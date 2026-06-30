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Diese WM-Spiele laufen heute (30.6.) und in der Nacht im TV

WM 2026 TV-Plan

Diese WM-Spiele laufen heute (30.6.) und in der Nacht im TV

30.06.2026, 06.00 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-Weltmeisterschaft
Auf dem Weg zum WM-Titel? Superstar Kylian Mbappe trifft mit Frankreich im Sechzehntenfinale auf Schweden.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Dan Mullan

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Nach der Vorrunde stehen nun die K.o.Runden an – beginnend mit dem Sechzehntelfinale, einem Novum in der WM-Geschichte.

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Diese Paarungen sind am Dienstag, 30. Juni, und in der Nacht zum Mittwoch zu sehen

  • Sechzehntelfinale: Elfenbeinküste – Norwegen, Anstoß: 30.6., 19.00 Uhr. AT&T Stadium (Dallas). ARD und Magenta TV.

  • Sechzehntelfinale: Frankreich – Schweden, Anstoß: 30.6., 23.00 Uhr. MetLife Stadium (New York/New Jersey). Magenta TV.

  • Sechzehntelfinale: Mexiko – Ecuador, Anstoß: 1.7., 3.00 Uhr. Azteca (Mexico City). Magenta TV.


    • Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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