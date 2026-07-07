Lola Weippert wandert aus: Ex-"Bachelorette"-Kandidat vermittelte Traum-Wohnung auf Ibiza

"Ich habe das Gefühl, man könnte mein Leben nicht absurder scripten'", gibt Lola Weippert in der neuen Episode des Podcasts "Schön laut" mit Vanessa Mai lachend zu. Immer wieder erlebe die Moderatorin Situationen, bei denen sie denke: "Das kann gar nicht wahr sein!" So auch bei ihren jüngsten Auswanderungsplänen. Denn wie Weippert freudig erzählt, habe sie nach nur zwei Tagen Suche ein neues Zuhause auf Ibiza gefunden.

Zuvor hatte Lola Weippert öffentlich gemacht, ihre langjährige Wohnung in Berlin aufgegeben zu haben, um auf die spanische Insel Ibiza zu ziehen. Ein langgehegter Traum, den sie sich nun endlich erfüllen wollte. So spontan wie die Kündigung verlief offenbar auch die Wohnungssuche. Wie Weippert berichtet, sei sie kurzfristig ein Wochenende nach Ibiza geflogen und habe einer Freundin gegenüber versprochen: "Ich schwöre dir, ich komm zurück und ich hab 'ne Wohnung."

Ein gewagter Plan, an dem auch sie selbst zunächst zweifelte – und doch konnte sie kurz darauf ihr neues Heim auf Ibiza betreten. "Ich hätte es nicht für möglich gehalten", gesteht die 30-Jährige freudig. Für die Wohnungssuche auf der Urlaubsinsel suchte sie sich zudem prominente Unterstützung. Von Ex-"Bachelorette"-Kandidat Johannes Haller. Dieser kenne sich auf Ibiza "bestens mit Booten aus und mit Häusern und Wohnungen", erklärt Weippert. Und tatsächlich konnte Haller ihr direkt eine vielversprechende Immobilie empfehlen.

Ex-Bachelorette-Kandidat half Lola Weippert bei Wohnungssuche Als Weippert Vanessa Mai von der Wohnung erzählt, gerät sie regelrecht ins Schwärmen: "Es ist so ein geiler Apartment-Komplex. Man kommt rein und links ist dann schon eine riesige Pool-Anlage! Das sieht aus, wie in so einem krassen Hotel."

Neben einem Pool, biete der Wohnkomplex auch einen Concierge-Service, einen Spa, einen Gemeinschaftsbereich sowie einen Garten mit mehreren Grillstationen. Auch die Wohnung selbst habe Weippert sofort überzeugt. Schon beim ersten Betreten habe sie "gar nicht mehr reden" können und habe sofort entschieden: "Die ist es, ich nehm die!" Weitere Informationen wie die Größe oder den Preis ihrer neuen Wohnung verrät die Moderatorin allerdings nicht.

"Ich habe sofort unterschrieben, sofort das Geld überwiesen", verkündet Weippert. "Jetzt habe ich einfach eine Wohnung auf Ibiza und ich kann es nicht fassen!" Vanessa Mai freut sich mit ihrer Podcast-Partnerin, kann sich aber einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Vielen Dank, Johannes Haller, dass du mir meine einzige von zwei Freundinnen weggenommen hast", scherzt die 34-Jährige.