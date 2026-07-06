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Alexander Zverev spricht über Nachwuchs mit Freundin Sophia Thomalla

Nach historischem Triumph

Alexander Zverev spricht über Nachwuchs mit Freundin Sophia Thomalla

06.07.2026, 13.16 Uhr
von Nicole Jansen
Im Interview mit Exclusiv-Moderatorin Frauke Ludowig hat Tennissstar Alexander Zverev über seinen Kinderwunsch gesprochen. Er wünsche sich am Liebsten eine ganze Fußballmannschaft. Das sagt Freundin Sophia Thomalla dazu.
Sophia Thomalla hält ihren Hund.
Sophia Thomalla und Alexander Zverev haben ihr Glück schon mit einem Hund gekrönt, jetzt sprechen sie über mehr Familienplanung.  Fotoquelle: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Robert Gertzen

Erst kürzlich gewann der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev sein erstes Grand-Slam-Turnier bei den French Open in Roland Garros und schreibt damit Geschichte. Damit gewann er als erster Deutscher nach Boris Becker vor 30 Jahren einen Grand-Slam-Titel. Becker war damals bei den Australien Open erfolgreich.

Für seinen großen Titel benötigte Zverev insgesamt 41 Anläufe, dreimal war er dabei zum Teil unter dramatischen Umständen erst im Finale gescheitert. Doch nun kam alles anders und er durfte sich zum Sandplatz-König krönen. Nach seinem Triumph herrscht seither ein Hype um den 29-jährigen. Medien und Tennisfans möchten mehr über den privaten Zverev erfahren- und einen kleinen Einblick in sein Privatleben gab er jetzt im Interview mit Frauke Ludowig.

Alexander Zverev wünscht sich weitere Kinder

Eine Tochter hat Zverev schon: Die kleine Mayla, die inzwischen fünf Jahre alt ist. Dennoch gesteht er gegenüber Ludowig, dass er sich weitere Kinder wünsche: „Ich wünsche mir eine riesige Familie“. Auf die Frage, wann es denn soweit sein solle, antwortet er: „Das musst du Sophia fragen“. Gemeint ist Moderatorin Sophia Thomalla, mit welcher er nun seit fast fünf Jahren gemeinsam durchs Leben geht.

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Für beide wäre die Verbindung von Familie und Job ein Balanceakt, da sie beruflich beide stark eingebunden sind. Wie sich das Zverev dennoch vorstelle, verriet er im weiteren Verlauf des Gesprächs: „Ich glaube, das wird normal sein, dass einer dann etwas weniger machen muss“. Druck übe er dabei auf Thomalla keinesfalls auf.

Alexander Zverev macht Sophia Thomalla eine Liebeserklärung

Im Gegenteil. Im Interview schwärmt er regelrecht von seiner Partnerin: „Klar, ich liebe sie und sie ist seit fast fünf Jahren meine Partnerin, aber an allererster Stelle habe ich unfassbar viel Respekt vor ihr“. Für ihn sei sie eine der schlausten Menschen, die jemals in sein Leben getreten seien, da sie u.a. genau wisse, „wann man in Ruhe gelassen werden möchte“. Gleichzeitig wisse sie aber auch, „wann die Unterstützung da sein sollte“.

Bei seinem Titel in Paris war sie jedoch nicht an seiner Seite, weil er selbst es nicht wollte: „Ich möchte immer: Entweder sind alle von Anfang an dabei oder halt gar nicht“. Dass sie seinen Wunsch respektierte und trotzdem zur Feier nach dem Sieg gekommen ist, „das zeigt eigentlich alles“.

Alexander Zverev gewinnt Grand-Slam-Titel: Wo war Freundin Sophia Thomalla?
Alexander Zverev erfüllt sich mit dem Gewinn der French Open 2026 einen Lebenstraum. Doch beim großen Moment war ausgerechnet seine Partnerin nicht anwesend.
Am Ziel seiner Träume
Alexander Zverev küsst eine Trophäe.

So reagiert Sophia Thomalla auf den Kinderwunsch

Auf den Kinderwunsch ihres Partners von RTL angesprochen, reagierte die 36-jährige wie folgt: „Üben, üben, üben“. Bisher hat Zverev Tochter Mayla aus einer früheren Beziehung mit Model und Influencerin Brenda Patea.

Thomalla selbst schenkte ihm nach seinem großen Coup schon einmal einen Dackelwelpen. Mit dem kleinen Welpen Buba und Dackel Mishka hat das Paar bereits zwei gemeinsame Hunde. Wann auch gemeinsame Kinder ihr Liebesglück vervollständigen werden, wird die Zeit zeigen.

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