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"Monica Vitti, die Königin des italienischen Films": Hintergrundinfos zum Porträt über die Schauspielerin

Porträt über die Schauspielerin

"Monica Vitti, die Königin des italienischen Films": Feministin, Ikone und unnahbar

29.06.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Monica Vitti, eine der ikonischsten Schauspielerinnen des italienischen Films, wird in einem einzigartigen Porträt auf ARTE geehrt. Ihre Zusammenarbeit mit Michelangelo Antonioni, ihre feministische Haltung und ihre unvergesslichen Filmrollen werden beleuchtet.
Monica Vitti, die Königin des italienischen Films
Monica Vitti in der Rolle der verzweifelnden Giuliana in Antonionis Drama "Rote Wüste" ("Il deserto rosso") aus dem Jahr 1964. Antonionis erster Farbfilm wurde mit dem Goldenen Löwen von Venedig ausgezeichnet.   Fotoquelle: ARTE / ZDF / Florianfilm
Monica Vitti, die Königin des italienischen Films
Zwischen Liebe und Trostlosigkeit: Monica Vitti als Vittoria in Antonionis Filmdrama "Liebe 1962" ("L'Eclisse") aus dem Jahr 1962.   Fotoquelle: ARTE / ZDF / Florianfilm
Monica Vitti, die Königin des italienischen Films
Monica Vitti in ihrer Wohnung in Rom, 1977. Auch nach der Trennung lebte sie lange Zeit im selben Haus wie Michaelangelo Antonioni.  Fotoquelle: ARTE / ZDF / Florianfilm
Monica Vitti, die Königin des italienischen Films
Monica Vitti spielt Schach mit ihrem 16 Jahre jüngeren Lebenspartner Roberto Russo. 2000 heirateten die beiden nach 27 gemeinsamen Jahren.   Fotoquelle: ARTE / ZDF / Florianfilm
Monica Vitti, die Königin des italienischen Films
Naja: Monica Vitti in dem Episodenfilm "Noi donne siamo fatto così" von Dino Risi("So sind wir Frauen gemacht"), 1971.  Fotoquelle: ARTE / ZDF / Florianfilm

Mit Michelangelo Antonioni, zugleich ihr langjähriger Lebensgefährte, drehte sie ihre berühmtesten Filme, wie "Rote Wüste" (1964) oder "Die Nacht" (1961). Für Monica Vitti, die 1931 als Maria Luisa Ceciarelli in Rom geboren wurde, war der um vieles ältere Antonioni alles: "Vater, Mutter und Freund". Filme kreierten sie zusammen, "Rote Wüste" war "ein Teil von mir", wie sie sagte. Im Porträt von Katja Duregger (Erstsendung) kommt Monica Vitti in früheren Interviews zu Wort, glücklicherweise aber auch in charakteristischen Filmszenen, mal wildkatzenhaft aufbrausend mit dem italienisch gerollten "r" wie in "Drramma", mal erotisch schmachtend am Telefon. Wahrscheinlich konnte Liebe niemand so glaubhaft kommunizieren wie sie – die prägnante Nase, die blonden Haare, leicht gesenkte Augenlider halfen dabei.

ARTE
Monica Vitti, die Königin des italienischen Films
Doku • 29.06.2026 • 22:15 Uhr

Unabhängigkeit und Autonomie

Sie wollte anders sein als die Mutter, die sich vom Vater betrügen ließ, wollte unabhängig sein und autonom. Obwohl ausgebildet an der Schauspielakademie, sagte sie über die Schauspielerei: "Es ist, wie wenn man isst, geht oder schläft – und dann sagt jemand: Mein Gott, wie gut sie schlafen!" – Auch später machte sie ihre Filme in Zusammenarbeit mit langjährigen wechselnden Lebenspartnern, gewann mit ihnen zusammen Preise auf Festivals wie Venedig oder Berlin.

Sie nahm kein Blatt vor den Mund

Partnerinnen in italienischen Komödien, wie Claudia Cardinale, hatten es mitunter nicht leicht. Sie nahm kein Blatt vor den Mund, konnte hochfahrend sein. "Ich muss meine Arbeit verteidigen", sagt sie in einem der früheren Interviews im Porträt, das einer mit Empathie gemachten archäologischen Arbeit gleicht. Irgendwann hält die vielfach preisgekürte Schauspielerin ein verbranntes Telefon aus dem früheren römischen Appartement in den Händen. Was für ein Symbol für die Erinnerungen ihres Lebens. Am Ende lebte sie in 20-jähriger Demenz in Einsamkeit, von Nachbarn und Freunden bis zu ihrem Tod 2022 respektvoll gemieden. Dass viele ihrer Filme noch zu entdecken wären, glaubt man durchaus nach diesem tollen Porträt.

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Monica Vitti, die Königin des italienischen Films – Mo. 29.06. – ARTE: 22.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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