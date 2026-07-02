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Diese WM-Spiele laufen heute (2.7.) und in der Nacht im TV

Fußball-Wahnsinn

Diese WM-Spiele laufen heute (2.7.) und in der Nacht im TV

02.07.2026, 05.44 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-Weltmeisterschaft
Cristiano Ronaldo will mit Portugal ins WM-Achtelfinale.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Robert Cianflone

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Nach der Vorrunde stehen nun die K.o.Runden an – beginnend mit dem Sechzehntelfinale, einem Novum in der WM-Geschichte.

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Diese Paarungen sind am Donnerstag, 2. Juli, und in der Nacht zum Freitag zu sehen

  • Sechzehntelfinale: Spanien – Österreich, Anstoß: 2.7., 21.00 Uhr. SoFi Stadium (Los Angeles). ARD und Magenta TV.

  • Sechzehntelfinale: Portugal – Kroatien, Anstoß: 3.7., 1.00 Uhr. BMO Field (Toronto). Magenta TV.

  • Sechzehntelfinale: Schweiz – Algerien, Anstoß: 3.7., 5.00 Uhr. BC Place Stadium (Vancouver). ZDF und Magenta TV.


    • Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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