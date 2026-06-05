Home News TV-News

"German Cops": Neue Dokusoap zeigt deutsche Polizisten in den USA

Kultur-Clash und Blaulicht

"German Cops": Deutsche Ermittler in den USA

05.06.2026, 06.43 Uhr
von Rupert Sommer
Die neue Dokusoap "German Cops" auf Kabel Eins begleitet deutsche Polizisten im amerikanischen Polizeialltag. Zwischen Culture Clash und Extremsituationen müssen Heidi, Harald und Jeffrey sich behaupten.
German Cops
Die Doku-Reihe begleitet deutsche Polizisten, die in die Arbeit ihrer US-Kollegen reinschnuppern dürfen.  Fotoquelle: Kabel eins
German Cops
Polizistin Heide lässt sich bei ihrer Arbeit von einem Kamerateam begleiten.  Fotoquelle: Kabel eins
German Cops
Die deutschen Kollegen müssen ihren Platz in der Polizeiarbeit vor Ort erst finden.  Fotoquelle: Kabel eins
German Cops
Der Polizeialltag in den USA erfordert einiges an Umdenken - und Weitblick.   Fotoquelle: Kabel eins
German Cops
Der Dienst von Polizisten in den USA unterscheidet sich deutlich von dem hierzulande.  Fotoquelle: Mary Salen

Zwischen Blaulicht, Verfolgungsjagden und kulturellen Gegensätzen: Kabel eins schickt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der neuen Dokusoap "German Cops" auf Streife in den USA. Im Mittelpunkt stehen die deutschsprachigen Polizisten Heidi, Harald und Jeffrey, die fernab der Heimat im amerikanischen Polizeialltag bestehen müssen. Dabei werden sie nicht nur mit Kriminalität, sondern auch mit einem spürbaren Culture Clash konfrontiert.

Kabel Eins
German Cops
Dokusoap • 05.06.2026 • 20:15 Uhr

Die Serie begleitet die drei Beamten hautnah bei ihren Einsätzen und gewährt Einblicke in einen Job, der kaum unterschiedlicher zum Polizeidienst in Deutschland sein könnte. Ob riskante Verfolgungsjagden, Einsätze mit dem SWAT-Team, extreme Fälle von Drogenkriminalität oder Gewalt: Der Alltag ist geprägt von Extremsituationen, in denen jede Entscheidung über Leben und Tod bestimmen kann. Dabei wird deutlich, wie hoch die Anforderungen an die Polizisten sind – körperlich wie mental.

Wie bewahrt man sich "Herzlichkeit" bei gleichzeitiger Härte?

Gleichzeitig erzählt "German Cops" auch von der Herausforderung, sich in einem fremden Land zu behaupten. Die Unterschiede zwischen deutscher und amerikanischer Polizeiarbeit werden ebenso sichtbar wie die kulturellen Eigenheiten des Lebens in den USA. Für Heidi, Harald und Jeffrey bedeutet das, sich immer wieder neu anzupassen und dennoch ihre eigenen Wurzeln nicht zu verlieren.

Derzeit beliebt:
>>"American Pie": Das machen die Stars der 90er-Kultkomödie heute
>>Erneute Rückkehr nach Pandora: Das sind die DVD-Highlights der Woche
>>Heute im TV "Apollo 13": Kritik zum oscarnominierten Klassiker mit Tom Hanks
>>"Stargate": Ein Sci-Fi-Klassiker von Roland Emmerich kehrt zurück

Besonders im Fokus steht deshalb auch das Privatleben der drei Protagonisten. Abseits der Einsätze suchen sie Halt in vertrauten Ritualen und pflegen bewusst deutsche Traditionen und Werte. Hier zeigen sie eine andere Seite: fernab von Einsatzstress und Gefahr, geprägt von "Herzlichkeit" und dem Wunsch nach Normalität.

German Cops – Fr. 05.06. – Kabel Eins: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Fußball-WM 2026: Das sind die Favoriten
WM Favoriten
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.
Ingo Zamperoni erklärt, wie Trump die Fußball-WM für sich nutzen will
WM und Macht
Ingo Zamperoni
Comeback von Peter Kloeppel: Glücksbringer für Deutschland?
Kloeppels TV-Comeback
Peter Kloeppel
"Europa: Aufrüsten für den Frieden?": Kritik zur ARTE-Dokumentation
Europas Sicherheit
Europa: Aufrüsten für den Frieden
"Verbotene Bücher – Kulturkampf in den USA": Alle Infos zur 3sat-Doku
Kulturkampf in Amerika
Verbotene Bücher - Kulturkampf in den USA
"Er ist wieder da": Zwischen Satire und Wahnsinn – heute im Free-TV
Hitler in der Neuzeit
"Er ist wieder da"
"Die Wahrheit über Social Media – mit Jochen Breyer": Die beunruhigende Zukunft unserer Kinder
ZDF-Doku
Die Wahrheit über Social Media - mit Jochen Breyer
Warum "Contact" mehr als nur Sci-Fi ist
Philosophische Sci-Fi im TV
Contact
Wolfgang Fiereks Leben, abseits der Kameras
Bayerische Kultfigur
Wolfgang Fierek
So werden die neue Folgen der Crime-Serie "Elsbeth" bei Kabel Eins
2. Staffel startet
Carra Patterson
Bodyshaming und Hasskommentare: So geht Beatrice Egli damit um
Egi's Selbstbewusstsein
"Volle Kanne"
Kelly Family: Der bittere Streit um ihren Nummer-eins-Song "I Can't Help Myself"
Bravo-Skandal
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
Kritik an ZDF-„Fernsehgarten“: Zuschauer kritisieren Preise, Pannen und Programm
Kritik
Andrea Kiewel in einem roten Kleid im ZDF Fernsehgarten.
Kurz vor seinem Auftritt: Darum flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich
Kurioser Rauswurf
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Markus Lanz gibt Einblicke in seine Erziehungsmethoden
Familienleben von Lanz
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.
Schlager-Ikone Howard Carpendale warnt Helene Fischer: "Verkaufe Sex nicht auf der Bühne!"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
So wohnt Beatrice Egli: Die private Seite des Schlagerstars
Privates Refugium
Beatrice Egli lächelt.
Campino will bei diesem "Geblöke nicht mitmachen"
Campino kritisiert Politik
Campino / Friedrich Merz
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Ein bisschen Taschengeld": Olaf der Flipper spricht über das Verhältnis zu seiner Tochter
Die Familie und der Schlagerstar
Olaf der Flipper
Ex-WWM-Kandidat Aaron Troschke spricht über seinen riesigen YouTube-Erfolg
YouTube-Millionär
Aaron Troschke
ARD-Korrespondent Michael Stocks warnt vor dramatische Zustände in Mexiko zur WM
Kartelle und Fußball
Mexiko: WM im Schatten der Kartelle
"Masters of the Universe": Wer ist der neue He-Man?
Nicholas Galitzine als He-Man
Masters of the Universe
"Die Witwe Clicquot": Kritik zum Biopic mit Haley Bennett
Champagner-Pionierin
Die Witwe Cliquot
"Wenn das Eis ruft – Der Abenteurer Arved Fuchs": Alle Infos zur ARTE-Doku
Polare Abenteuer
Wenn das Eis ruft - Der Abenteurer Arved Fuchs
"Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz": Kritik zum ARD-Krimi mit Christian Kohlund
Zürcher Waffenhandel
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz
Peter Brugger: "Ich tu mir im Moment in vielen Bereichen schwer, zu sagen, wird schon alles gut"
Einfluss der KI
Sportfreunde Stiller
Stefan Raab machte ihren "Maschendrahtzaun" zum Hit: Regina Zindler ist tot
"Maschendrahtzaun"-Ikone
TV total
Horror-Comeback: Spielberg und Scorsese bringen Kap der Angst zurück
Horrordrama
Kap der Angst
Mit Söder-Tochter Gloria-Sophie: Neues Doku-Format gibt Einblick in Leben von Promi-Kindern
Promi-Nachkommen
Markus Söder und Gloria-Sophie Burkandt