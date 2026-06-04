"Die Witwe Clicquot": Kritik zum Biopic mit Haley Bennett

Geschichten über Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, Männern die Stirn bieten und ihre eigenen Wege gehen, waren im Film früher eher rar gesät. Heute drängen sie jedoch zum Glück immer stärker auf die Leinwände und Bildschirme. Ein neuer Beitrag ist das Biopic "Die Witwe Clicquot", das sich dem Leben Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardins nähert. Eine Unternehmerin, die als "Grand Dame de Champagne" bekannt wurde. 3sat zeigt den Film im Rahmen eines "La belle France"-Thementags als Erstausstrahlung.

Die Witwe Cliquot Drama • 04.06.2026 • 20:15 Uhr

"Die Witwe Clicquot": Haley Bennett als Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin Der Clou an Thomas Nappers feinsinnigem Drama, das auf einem Sachbuch der Kulturhistorikerin Tilar J. Mazzeo basiert: Erzählt wird auf zwei Zeitebenen. Zum einen schildert der Regisseur die Romanze zwischen der Titelheldin (Haley Bennett) und ihrem Ehemann François (Tom Sturridge). Zum anderen beschreibt er Barbe-Nicoles Kampf um die Fortführung der Champagnergeschäfte nach dem Tod ihres Gatten Anfang des 19. Jahrhunderts.

3sat zeigt das Biopic am "La belle France"-Thementag erstmals im TV Mit Joe Wright ("Stolz und Vorurteil", "Abbitte") stand Thomas Napper als Produzent ein Experte für hochwertige Kostümdramen zur Seite. Neben Hauptdarstellerin Haley Bennett, die ihre Rolle mit stiller Entschlossenheit anlegt, überzeugen vor allem auch die Bilder von "Die Witwe Clicquot". Gedreht wurde übrigens teilweise in der Champagne, jener französischen Region, in der das noch heute existierende Unternehmen Veuve Clicquot Ponsardin seinen Sitz hat.

Die Witwe Cliquot – Do. 04.06. – 3sat: 20.15 Uhr

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