"Happy Valley": Kritik zur Krimiserie mit Sarah Lancashire auf ARTE

Es ist düster und grau in Halifax im Norden Englands. Über der Stadt hängen die erdrückenden und trostlosen Schatten von Arbeitslosigkeit, häuslicher Gewalt und Drogenkonsum. Polizeikommissarin Catherine Cawood (Sarah Lancashire) scheint da fast wie das rettende Licht im Dunkeln. Im baldigen Ruhestand will sie die greifbare Hoffnungslosigkeit in ihrer Heimatstadt endlich hinter sich lassen. Doch in der dritten und letzten Staffel der mehrfach ausgezeichneten britischen Krimiserie "Happy Valley" wird Catherine noch einmal mit dem Dämon ihrer Vergangenheit konfrontiert: Tommy Lee Royce (James Norton), dem Vergewaltiger ihrer Tochter Becky und dem Vater ihres Enkels Ryan (Rhys Connah). ARTE zeigt je drei der sechs Folgen des packenden Serienfinales am 2. und 9. Juli im späten Abendprogramm. In der Mediathek sind schon jetzt alle drei Staffeln von "Happy Valley" zu sehen.

Happy Valley Krimiserie • 02.07.2026 • 21:40 Uhr

Die erste Staffel lief bereits 2014 im britischen Fernsehen und gewann einen BAFTA als bestes Drama. In sechs Folgen setzte Catherine alles daran, Tommy hinter Gitter zu bringen und von ihrem Enkel fernzuhalten, während sie gleichzeitig einen grausamen Entführungsfall aufklären musste. Die zweite Staffel folgte 2017 und wurde erneut ausgezeichnet. Damals setzte sich die Serie gegen Produktionen wie "Peaky Blinders" oder "The Crown" durch.

Spannend und brutal ging "Happy Valley" 2022 in Großbritannien zu Ende. Der Konflikt zwischen Catherine, die von der Liebe für ihre Tochter und ihre Familie angetrieben wird, und dem abscheulichen und doch schwächlichen Tommy steht in der dritten Staffel im Mittelpunkt. Er erreicht seinen emotionalen wie bedrückenden Höhepunkt, während die Polizistin einen letzten Mordfall aufklären muss. Kritikerinnen und Kritiker lobten die ergreifende Geschichte, die Serienschöpferin Sally Wainwright erzählt sowie ihren schonungslos Blick auf die Abgründe der britischen Gesellschaft in höchsten Tönen.

Happy Valley – Do. 02.07. – ARTE: 21.40 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.