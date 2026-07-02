Home News TV-News

"Happy Valley": Kritik zur Krimiserie mit Sarah Lancashire auf ARTE

Serienfinale

"Happy Valley": Kritik zur Krimiserie mit Sarah Lancashire auf ARTE

02.07.2026, 06.45 Uhr
von Friederike Hilz
Catherine Cawood, gespielt von Sarah Lancashire, muss in der finalen Staffel von "Happy Valley" auf ARTE noch einmal gegen ihre Vergangenheit kämpfen. Die preisgekrönte Krimiserie erreicht ihren emotionalen Höhepunkt, während die Polizistin einen letzten Mordfall aufklärt.
"Happy Valley"
Catherine Cawood (Sarah Lancashire) steht kurz vor der Rente, doch ein Mordfall und die Machenschaften von Tommy Lee Royce (James Norton) verlangen ihr noch einmal alles ab.  Fotoquelle: 2022 Lookout Point/BBC/Matt Squire
"Happy Valley"
Tommy Lee Royce (James Norton, Mitte) ist der Vergewaltiger von Catherines Tochter. Aus dem Gefängnis heraus versucht er, seinen Sohn Ryan (Rhys Connah) zu beeinflussen.  Fotoquelle: 2022 Lookout Point/BBC/Matt Squire
"Happy Valley"
Catherine Cawood (Sarah Lancashire) ist ihres Jobs müde: Die britische Krimiserie von Sally Wainwright zeigt schonungslos die weitreichenden Folgen von häuslicher Gewalt und Drogenkonsum.  Fotoquelle: 2022 Lookout Point/BBC/Matt Squire

Es ist düster und grau in Halifax im Norden Englands. Über der Stadt hängen die erdrückenden und trostlosen Schatten von Arbeitslosigkeit, häuslicher Gewalt und Drogenkonsum. Polizeikommissarin Catherine Cawood (Sarah Lancashire) scheint da fast wie das rettende Licht im Dunkeln. Im baldigen Ruhestand will sie die greifbare Hoffnungslosigkeit in ihrer Heimatstadt endlich hinter sich lassen. Doch in der dritten und letzten Staffel der mehrfach ausgezeichneten britischen Krimiserie "Happy Valley" wird Catherine noch einmal mit dem Dämon ihrer Vergangenheit konfrontiert: Tommy Lee Royce (James Norton), dem Vergewaltiger ihrer Tochter Becky und dem Vater ihres Enkels Ryan (Rhys Connah). ARTE zeigt je drei der sechs Folgen des packenden Serienfinales am 2. und 9. Juli im späten Abendprogramm. In der Mediathek sind schon jetzt alle drei Staffeln von "Happy Valley" zu sehen.

ARTE
Happy Valley
Krimiserie • 02.07.2026 • 21:40 Uhr

Die erste Staffel lief bereits 2014 im britischen Fernsehen und gewann einen BAFTA als bestes Drama. In sechs Folgen setzte Catherine alles daran, Tommy hinter Gitter zu bringen und von ihrem Enkel fernzuhalten, während sie gleichzeitig einen grausamen Entführungsfall aufklären musste. Die zweite Staffel folgte 2017 und wurde erneut ausgezeichnet. Damals setzte sich die Serie gegen Produktionen wie "Peaky Blinders" oder "The Crown" durch.

Spannend und brutal ging "Happy Valley" 2022 in Großbritannien zu Ende. Der Konflikt zwischen Catherine, die von der Liebe für ihre Tochter und ihre Familie angetrieben wird, und dem abscheulichen und doch schwächlichen Tommy steht in der dritten Staffel im Mittelpunkt. Er erreicht seinen emotionalen wie bedrückenden Höhepunkt, während die Polizistin einen letzten Mordfall aufklären muss. Kritikerinnen und Kritiker lobten die ergreifende Geschichte, die Serienschöpferin Sally Wainwright erzählt sowie ihren schonungslos Blick auf die Abgründe der britischen Gesellschaft in höchsten Tönen.

Derzeit beliebt:
>>"I, Robot": Kritik zum Science-Fiction-Klassiker mit Will Smith auf VOX
>>"Amerikas Aufbruch in die Freiheit": Kritik zur ARTE-Doku über Amerikas Unabhängigkeit
>>"Flucht aus Lissabon": Kritik zum ZDF-Krimi mit Hans Sigl in Thriller-Rolle
>>„Disco never died!“: Eine Doku über Befreiung, Exzess und kulturelle Aneignung

Happy Valley – Do. 02.07. – ARTE: 21.40 Uhr

"I, Robot": Kritik zum Science-Fiction-Klassiker mit Will Smith auf VOX
VOX wiederholt den Sci-Fi-Klassiker "I, Robot". In der futuristischen Welt von 2035 stellt sich Will Smith als Detective Del Spooner gegen die rebellischen Roboter. Basierend auf den Erzählungen von Isaac Asimov inszenierte Alex Proyas einen actionreichen Thriller.
Science-Fiction-Krimi
I, Robot

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"House of the Dragon"-Star Gayle Rankin mit offenen Worten: "Mit Selbstsicherheit habe ich zu kämpfen"
Innere Stärke
"House of the Dragon" Staffel 3
ARTE-Doku über den Reichstagsbrand: Wie der Brand Adolf Hitler zur Diktatur verhalf
"Als der Reichstag brannte"
Als der Reichstag brannte
"Monica Vitti, die Königin des italienischen Films": Feministin, Ikone und unnahbar
Porträt über die Schauspielerin
Monica Vitti, die Königin des italienischen Films
Staffel 3 von "Interview with the Vampire": Lestat rockt die Bühne
Vampir-Rockstar
The Vampire Lestat
Vom Flüchtling zum Drogenboss: Al Pacino in "Scarface"
Gangster-Epos
Scarface
"Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)": Der Doku-Tag auf ARTE
Geschichtsmarathon
Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)
Neuer "Kaulitz & Kaulitz"-Trailer zeigt Bill Kaulitz auf Tuchfühlung mit Reality-Star
Emotionales Comeback
"Kaulitz & Kaulitz"
"Versace: Imperium der Träume": Kritik zum Biopic auf ARTE
Versaces Traumwelt
Versace: Imperium der Träume
"Mückenalarm": Alle Infos zur ARTE-Doku über tropische Krankheiten
Gefahr durch Stiche
Mückenalarm
Historisches Drama über eine Frau mit Bart nach dem Vorbild von Clémentine Delait
"Rosalie"
Rosalie
Diese WM-Spiele laufen heute (2.7.) und in der Nacht im TV
Fußball-Wahnsinn
Fußball-Weltmeisterschaft
Grand-Slam-Champion Alexander Zverev spricht über Nachwuchs mit Freundin Sophia Thomalla
Nach historischem Triumph
Geheimagentin Jolie: Das doppelte Spiel in "Salt" im FreeTV
Spionagethriller
"Salt"
Die Sprache der Minions: Mehr als nur Kauderwelsch
Kunstsprache
"Ich - Einfach unverbesserlich 3"
Nach 25 Jahren: Neuer Kommissar bei "SOKO Leipzig" steht fest
Neuer Ermittler
Simon Böer
Tragischer Tod von "The Ring"-Star Daveigh Chase: Todesursache bekannt
Filmstar verstorben
Daveigh Chase
Bastian Schweinsteiger: "Deutschland hat seine Fußball-DNA verloren"
WM-Kritik
Bastian Schweinsteiger, Esther Sedlaczek
ARD-Experte Hitzlsperger mit klaren Worten zu Nagelsmann und dem DFB: "Fast schon eitel"
DFB-Kritik
Thomas Hitzlsperger
Annika Ernst entsagt dem "Jugendwahn" – und verrät ihr wahres Alter
Altersoffenbarung
Annika Ernst
ARD-Mann schildert irritierende Stimmung in WM-Katakomben: "Warum explodiert denn hier keiner?"
Schlüters Kritik
Fußball-Weltmeisterschaft
Beatrice Egli: Kaum zu glauben, wie alles begann!
Der Weg zum Schlagerhimmel
Beatrice Egli lächelt.
Baustellenmord in Köln: „Marie Brand“ bekommt es mit der Mafia zu tun
"Marie Brand und die Ehrenfrauen"
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Nachbarschaftskrieg zwischen Spießigkeit, Sexismus und Partyprinzip
"Bad Neighbors 2"
Bad Neighbors 2
Christoph Kramers neues Buch "Wolkenberührpunkt": Ein Muss nach der WM!
Ex-Fußballprofi als Autor
Christoph Kramer
Arnold Schwarzenegger fehlt – doch die „Predator“-Gerüchte reißen nicht ab
"Predator – Upgrade"
Predator - Upgrade
Patrice Aminati gibt beunruhigendes Gesundheitsupdate zu Krebs-Erkrankung
"Kraft ist endlich"
Patrice Aminati
"Für mich führen alle Wege zu Jürgen Klopp": Wolf Fuss kritisiert Nagelsmann
Klopps Trainerpotenzial
Wolff-Christoph Fuss und Jürgen Klopp
Diese WM-Spiele laufen heute (1.7.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Vanessa Mai überrascht in Podcast mit Glaubensbekenntnis: "Bete jeden Abend zu Gott"
Schlagerstar im Gebet
Vanessa Mai
Sportreporter Frank Buschmann verabschiedet sich von Instagram: "Ertrage ich nicht“
Social Media-Rückzug
Frank Buschmann