Home News Star-News

John Cusack wird 60: So lebt der Schauspieler heute

Vom Teenie-Idol zum Aktivisten

Hollywoods Außenseiter John Cusack: Das macht der Schauspieler heute

28.06.2026, 09.55 Uhr
von Stefan Weber
John Cusack war das Gesicht der romantischen Außenseiter der 1990er Jahre. Doch während seine Filme Kultstatus erreichten, wurde es ruhiger um den Schauspieler. Was macht Cusack heute?
High Fidelity
in der Romanverfilmung "High Fidelity" (2000) spielte er eine seiner schönsten und bekanntesten Rollen: John Cusack feiert am 28. Juni seinen 60. Geburtstag.  Fotoquelle: teleschau / Archiv
Love & Mercy (2014)
Als älterer Brian Wilson überzeugte Cusack in der gefeierten Filmbiografie "Love & Mercy" (2014) über den Beach-Boys-Musiker. Die Rolle zählt zu seinen stärksten Leistungen der vergangenen Jahre.  Fotoquelle: Studiocanal / Francois Duhamel
John Cusack
Ein tragisches Ereignis: Gordies (Wil Wheaton, links) älterer Bruder Denny (John Cusack) kam bei einem Autounfall ums Leben.  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Teen Lover
Als Lloyd Dobler in "Teen Lover" (1989) wurde Cusack endgültig zum Gesicht intelligenter Liebeskomödien. Die Szene mit dem Ghettoblaster über dem Kopf zählt bis heute zu den berühmtesten Momenten der Filmgeschichte.   Fotoquelle: 20th Century Studios
Bullets Over Broadway
Woody Allen holte Cusack für die Oscar-prämierte Gangsterkomödie "Bullets Over Broadway" (1994) vor die Kamera. Der Film leitete nach einigen ruhigeren Jahren eine neue Erfolgsphase ein.  Fotoquelle: Miramax
Ein Mann - ein Mord
In der schwarzen Komödie "Ein Mann - ein Mord" (1997) spielte Cusack einen Auftragskiller auf Klassentreffen. Er schrieb auch am Drehbuch mit und etablierte sich damit endgültig als vielseitiger Filmemacher.  Fotoquelle: Hollywood Pictures
Being John Malkovich
Spike Jonzes skurriler Kultfilm "Being John Malkovich" (1999) markierte den künstlerischen Höhepunkt von Cusacks Laufbahn. Seine Hauptrolle machte ihn endgültig auch zum Kritikerliebling.  Fotoquelle: Universal Pictures
Weil es dich gibt
"Weil es dich gibt" (2001), die romantische Komödie mit Kate Beckinsale, entwickelte sich zum modernen Weihnachtsklassiker. Bis heute gehört sie zu den beliebtesten Filmen von John Cusack.  Fotoquelle: Miramax
2012
Im Katastrophenfilm von Roland Emmerich kämpfte Cusack ums Überleben der Menschheit. Der spektakuläre Blockbuster "2012" (2009) spielte weltweit mehr als 760 Millionen Dollar ein.  Fotoquelle: SRF / Columbia Pictures Industries
Hot Tub Time Machine
Die verrückte Zeitreise-Komödie "Hot Tub Time Machine" (2010) wurde trotz ihres absurden Konzepts zum Kultfilm. Für John Cusack (zweiter von rechts) war sie einer der letzten großen Kinoerfolge seiner Karriere.  Fotoquelle: 2010 Twentieth Century Fox
John und Joan Cusack
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: John Cusacks Vater und seine Schwestern Ann und Joan (Bild) sind ebenfalls Schauspieler.  Fotoquelle: Timothy Hiatt/Getty Images
Oscars 2026
Einen seiner seltenen öffentlichen Auftritte hatte John Cusack bei der Oscar-Verleihung 2026, als er mit zahlreichen Kolleginnen (im Bild Annette Bening, links und Daphne Zuniga, rechts) und Kollegen dem verstorbenen Regisseur Rob Reiner gedachte.  Fotoquelle: Kevin Winter/Getty Images

Kaum ein Schauspieler verkörpert die romantischen, leicht verloren wirkenden Außenseiter der 1990er- und frühen 2000er-Jahre so sehr wie John Cusack. Filme wie "High Fidelity", "Being John Malkovich" oder "Weil es dich gibt" machten ihn zum Publikumsliebling. Doch während viele seiner Weggefährten bis heute regelmäßig in den größten Hollywood-Produktionen auftauchen, ist es um Cusack deutlich ruhiger geworden.

Ganz verschwunden ist der Schauspieler allerdings nicht. Im Gegenteil: Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag am 28. Juni ist Cusack in Amerika unterwegs: Zum 25-jährigen Jubiläum vom "High Fidelity" spricht er bei Screenings mit Fans über den Kultfilm und blickt auf eine Karriere zurück, die von großen Erfolgen, schwierigen Phasen und klaren politischen Positionen geprägt war.

Vom Teenie-Liebling zum Normalo-Star

Cusack wuchs in Evanston, Illinois, als Sohn eines Schauspielers und Dokumentarfilmers auf, begann mit 16 Jahren zu schauspielern und machte nie etwas anderes. "Abgesehen von kleinen Schülerjobs", sagte er 2020 im "Spiegel". "Da erinnere ich mich nur noch daran, wie ich Zeitungen im Krankenhaus verteilt habe. Das fand ich furchtbar, weil es mir so unangenehm war, all diese kranken Menschen um 25 Cent bitten zu müssen."

Derzeit beliebt:
>>Heute im TV "Scarface": Kritik zum legendären Mafiafilm mit Al Pacino
>>Kultfilm der 90er-Jahre: Was wurde aus den "Grüne Tomaten"-Stars?
>>"Terra X: Asien – Wilde Ozeane": Kritik zur ZDF-Reihe
>>"Power Ballad"-Star Paul Rudd findet, dass Hochzeitssänger mehr Anerkennung verdienen

Hollywood hatte damals noch eine andere Atmosphäre, wie Cusack selbst beschreibt: "weniger ausschließlich am Profit ausgerichtet, noch nicht ganz so kommerziell." Regisseur Rob Reiner, der ihn in "Der Volltreffer" (1985) und "Stand By Me" (1986) besetzte, half dem Teenager, sich in der Branche zu behaupten: "Er lud einen zu sich nach Hause ein, kümmerte sich um einen – es war überhaupt nicht diese ausbeuterische Atmosphäre", erinnerte sich Cusack 2020 im "Guardian". Den Durchbruch schaffte er als Lloyd Dobler in "Teen Lover" (1989) – ein Typ, der mit einem Kassettenrekorder über dem Kopf unter dem Fenster seiner Angebeteten steht. Eine Szene, die zur Ikone wurde.

Nach ersten Erfolgen folgte Anfang der 1990er-Jahre eine wechselhafte Phase. Der große Aufschwung kam erst später. Mit der schwarzen Komödie "Ein Mann – ein Mord" (1997) und dem Action-Hit "Con Air" etablierte sich Cusack endgültig als vielseitiger Charakterdarsteller. Es folgten seine Karrierehöhepunkte: 1999 "Being John Malkovich", 2000 "High Fidelity", für den er auch am Drehbuch mitschrieb, und 2001 "Weil es dich gibt". Drei Filme in drei Jahren, die ihn als liebeskranken Normalo etablierten.

Cusack: Filmemachen ist "brutal, geschäftsmäßig, oberflächlich und dumm"

Was folgte, war ein langsamer Niedergang. Romantische Komödien wie "Frau mit Hund sucht ... Mann mit Herz" (2005), der Klamauk "Hot Tub Time Machine" (2010) – und dann ein Jahrzehnt mittelmäßiger Thriller, in denen sein Name das Plakat zierte. Dazwischen blitzten gute Nebenrollen auf: als unheimlicher Therapeut in David Cronenbergs "Maps to the Stars" (2014), als Musiker Brian Wilson in "Love & Mercy" (2014).

Rückblickend zeigte sich Cusack selbstkritisch. In den vergangenen Jahren sei es ihm nicht gelungen, größere Projekte finanziert zu bekommen, erklärte er dem "Guardian". Vielleicht liege es am Alter, vielleicht daran, dass er für die Branche nicht mehr interessant genug sei. Viele seiner Filme verschwanden direkt im Heimkino- oder Streamingmarkt. Gleichzeitig beklagte er die Mechanismen des Geschäfts. Von zehn Filmen werde nur einer tatsächlich so, wie er ursprünglich geplant gewesen sei. Filmemachen sei oft "brutal, geschäftsmäßig, oberflächlich und dumm". Nur einer von zehn Filmen werde so, wie man es sich vorgestellt habe.

In Hollywood im Abseits

Was Cusacks Bild in der Öffentlichkeit zuletzt mehr prägte als seine Filmografie, sind seine Social-Media-Beiträge. Er bezeichnet sich selbst als "apokalyptischen Unruhestifter" – und meint das ernst. Er reiste nach Moskau, um Edward Snowden zu treffen, unterstützte Bernie Sanders, stimmte 2020 widerwillig für Biden: "Man stimmt für eine Fortsetzung der neoliberalen Ordnung. Aber die Alternative ist Faschismus." Zuletzt nahm er zwei der mächtigsten Männer der Welt ins Visier: Bei einer Online-Demonstration im März 2025 protestierte er gegen Musks damalige Rolle in der Trump-Regierung, und sagte: "Genau wie Trump ist Musk ein pathologischer Lügner. Er ist ein Krimineller. Er ist ein Soziopath und ein Unmensch."

Dass er sich laut und meinungsstark – etwa auch als Unterstützer Palästinas – äußert, mag dazu beigetragen haben, dass in den letzten Jahren die Rollen für Cusack in Hollywood ausblieben. Zuletzt spielte er in im Historienfilm "Detective Chinatown 1900" (2025) eine Hauptrolle, der Zweite-Weltkriegs-Thriller "Fog of War" (2025), in dem er eine Nebenrolle hatte, kam hierzulande nicht ins Kino. Inzwischen nimmt er die Dinge selbst in die Hand: In einem Interview mit dem irischen TV-Sender RTE erzählte er jüngst, er hoffe, im Sommer ein großes Filmprojekt in Irland umsetzen zu können.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Milly Alcock als "Supergirl": Ein neuer Stern am Heldenhimmel
Neue Superheldenära
Supergirl
30 Jahre nach Kinostart: Das wurde aus den "Independence Day"-Stars
Stars heute
Gut gealtert?
Sechs Halbgeschwister: Der private Blick auf Esther Sedlaczeks Familie
Familiäre Enthüllungen
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
Clueso für Dialog mit AfD-Wählern: "Nicht nur immer irgendwie draufhauen"
Cluesos Appell
Clueso
Kippt die Stimmung gegen Donald Trump? ZDF-Doku sucht Antworten in den USA
"auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung?"
Elmar Theveßen
Zum 70. Geburtstag von Joe Penny: Was wurde aus dem "Trio mit vier Fäusten"?
Kultserie 1980er
Trio mit vier Fäusten
Demi Moore über "Striptease": Rekordgage, Kritik und Feminismus-Debatte
30-jähriges Jubiläum
"Striptease"
Nach Idee von Paul Walker: "Fast & Furious" soll wieder so werden wie früher
Vermächtnis der Reihe
The Fast and the Furious (2001)
Alle James-Bond-Darsteller im Ranking: Daniel Craig nur auf Platz 3
007 im Vergleich
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Billy Wilder zum 120. Geburtstag: Komödien, Klassiker und menschliche Abgründe
Meister der Filmgeschichte
Billy Wilder
Autorin Juli Zeh im Porträt: "Ich hatte vor allem Angst"
Doku "Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten"
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
"Enhanced Games – Die Dopingspiele": Kritik zur ARD-Dokumentation
Dopingspiele
Enhanced Games - Die Dopingspiele
"Deepwater Horizon": Der Film zur Umweltkatastrophe auf SAT.1
Ölkatastrophe
Deepwater Horizon
"Wünschte, sie könnte es miterleben": Diese Ikone moderierte vor 40 Jahren den ersten "Fernsehgarten"
ZDF Fernsehgeschichte
ZDF-Fernsehgarten
"Das Vermächtnis der Tempelritter": Kritik zum Abenteuerfilm mit Nicolas Cage auf RTL
Abenteuerfilm-Highlight
Das Vermächtnis der Tempelritter
Umfrage setzt Florian Silbereisen und seine TV-Shows unter Druck
ARD-Einsparungen
Florian Silbereisen schaut ernst.
Ronja Forcher verliert 14 Kilo: Das ist ihr Geheimnis!
"Der Bergdoktor"-Schauspielerin
Ronja Forcher
Neue Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" gibt wilde Einblicke: "Weiß nicht, ob man das zeigen kann"
Tokio-Hotel-Zwillinge
Bill Kaulitz
Das unerwartete Liebesglück von Helene Fischer und Thomas Seitel
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
„Rosenheim-Cops“-Star Igor Jeftic landete im echten Leben im Gefängnis
Schauspieler in Schwierigkeiten
Igor Jeftic schaut ernst.
Das Zuhause der Stars: Die Rückzugsorte von Silbereisen, Beatrice Egli & Co
Heimat der Schlagersänger
Ein Bergdorf von oben.
Beatrice Egli klärt auf: So hat sie Florian Silbereisen wirklich kennengelernt
Schlagersängerin klärt auf
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.
Ariana Grandes überraschende Offenbarung über Ruhm und Kreativität
Kreative Wiedergeburt
Ariana Grande
ZDF-Moderator gibt Statement zu Manipulationsvorwürfen bei Wetterkarten ab
"Nicht, um damit Panik zu machen"
ZDF-Moma
"Spiel mir das Lied vom Tod": Der Abgrund offenbart sich am Ende
Sergio Leones Meisterwerk
Spiel mir das Lied vom Tod
"Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich": Die Show mit Florian Silbereisen im Ersten
Schlagerjubiläum
"Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich"
"Rechtsruck im Silicon Valley": Kritik zur Doku auf 3sat
Tech-Eliten und Trump
Rechtsruck im Silicon Valley
"Wilsberg – Gene lügen nicht": Kritik zum ZDF-Krimi mit Roland Jankowsky
DNA-Aufklärung
Wilsberg - Gene lügen nicht
"Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)": Der Doku-Tag auf ARTE
Geschichtsmarathon
Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)
Diese WM-Spiele laufen heute (27.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft