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"Dick & Doof" nimmt Abschied: Warum Selfiesandra und Laserluca Schluss machen

Podcast-Aus

"Dick & Doof" nimmt Abschied: Warum Selfiesandra und Laserluca Schluss machen

08.07.2026, 10.56 Uhr
von Stefan Weber
Selbst erfolgreiche Projekte enden: Der beliebte Podcast "Dick & Doof" von Selfiesandra und Laserluca wird nach sieben Jahren eingestellt. Trotz des Abschieds gibt es bis Ende des Jahres noch Special-Folgen für die Fans.
Sandra Safiulov
Sandra Safiulov alias selfiesandra hat das Ende des "Dick & Doof"-Pocasts angekündigt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Es ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts: Sieben Jahre lang gehörte "Dick & Doof" für viele Fans zum festen Wochenprogramm. Nun ziehen Sandra Safiulov, besser bekannt als Selfiesandra, und Luca Scharpenberg alias Laserluca einen Schlussstrich: Am 5. August endet ihr gemeinsamer Podcast. Die Entscheidung sei ihnen nicht leichtgefallen – doch für beide sei der richtige Zeitpunkt gekommen.

In einem rund 16-minütigen Video auf dem YouTube-Kanal von Scharpenberg machten die beiden ihre Entscheidung öffentlich. "Es wirkt jetzt irgendwie vielleicht auch wie so ein April-Scherz, ohne dass April ist oder so, aber nee", stellen sie gleich zu Beginn klar. Tatsächlich sei der Entschluss bereits vor einigen Monaten gefallen, erste Überlegungen dazu habe es sogar schon deutlich früher gegeben.

Seit 2019 hatten Safiulov und Scharpenberg in "Dick & Doof" regelmäßig aus ihrem Alltag erzählt und ihre Community mit Humor, persönlichen Geschichten und spontanen Gesprächen begleitet. Zuletzt spielte dabei auch Safiulovs Teilnahme an "Let's Dance" eine wichtige Rolle.

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Terminplanung: "Immer nur so auf Zackzack"

Möglichen Spekulationen über ein Zerwürfnis erteilen die beiden eine Absage. Der wahre Grund für das Ende sei deutlich unspektakulärer: Die Terminplanung sei immer schwieriger geworden. "Die letzten Male, dass wir uns getroffen haben, war immer nur so auf Zackzack, sehr schnell", erklären sie. Mehrere Folgen an einem Tag vorzuproduzieren habe "halt irgendwie auch keinen Sinn" ergeben. "So hat es auch irgendwie keinen Spaß mehr gemacht", räumen sie offen ein. Deshalb wolle man lieber aufhören, "wenn es am besten ist".

Ganz verabschieden müssen sich die Fans allerdings noch nicht. Zwar endet der reguläre Podcast Anfang August, bis Ende des Jahres sollen jedoch nach und nach Special-Folgen erscheinen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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