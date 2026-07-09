Selbst 3sat lässt RTL alt aussehen: "Die Bachelors" bleiben eine Quoten-Enttäuschung

Als Paul Janke 2012 als zweiter TV-Rosenkavalier bei "Der Bachelor" nach der Frau fürs Leben suchte, kratzten die durchschnittlichen TV-Quoten an der Fünf-Millionen-Grenze. Davon kann RTL heute nur noch träumen. Die aktuell laufende Staffel der mittlerweile als "Die Bachelors" ausgestrahlten Datingshow läuft katastrophal für den Kölner Sender. Auch die TV-Ausstrahlung am Mittwochabend machte da keine Ausnahme.

Lediglich 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die neue Folge der Sendung im Live-TV. Das ergibt einen absolut enttäuschenden Marktanteil von 3,1 Prozent. Ein Flop waren "Die Bachelors" auch bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit einem mickrigen Marktanteil von 5,3 Prozent. Zum Vergleich: Der Schnitt des vergangenen Jahres in dieser Zielgruppe liegt für RTL bei 9,3 Prozent. An den miserablen Quoten konnte selbst der spielfreie Tag der Fußball-WM nichts ändern.

Selbst Krimi-Wiederholung von 3sat lässt "Die Bachelors" alt aussehen Besonders frappierend wird der Negativtrend der RTL-Sendung im Vergleich mit den Prime-Time-Siegern am Mittwochabend. Zur Primetime schalteten bei "Aktenzeichen XY... Vermisst" im ZDF mit 3,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als sechsmal so viele Menschen wie bei der RTL-Datingshow ein. Auch der sonst eher reichweitenschwache Kultursender 3sat holte mit 1,33 Millionen Menschen deutlich mehr Publikum vor die Bildschirme – mit einer Krimi-Wiederholung aus der Reihe "Die Toten vom Bodensee".

Immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es für RTL aber: In den senderinternen Streamingcharts landeten "Die Bachelors" auf dem siebten Platz innerhalb der Kalenderwoche 26. Demnach streamten 487.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Datingshow mit den Junggesellen Tim Reitz und Sebastian Paul. Im Vergleich mit anderen Reality-Formaten aus dem Hause RTL ziehen die Rosenkavaliere aber den Kürzeren. Unter anderem kommen "Prominent getrennt" (984.000) und "Ex On The Beach" (728.000) deutlich besser beim Streamingpublikum an.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels