zwischen ihm und der damals 22-Jährigen habe es "gleich richtig gefunkt". Und so hielt er nur wenige Monate später schon um die Hand von Sara Bakhsh an. Für Hans Peter Geerdes, wie der Sänger bürgerlich heißt, ist es bereits die dritte Ehe. Für die Immobilienwirtschaft-Studentin die erste.

Gegenüber "Bild" sagte Baxxter bei der Trauung 2024: "Das ist jetzt meine dritte und letzte Ehe. Mehr will ich auch nicht mehr. Ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe und hoffe, dass wir lange eine glückliche Zeit haben."