Neue Pläne für "The Expendables 5": Frauenpower im Action-Universum?

Mit "The Expendables" hatte Sylvester Stallone – als Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller – 2010 einer der schwungvollsten Filmreihen der letzten Jahre ins Leben gerufen. Die Filme verbeugten sich vor dem Actionkino alter Schule, also aus den 1980er- und 1990er Jahren, und vor allem feierten sie die Genre-Helden jener Zeit – neben Stallone auch Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren oder Jean Claude van Damme, die auf nostalgisch-brachiale Weise und nicht ohne Selbstironie vorführten: Die Probleme der Welt lassen sich sehr wohl mit Muckis, Haudrauf und reichlich Geballer lösen. Basta, ihr omnipotenten und neunmalklugen Ethan Hunts, Jason Bournes und James Bonds.

Zuletzt ging dem Testosteron-überschüssigen Franchise allerdings merklich die Puste aus. Teil 4 der Reihe floppte spektakulär in den Kinos, indem er weltweit kaum mehr als 40 Millionen US-Dollar einspielte. 40 Millionen, damit wird der Umsatz nicht einmal die Gage seiner Darstellerriege gedeckt haben, die aus bekannten und damit teuren Stars wie Jason Statham, Megan Fox, 50 Cent und natürlich Mastermind Stallone bestanden. Mit dem Debakel schien die Reihe 2023 so tot wie manches Opfer der alten Action-Haudegen, bevor sie zuletzt doch noch das eine oder andere Lebenszeichen von sich gab.

Wie geht es mit dem "Expendables"-Franchise weiter? Denn nicht lange nach Erscheinen und trotz des finanziellen Fiaskos von "The Expendables 4" war es hinter den Kulissen zu Entwicklungen gekommen, die ihren Fans Hoffnung auf einen weiteren Teil machten. Das kanadisch-US-amerikanische Medienunternehmen Lionsgate hat, wie Anfang November 2025 bekannt wurde, die Rechte an der Filmreihe erworben, mit der es nun Großes vorhat. Gemeinsam mit Juniorpartner Millennium wolle man, wie es in einer Stellungnahme des Unternehmens hieß, diverse Projekte realisieren, die von der Reihe "abgeleitet" sein würden, darunter Filme, Fernsehserien und sogar Videospiele.

Was genau Lionsgate mit der Reihe vorhat, ist noch unbekannt. Offen folglich auch die Frage, welche Stars bei diesem oder jenem Projekt dabei sein würden. Im Falle einer weiteren Fortsetzung wäre das Studio jedenfalls gut beraten, Sylvester Stallone wieder stärker kreativ einzubinden. Der hatte sich nach kreativen Differenzen um "The Expendables 4" weitgehend aus dem Film zurückgezogen und auch seine frühere Hauptrolle deutlich kürzen lassen. Nicht wenige behaupten, genau das sei der Grund für den Flop gewesen. "Stallone war nicht so beteiligt wie sonst", sagte Dolph Lundgren in einem Interview mit "Screen Rant". "Wenn er verantwortlich ist, stimmt die Qualität – und fällt nie unter ein gewisses Level".

Lundgren fügte andererseits etwas an, das die "Expendables"-Fans ebenfalls – neben der Ankündigung von Lionsgate – optimistisch stimmen dürfte. Wenn Stallone das Zepter wieder übernehmen sollte, wäre auch er, Lundgren, wieder an Bord. Man darf guter Dinge sein, denn auch das zwitscherte Vögelchen Lundgren: dass nämlich Erfolgs- und offenbar Qualitätsgarant Stallone bereits an einem nächsten "Expendables"-Projekt arbeite, genauer: an einer "eigenen Version eines weiteren Kapitels".

Kommt ein "Expendabelles"-Film? Derzeit sieht es aber eher danach aus, dass in Zusammenarbeit mit dem Rechteinhaber Lionsgate, eine bereits ältere Idee eine Umsetzung bekommt: Bereits 2012 gab es erste Überlegungen, das Franchise mit einem reinen Frauen-Team zu erweitern, das womöglich (und naheliegenderweise) "Expendabelles" heißen könnte.

Nun wird das Projekt womöglich konkret(er): Wie der "Hollywood Reporter" im Mai 2026 berichtete, gaben zwei Produktionsfirmen bei den Filmfestspielen in Cannes erste Details bekannt. Die Handlung des noch unbetitelten Films soll in den 1990er-Jahren spielen, die Geschichte eines Teams von Elite-Agentinnen erzählen und im bisherigen "Expendables"-Universum angesiedelt sein. Ein fertiges Drehbuch existiere aber noch nicht, auch Regisseur und Darstellerinnen stünden noch nicht fest.