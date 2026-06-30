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Super-Bowl-Feeling bei der WM: Diese Stars stehen im Finale bereit

WM-Halbzeitshow

Super-Bowl-Feeling bei der WM: Diese Stars stehen im Finale bereit

30.06.2026, 14.45 Uhr
Im MetLife Stadium soll das Endspiel nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch zum Ereignis werden. Die FIFA setzt dafür auf ein außergewöhnlich prominentes Aufgebot.
Shakira
Shakira ist einer von drei hochkarätigen Acts, der in der Halbzeitshow des WM-Finales auf der Bühne steht.  Fotoquelle: 2026 Global Citizen/Rob Kim

Sport auf höchstem Niveau und spektakuläre Musikunterhaltung gehören für das US-Publikum fest zusammen: Entertainment im großen Stil ist dort längst Teil der Show. Doch das Staraufgebot, das die Ausrichter der laufenden Fußball-WM zum Finale auffahren, hat es wahrlich in sich. Selbst die traditionell ebenfalls äußerst prominent besetzte Halbzeit-Show beim Super Bowl sieht dagegen alt aus.

Coldplay-Frontmann Chris Martin und Elmo machten in der Kinder-TV-Serie "Sesamstraße" das hochkarätige Line-Up öffentlich. In der Halbzeit des WM-Endspiels am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford sorgen demnach neben Latin-Queen Shakira die K-Pop-Helden von BTS und Musiklegende Madonna für Stimmung.

FIFA plant spektakuläre Halbzeit-Show beim WM-Finale

"Es wird gesungen, es wird getanzt, es gibt Musik, und es ist die Chance, zu zeigen, wie großartig all die verschiedenen Menschen sind", versprach Chris Martin. Der Sänger wird zwar selbst nicht auf der Bühne performen, zeichnet aber gemeinsam mit der Organisation Global Citizen für die Produktion der Show verantwortlich. Mit der Halbzeiteinlage will die FIFA 100 Millionen Dollar generieren, die anschließend für weltweite Bildungs- und Fußballprojekte gespendet werden sollen.

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Für die aufwendig produzierte Show rückt die FIFA wohl sogar von ihren eigenen Regeln ab. "Den Spielern steht eine Halbzeitpause von maximal 15 Minuten zu", besagen die offiziellen Spielvorschriften. Doch schon bei der Klub-WM 2025 machte man eine Ausnahme und gewährte zugunsten der Halbzeit-Show den Spielern eine 25-minütige Unterbrechung.

WM 2026 läuft mit Rekordfeld und 104 Spielen

Der Startschuss zur 23. Fußball-Weltmeisterschaft fiel am Donnerstag, 11. Juni, um 21 Uhr in Mexiko-Stadt. Dabei traf Mitausrichter Mexiko auf Südafrika. Als Gastgeber fungieren außerdem die USA und Kanada. Weil erstmals 48 Mannschaften an der WM teilnehmen, erwarten Fußball-Fans insgesamt 104 Spiele. Die deutsche Mannschaft startete am Sonntag, 14. Juni, ins Turnier. Um 19 Uhr war in Houston Anstoß gegen den krassen Außenseiter und WM-Debütanten Curaçao. Im Sechzehntelfinale war dann für die deutsche Mannschaft gegen Paraguay Schluss.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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