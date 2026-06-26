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DFB-Nationaltorhüter Manuel Neuer zwischen Vaterrolle, Titeltraum und zweitem Baby

Titelkampf und Familienfreuden

DFB-Nationaltorhüter Manuel Neuer zwischen Vaterrolle, Titeltraum und zweitem Baby

26.06.2026, 12.22 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko verfolgt Manuel Neuer große Ziele. Neben dem sportlichen Erfolg hofft er auf einen Besuch seiner schwangeren Ehefrau Anika und seines Sohnes Luca.
Manuel Neuer
Manuel Neuer würde sich freuen, wenn seine Familie ihn während der WM in den USA besuchen würde.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alexander Hassenstein

Manuel Neuer verfolgt bei der laufenden Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko gleich doppelte Ziele: Sportlich will der fünfmalige Welttorhüter das Maximum aus dem Turnier herausholen und im besten Fall den Titel gewinnen. Privat hofft er auf einen Besuch seiner Familie.

Manuel Neuer hofft bei der WM auf Besuch von Ehefrau Anika und Luca

"Das ist auf jeden Fall ein Ziel", antwortete Neuer am 18. Juni auf einer Pressekonferenz auf die Frage, ob seine Frau Anika und ihr gemeinsamer Sohn Luca zur WM kommen würden. Sollten sich die beiden zu einem Besuch entschließen, hätten sie eine lange Reise vor sich. Das deutsche WM-Team quartiert in Winston-Salem, einer Kleinstadt im Bundesstaat North Carolina im Osten der USA.

Bislang hatte Neuer per Video-Telefonie mit seiner Familie Kontakt gehalten, was auch mit Blick auf die Zeitverschiebung "ein bisschen schwierig" sei, so der 40-Jährige. Immerhin ist Deutschland North Carolina um sechs Stunden voraus. Insofern ist es nur verständlich, dass sich Neuer über einen Besuch von Anika und Luca "freuen" würde, wie er hinzufügte.

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Schwangere Anika Neuer: Familienglück mit zweitem Baby

Eine Reise in die USA ist ohnehin lang und beschwerlich, und sie ist es umso mehr angesichts des Zustandes, in dem sich Anika Neuer befindet. Sie und ihr Mann erwarten nämlich ein zweites Kind. Die Schwangerschaft hatte Manuel Neuer Mitte Mai in einem Interview mit dem Bayrischen Rundfunk bestätigt. Erste Berichte darüber hatten bereits im April kursiert.

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In welchem Monat Anika Neuer, geborene Bissel, schwanger ist, bleibt indes unklar, das Paar hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit. Die Beziehung des Fußballers und der 26-jährigen Handballspielerin war 2020 bekannt geworden. Im November 2023 heirateten die beiden abseits der Öffentlichkeit, knapp vier Monate später, im März 2024. kam Luca zur Welt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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