„Disco never died!“: Eine Doku über Befreiung, Exzess und kulturelle Aneignung

Glitzernde Tanzflächen, pulsierende Beats und ein Lebensgefühl zwischen Befreiung und Exzess: ARTE widmet sich in dem Dokumentarfilm "Disco never died!", der zum ersten Mal im deutschsprachigen Fernsehen zu sehen ist, der bewegten Geschichte eines Musikgenres, das weit mehr war als ein kurzlebiger Trend der 1970er-Jahre. Der Beitrag zeichnet die Entstehung der Disco-Kultur nach und zeigt, wie ihr Einfluss bis heute in Pop, House und elektronischer Musik nachwirkt.

Disco für alle! Dokumentarfiml • 01.07.2026 • 22:10 Uhr

Disco als Zufluchtsort für queere Communities und Minderheiten Im kollektiven Gedächtnis wird Disco häufig auf ikonische Bilder aus "Saturday Night Fever" oder dem legendären New Yorker Club Studio 54 reduziert. Der Film widerspricht dieser verkürzten Sichtweise deutlich. Stattdessen rückt er die gesellschaftlichen und politischen Wurzeln der Bewegung in den Fokus. Entstanden sei Disco zunächst im Umfeld der Bürgerrechtsbewegung sowie nach den Stonewall-Unruhen von 1969, als queere Communities und andere gesellschaftliche Minderheiten nach Orten suchten, an denen sie sich frei entfalten konnten.

Aus diesen subkulturellen Anfängen entwickelte sich eine Musikrichtung, die nicht nur die Tanzflächen eroberte, sondern auch für Vielfalt, Inklusion und Selbstbestimmung stand. Mit ihrem extravaganten Stil, schillernden Outfits und einer bis dahin ungekannten Offenheit wurde Disco schnell zu einem kulturellen Phänomen. Gleichzeitig beschreibt die Dokumentation, wie die Bewegung vom Mainstream vereinnahmt, kommerzialisiert und schließlich wieder verdrängt wurde.

Archivaufnahmen und Club-Szenen lassen die Disco-Ära neu aufleben Zu Wort kommen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, die die Entwicklung der Disco-Musik geprägt haben. Darunter sind Musiker und Produzenten wie Nile Rodgers, Nona Hendryx und Billy Porter ebenso wie HipHop-Pionier Grandmaster Flash oder Kulturikone Fab Five Freddy. Sie berichten von einer Zeit, in der Musik, Mode und gesellschaftlicher Wandel eng miteinander verbunden waren.

Mit zahlreichen Archivaufnahmen, legendären Club-Szenen und einem ebenso umfangreichen wie mitreißenden Soundtrack entsteht das Porträt einer Bewegung, deren Bedeutung oft unterschätzt wird. Die zentrale Botschaft formuliert der Film dabei unmissverständlich: "Disco never died!"

Thematisch verwandt: ARTE knüpft direkt im Anschluss um 23.50 Uhr mit der Erstausstrahlung des Dokumentarfilms "Disco Never Dies! – Musikladen-Hits für die Ewigkeit" an das Thema an.

Disco für alle! – Mi. 01.07. – ARTE: 22.10 Uhr

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