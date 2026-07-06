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"Tagebücher eines Missbrauchs": Die Geschichte hinter dem Oscar-nominierten Dokumentarfilm

Oscar-nominierter Dokumentarfilm

"Tagebücher eines Missbrauchs": Der Kampf um Gerechtigkeit

06.07.2026, 08.12 Uhr
von Friederike Hilz
Shiori Itō wird 2015 von einem bekannten TV-Journalisten vergewaltigt. Der Dokumentarfilm "Tagebücher eines Missbrauchs" zeigt ihren Kampf um Gerechtigkeit in Japan. ARTE strahlt den Oscar-nominierten Film nun aus.
"Tagebücher eines Missbrauchs"
Shiori Itōs Kampf gegen die konservativen Strukturen des japanischen Rechts zahlte sich aus: Ihr Vergewaltiger wurde 2019 zivilrechtlich verurteilt - ein Grundsatzurteil.  Fotoquelle: BBD
"Tagebücher eines Missbrauchs"
Shiori Itō wurde 2015 vergewaltigt. Ihr Kampf für Gerechtigkeit und Anerkennung machte sie zum Gesicht der #MeToo-Bewegung in Japan.  Fotoquelle: Jeremie Souteyrat
"Tagebücher eines Missbrauchs"
In "Tagebücher eines Missbrauchs" dokumentierte Shiori Itō ihren jahrelangen Weg zur Gerechtigkeit.  Fotoquelle: BBD
"Tagebücher eines Missbrauchs"
Der Zivilprozess gegen Shiori Itōs Vergewaltiger sorgte für Aufregung in Japan.  Fotoquelle: BBD
"Tagebücher eines Missbrauchs"
Shiori Itōs Buch "Black Box Diaries" (2017) ist die Grundlage für den Dokumentarfilm, in dem sie anhand von persönlichen Videos, heimlicher Aufnahmen und Tagbucheinträgen ihre Geschichte erzählt.  Fotoquelle: BBD

"Es wäre besser, wenn du das nicht öffentlich machst", sagt Shiori Itōs Schwester am Telefon. Am Fenster des Autos ziehen im Dunkeln die kleinen roten und weißen Lichter des Tunnels vorbei – ein Ende ist nicht in Sicht. "Das" ist eine Nacht, Anfang April 2015, und das, was Itō damals in einem Hotelzimmer angetan wurde: Ein bekannter japanischer Fernsehjournalist mit Verbindungen in die höchsten Regierungskreise vergewaltigte sie nach einem Geschäftsessen. Und Itō will darüber nicht schweigen. Auch wenn Missbrauchsvorwürfe in Japan meist unter den Teppich gekehrt werden und verschwinden – wie in einer Black Box.

ARTE
Tagebücher eines Missbrauchs
Dokumentation • 06.07.2026 • 23:45 Uhr

Schon 2016 geht Itō zur Polizei, doch Hilfe bekommt sie dort nicht – im Gegenteil. Also macht die damals 28-Jährige die Vorwürfe im Mai 2017 bei einer Pressekonferenz öffentlich. Innerhalb weniger Tage wird sie zum Gesicht der japanischen #MeToo-Bewegung und zur Hassfigur ihrer Gegner. Diese stellen Itōs Glaubwürdigkeit in Frage, beleidigen sie und drohen ihr sogar mit Mord. Dennoch erhebt sie weiter ihre Stimme – für sich und für andere Opfer. Sie reicht eine Zivilklage gegen den Fernsehmann ein und schreibt ihre Erfahrungen in dem Buch "Black Box Diaries" (2017) auf. Es diente als Grundlage für den Dokumentarfilm.

In persönlichen Videos, mit Tagebucheinträgen, heimlichen Aufnahmen und Bildern von Überwachungskameras, berichtet Itō auf bedrückende wie eindrückliche Art und Weise von ihrem Trauma und ihren Ängsten – vom Schritt an die Öffentlichkeit bis zum Urteil, das eine entscheidende Wendung im Umgang Japans mit sexuellem Missbrauch darstellt. Itō zeigt ihren Kampf für Anerkennung und Gerechtigkeit und gegen ein System, das Täter schützt und Opfer alleine lässt. Der bewegende Film wurde 2025 für den Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert.

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Tagebücher eines Missbrauchs – Mo. 06.07. – ARTE: 23.45 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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