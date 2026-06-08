"Michael" Biopic bricht Regeln: Warum kommt der Film so früh ins Streaming?

Das Michael-Jackson-Biopic "Michael" hat seinen Kinostart am 22. April 2026 gefeiert und erreicht bereits nach weniger als sieben Wochen die Streaming-Plattformen. Wie Filmstarts berichtet, startet der Film am 9. Juni 2026 digital bei Amazon Prime Video als Pay-Film. Der Streaming-Release folgt damit ungewöhnlich zügig auf den Kinostart.

Produziert wurde "Michael" von Graham King, der auch für den Queen-Film "Bohemian Rhapsody" verantwortlich war. Regie führt Antoine Fuqua, bekannt durch "Training Day" und "The Equalizer". In der Hauptrolle spielt Jaafar Jackson den King of Pop, unterstützt von Colman Domingo und Nia Long.

Bereits nach etwa sechs Wochen in den Kinos spielte "Michael" weltweit 850 Millionen Dollar ein und ist damit laut Filmstarts der bisher zweiterfolgreichste Film des Jahres, direkt hinter "Der Super Mario Galaxy Film". Der Film läuft weiterhin weltweit in den Kinos, doch parallel startet das Filmstudio nun die Heimkino-Auswertung.

Michael-Jackson-Biopic: Streaming-Termin, Details und Extras bei Amazon Prime Video Die Streaming-Veröffentlichung von "Michael" bei Amazon Prime Video erfolgt am 9. Juni 2026. Der Film lässt sich ab sofort digital vorbestellen und steht zur Premiere direkt zum Abruf bereit. Wer den Film online kauft oder leiht, erhält zudem mehr als eine Stunde exklusives Bonusmaterial, darunter bislang unveröffentlichte Behind-the-Scenes-Aufnahmen.

Nach Angaben von Filmstarts erscheinen die physischen Versionen auf DVD und Blu-ray zu einem späteren Zeitpunkt: Amazon listet den Termin in Deutschland aktuell auf den 6. August 2026.

Der Film zeigt laut Filmstarts ein "bildgewaltig inszeniertes Spektakel", das insbesondere auf der Kinoleinwand seine Wirkung entfalte. Hervorgehoben wird zudem, dass Hauptdarsteller Jaafar Jackson seinem Onkel Michael Jackson verblüffend ähnlich sehe. Musikpassagen mit den größten Hits wie "Thriller", "Billie Jean" oder "Smooth Criminal" begeisterten besonders in den Kinos.

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