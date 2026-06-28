"Terra X: Asien – Wilde Ozeane": Kritik zur ZDF-Reihe

Was ist ein Halfterfisch? – Bei der Frage zucken viele mit den Schultern. Wer allerdings "Findet Nemo" kennt oder womöglich Besitzer eines Aquariums ist, kennt Khan, den gestreiften Halfterfisch, der die anderen befreien will, sofort. Der fünfte Teil der "Terra X"-Serie über Asiens Tierwelt (ZDF, sonntags, 19.30 Uhr) führt in den indopazifischen Ozean, also dorthin, wo die Halfterfische zu Hause sind.

Wenn die kleinen Fische jedes Jahr ihr Riff verlassen, um zu laichen, sehen sie sich sogleich ihren Feinden, den Grauen Riffhaien, ausgesetzt. Überleben können sie nur in dichten Schwärmen, doch die Haie treiben sie auseinander – ein Drama beginnt. Wie gut, dass nach stundenlanger Jagd wenigstens eine kleine Gruppe überlebt und somit für den Erhalt ihrer Art sorgen kann. Die Schlammspringer in den Mangrovensümpfen wiederum können sich dank kräftiger Brustflossen an Land wie zu Wasser fortbewegen. Über ihre nasse Haut nehmen sie Sauerstoff auf und ihren kleinen Körper spannen sie an wie eine Feder, sodass sie meterweit springen können. – Junge Pottwale lernen, wie man bei richtiger Luftzufuhr zum Schlafen senkrecht im Wasser steht. Dabei werden sie von den Erwachsenen behutsam korrigiert. Das alles wird mit neuester Kameratechnik dokumentiert. Was für Bilder!