Diese WM-Spiele laufen heute (30.6.) und in der Nacht im TV

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Nach der Vorrunde stehen nun die K.o.Runden an – beginnend mit dem Sechzehntelfinale, einem Novum in der WM-Geschichte.

Diese Paarungen sind am Dienstag, 30. Juni, und in der Nacht zum Mittwoch zu sehen Sechzehntelfinale: Elfenbeinküste – Norwegen, Anstoß: 30.6., 19.00 Uhr. AT&T Stadium (Dallas). ARD und Magenta TV.

Sechzehntelfinale: Frankreich – Schweden, Anstoß: 30.6., 23.00 Uhr. MetLife Stadium (New York/New Jersey). Magenta TV.

Sechzehntelfinale: Mexiko – Ecuador, Anstoß: 1.7., 3.00 Uhr. Azteca (Mexico City). Magenta TV.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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