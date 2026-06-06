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"Schock": Kritik zum ARTE-Film mit Anke Engelke in ernster Rolle

Ein Arzt im Zwielicht

"Schock": Kritik zum ARTE-Film mit Anke Engelke in ernster Rolle

06.06.2026, 06.20 Uhr
von Maximilian Haase
Im Thriller "Schock" verliert Denis Moschitto als Arzt seine Approbation und behandelt kriminelle Patienten. Erstmals im Free-TV auf ARTE, mit Anke Engelke und Fahri Yardim.
Schock
Nicht nur komödiantisch unterwegs: Anke Engelke spielt die Anwältin Kreber, die Bruno 50.000 Euro für die Behandlung eines an Leukämie erkrankten Mafioso bietet.   Fotoquelle: ARTE / Paul Pieck
Schock
Verzweifelt: Bruno (Denis Moschitto) muss sich mit halblegalen Behandlungen über Wasser halten.  Fotoquelle: ARTE / Paul Pieck
Schock
Bruno (Denis Moschitto) hat eine Zulassung als Arzt verloren und behandelt deshalb vor allem Kriminelle.  Fotoquelle: ARTE / Paul Pieck

Was tun gesuchte Kriminelle und anderweitig verfolgte Menschen, wenn sie ernsthaft erkranken und der offizielle Weg über Kliniken und Ärzte keine Option ist? Eine Möglichkeit: Man wendet sich an jene Mediziner, die ebenfalls zwielichtig unterwegs sind und kaum etwas zu verlieren haben. So spielt es auch der Thriller "Schock" durch, der 2023 auf dem Münchner Filmfest seine Premiere feierte und nun bei ARTE kurz nach Mitternacht erstmals im Free-TV zu sehen ist. Denis Moschitto verkörpert den Arzt Bruno, der seine Approbation verloren hat und nun Protagonisten aus der Kölner Unterwelt behandelt – unter anderem einen an Leukämie erkrankten Mafiaboss.

ARTE
Schock
Drama • 08.06.2026 • 00:15 Uhr

Nachdem er seine Zulassung verloren hat, muss sich Bruno – geplagt von Geldsorgen – halblegal auf Patientinnen und Patienten am Rand der Gesellschaft einlassen. Zwischen Sexarbeiterinnen und Möchtegerngangstern bekommt er eines Tages ein Angebot, das er nicht ablehnen kann: Ein waschechter Mafioso braucht seine Hilfe; dessen Anwältin Kreber (gespielt von einer enorm wandlungsfähigen Anke Engelke) bietet ihm 50.000 Euro für die komplexe Behandlung. Doch indem er sich auf den schwerkranken Kriminellen einlässt, gerät Bruno tiefer und tiefer in die brandgefährlichen Strukturen der Mafia.

Zwischen den Fronten der Mafia

Die Probleme wachsen Bruno über den Kopf: Das für die Krebsbehandlung essenzielle Antikörperserum, das er von einem Apothekerfreund kauft, erweist sich als Betrug und unwirksam. Dubiose Dealer nutzen aus, dass er darauf angewiesen ist und erpressen den verzweifelten Mediziner. Als wäre das nicht genug, gerät er auch in Konflikt mit seinem Schwager Giuli (verkörpert von Fahri Yardim, der auch als Produzent fungierte), ebenfalls italienischer Mafioso und überhaupt nicht begeistert davon, dass einer seiner Familienangehörigen den engsten Konkurrenten heilen will.

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Mehr und mehr eskaliert die Lage in dem finsteren Thriller, der von einer bedrohlichen Parallelwelt berichtet, in der sich alles um Gewalt, Verrat und fragwürdige Loyalität dreht. Bruno gerät zwischen die Fronten der Mafiabanden – und sieht plötzlich nicht nur sich selbst, sondern auch seine Familie bedroht. Denis Moschitto übernahm neben der überzeugend gespielten Hauptrolle zusammen mit Daniel Rakete Siegel auch die Regie nach einem ebenfalls von dem Kölner Duo verfassten Drehbuch.

Der Film ist auch online in der ARTE-Mediathek abrufbar.

Schock – So. 07.06. – ARTE: 00.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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