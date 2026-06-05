"German Cops": Neue Dokusoap zeigt deutsche Polizisten in den USA

Zwischen Blaulicht, Verfolgungsjagden und kulturellen Gegensätzen: Kabel eins schickt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der neuen Dokusoap "German Cops" auf Streife in den USA. Im Mittelpunkt stehen die deutschsprachigen Polizisten Heidi, Harald und Jeffrey, die fernab der Heimat im amerikanischen Polizeialltag bestehen müssen. Dabei werden sie nicht nur mit Kriminalität, sondern auch mit einem spürbaren Culture Clash konfrontiert.

German Cops Dokusoap • 05.06.2026 • 20:15 Uhr

Die Serie begleitet die drei Beamten hautnah bei ihren Einsätzen und gewährt Einblicke in einen Job, der kaum unterschiedlicher zum Polizeidienst in Deutschland sein könnte. Ob riskante Verfolgungsjagden, Einsätze mit dem SWAT-Team, extreme Fälle von Drogenkriminalität oder Gewalt: Der Alltag ist geprägt von Extremsituationen, in denen jede Entscheidung über Leben und Tod bestimmen kann. Dabei wird deutlich, wie hoch die Anforderungen an die Polizisten sind – körperlich wie mental.

Wie bewahrt man sich "Herzlichkeit" bei gleichzeitiger Härte? Gleichzeitig erzählt "German Cops" auch von der Herausforderung, sich in einem fremden Land zu behaupten. Die Unterschiede zwischen deutscher und amerikanischer Polizeiarbeit werden ebenso sichtbar wie die kulturellen Eigenheiten des Lebens in den USA. Für Heidi, Harald und Jeffrey bedeutet das, sich immer wieder neu anzupassen und dennoch ihre eigenen Wurzeln nicht zu verlieren.

Besonders im Fokus steht deshalb auch das Privatleben der drei Protagonisten. Abseits der Einsätze suchen sie Halt in vertrauten Ritualen und pflegen bewusst deutsche Traditionen und Werte. Hier zeigen sie eine andere Seite: fernab von Einsatzstress und Gefahr, geprägt von "Herzlichkeit" und dem Wunsch nach Normalität.

German Cops – Fr. 05.06. – Kabel Eins: 20.15 Uhr