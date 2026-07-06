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"Du gehörst hier nicht hin": So flog Florian Silbereisen backstage raus

Kurioser Rauswurf

"Du gehörst hier nicht hin": So flog Florian Silbereisen backstage raus

06.07.2026, 11.53 Uhr
von Annika Schmidt
Eigentlich sollte gleich die gemeinsame Nummer mit Brings starten. Doch plötzlich wusste niemand mehr, wo der bekannte Sänger geblieben war.
Florian Silbereisen schaut ernst.
Florian Silbereisen gehört zu Deutschlands bekanntesten Schlagerstars.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Hein Hartmann

Florian Silbereisen zählt zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Schlagers – doch bei einem Event wurde Florian Silbereisen hinter den Kulissen plötzlich nicht erkannt. Kurz vor seinem geplanten Auftritt kam es zu einer kuriosen Szene: Statt direkt auf die Bühne ging es für ihn erst einmal aus dem Backstage-Bereich. Die klare Ansage: "Du gehörst hier nicht hin." Wenige Minuten vor seinem Auftritt stand der Entertainer unerwartet vor der Tür.

Florian Silbereisen im Karneval: Warum er die fünfte Jahreszeit liebt

Normalerweise sorgt der Sänger und Moderator für gute Laune – besonders während der fünften Jahreszeit. Ob bei Umzügen, Rosenmontagsfeiern oder bunt kostümierten Partys: Der Bayer ist im Karneval eigentlich immer mitten im Geschehen. Lustige, kuriose und überraschende Momente gehören für ihn längst dazu. Doch selbst hinausgeworfen zu werden – das war selbst für einen so routinierten Entertainer wie Florian Silbereisen eine völlig neue Erfahrung.

Neben all den Feierlichkeiten hatte Florian Silbereisen im Karneval 2019 auch einen gemeinsamen Auftritt mit der Band Brings geplant. Doch kurz bevor es ernst wurde, kam es hinter den Kulissen zu unerwarteter Aufregung. Eigentlich hätte Silbereisen in wenigen Minuten mit der Band auf der Bühne stehen sollen – doch plötzlich war der 44-Jährige verschwunden.

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Florian Silbereisen und Brings: Backstage beginnt die hektische Suche

Backstage suchte man vergeblich nach ihm. In seiner Ratlosigkeit fragte Peter Brings schließlich bei Physio Wilfried Wiltschek nach, der während der Karnevalssaison die Tänzer betreut. Und tatsächlich hatte dieser Silbereisen gesehen – nur erkannt hatte er ihn nicht.



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Wiltschek war im Backstage-Bereich einem Mann begegnet, der entspannt auf einer Couch lag und als Bayer verkleidet war. Dass es sich dabei um den echten Florian Silbereisen handelte, ahnte er allerdings nicht.

Florian Silbereisen rausgeworfen: Die kuriose Backstage-Panne

Wilfried Wiltschek erklärte später, wie es zu der kuriosen Szene kam. "Da ich die Person nicht kannte, ging ich davon aus, dass sich wieder mal ein Gast in den Backstage-Bereich geschlichen hatte, um irgendwelche Künstler abzufangen", sagte der Physio. In der Annahme, einen unbefugten Besucher vor sich zu haben, setzte er Florian Silbereisen kurzerhand vor die Tür – nur wenige Minuten vor dessen Auftritt. "Du gehörst hier nicht hin, also raus", musste sich der Entertainer anhören.

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"Der Typ ist sofort aufgestanden und gegangen", erzählte Wiltschek lachend dem Express. Erst anschließend wurde allen klar, wen er da hinausbefördert hatte – den echten Florian Silbereisen. Hinter den Kulissen begann sofort eine hektische Suche. Kurz vor dem geplanten Auftritt tauchte Silbereisen zum Glück wieder auf und konnte gemeinsam mit Brings die Bühne einheizen.


Florian Silbereisen mit der Band Brings beim "Schlagerboom" (Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski)

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