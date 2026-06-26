Home News Film-News

"Power Ballad"-Star Paul Rudd findet, dass Hochzeitssänger mehr Anerkennung verdienen

Musikalische Leidenschaft

"Power Ballad"-Star Paul Rudd findet, dass Hochzeitssänger mehr Anerkennung verdienen

26.06.2026, 10.56 Uhr
von Rachel Kasuch
Paul Rudd schlüpft in der Musikkomödie "Power Ballad" in die Rolle eines gescheiterten Musikers, der als Hochzeitssänger in Irland sein Glück sucht. Eine tiefgründige Geschichte über Leidenschaft, Ehrgeiz und die Liebe zur Musik.
Power Ballad - Der Song meines Lebens
Rick (Paul Rudd, rechts) träumte einst von großen Stadien, jetzt spielt er auf Hochzeiten.  Fotoquelle: Lionsgate
Paul Rudd
Musik hat im Leben von Paul Rudd einen hohen Stellenwert.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Jamie McCarthy

Paul Rudd gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Schauspielern Hollywoods. In Komödien, Dramen und Marvel-Blockbustern hat der 57-Jährige so manches gespielt – einen Musiker allerdings bislang nicht. Umso mehr reizte ihn nun seine Rolle in "Power Ballad" (jetzt im Kino), in der er den einst vielversprechenden Songwriter Rick verkörpert. Inzwischen tritt jener Rick nur noch als Hochzeitssänger in Irland auf. Für Rudd ist die Figur auch deshalb besonders, weil sie etwas berührt, das ihn schon sein ganzes Leben begleitet: die Liebe zur Musik.

"Musik ist mehr als alles andere dieses Ding, das uns irgendwie bei Verstand hält", sagt Rudd im Gespräch mit der Agentur teleschau. Sie könne Menschen auffangen, wenn es ihnen schlecht gehe, und ihnen das Gefühl geben, verstanden zu werden. "Wenn man sehr traurig ist, kann Musik einen retten." Gerade für seine Figur Rick sei sie deshalb weit mehr als bloße Leidenschaft. "Wenn jemand wie Rick etwas wirklich Tiefes fühlt, dann ist das Einzige, was er tun kann, darüber zu schreiben", erklärt Rudd. Musik sei für ihn etwas, das gleichzeitig erde und befreie. "Sie hält uns an der Welt fest und lässt uns gleichzeitig über ihr schweben."

"Ganzes Leben lang davon fasziniert"

Genau davon erzählt auch "Power Ballad". Die Musikkomödie von Regisseur John Carney ("Once", "Sing Street") dreht sich um Rick, einen ehemaligen Musiker mit großen Träumen, der sich in Irland ein neues, bodenständiges Leben aufgebaut hat – mit Familie, kleinen Auftritten und einer Karriere, die nie ganz so wurde wie erhofft. Als er auf den angeschlagenen Ex-Boyband-Star Danny trifft, gespielt von Nick Jonas, verbindet die beiden zunächst die Musik.

Derzeit beliebt:
>>Beiname abgelegt: Darum ist Finch nicht mehr asozial
>>"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem": Kritik zum Abenteuer auf ProSieben
>>Kino-Highlights am 25. Juni: Supergirl, Jackass und Power Ballad
>>"Jonas Brothers"-Star Nick Jonas verrät: So anders sieht er die Dinge heute

Doch aus einer spontanen Begegnung wird ein folgenschwerer Verrat: Rick spielt Danny einen sehr persönlichen, unveröffentlichten Song vor – Monate später hört er genau dieses Lied als großen internationalen Hit, veröffentlicht unter Dannys Namen. Aus der zunächst charmanten Musikgeschichte wird so ein Film über Ehrgeiz, Anerkennung, verletzte Eitelkeiten und die Frage, wem kreative Ideen eigentlich gehören.

Für Paul Rudd war es ein kleiner Lebenstraum, ausgerechnet in so einem Film selbst zum Musiker werden zu dürfen. "Ich habe mein ganzes Leben lang davon fantasiert", erzählt er. Schon als Kind habe er mit Haarbürste und imaginärem Mikrofon auf dem Bett gestanden und sich vorgestellt, auf einer Bühne zu singen. "Musik war immer unglaublich wichtig für mich", sagt er. Auch wenn er nie professioneller Musiker geworden sei, habe ihn die Vorstellung nie ganz losgelassen. "Es war einfach wahnsinnig schön, für ein paar Monate so zu tun, als wäre ich es."

Paul Rudd war von echten Musikern etwas eingeschüchtert

Ohne Respekt ging er an die Rolle aber nicht heran – im Gegenteil. An der Seite von echten Musikern wie Nick Jonas habe er sich beobachtet und manchmal auch unsicher gefühlt. "Ich war mir die ganze Zeit bewusst und auch darüber verunsichert, dass ich von echten Musikern umgeben bin – und ich bin keiner", sagt Rudd offen.

Er spiele zwar seit vielen Jahren Gitarre, aber eben eher für sich selbst. "Ich bin nicht der Typ Gitarrist, bei dem Leute sagen: 'Mann, spiel mal was, wir wollen dich Gitarre spielen hören.'" Statt sich von dieser Unsicherheit bremsen zu lassen, habe er sich bewusst für das Gegenteil entschieden: einfach mitmachen. "Ich wollte nicht, dass mich das einschüchtert. Ich habe mir gesagt: Nein, mach mit."

Diese Haltung passt auch zu dem, was Rudd über seinen Beruf gelernt hat. Angst sei oft nur so lange groß, bis man einfach loslege. "Alles wirkt erst mal einschüchternd, bis man entscheidet: Ich mache das jetzt einfach und habe Spaß dabei", sagt er. Genau so sei es auch bei "Power Ballad" gewesen. Statt sich darauf zu konzentrieren, was er vielleicht nicht perfekt könne, habe er sich lieber in die Erfahrung hineingeworfen. "Dann springt man einfach rein und hofft auf das Beste."

"Dem kann ich nur Respekt zollen"

Dass ausgerechnet eine Geschichte über einen übersehenen Musiker bei ihm so viel ausgelöst hat, überrascht kaum. Rick ist kein Rockstar mehr, sondern jemand, der sich mit kleinen Auftritten durchschlägt und dennoch an seiner Kunst festhält. Gerade diese Haltung bewundert Rudd. Er habe großen Respekt vor Menschen, die das tun, was sie lieben – unabhängig davon, auf welcher Bühne. "Jemand, der etwas macht, das er liebt, egal in welchem Rahmen, dem kann ich nur Respekt zollen", sagt er.

Das gelte auch ganz besonders für Hochzeitssänger. "Auf den Schultern einer Hochzeitsband lastet eine Menge", findet Rudd. Schließlich gehe es für das Brautpaar um einen der wichtigsten Tage ihres Lebens. Wer dazu beitrage, diesen Tag schöner zu machen, verdiene Anerkennung.

Vielleicht ist es genau das, was "Power Ballad" für Paul Rudd so reizvoll gemacht hat: Der Film erzählt von Musik als Sehnsucht, als Trost und als letzter Verbindung zu einem Traum, den man nie ganz aufgegeben hat. Für Rick ist sie Rettungsanker – und für Rudd offenbar weit mehr als bloß ein schöner Teil dieser Rolle.

Kino-Highlights am 25. Juni: Supergirl, Jackass und Power Ballad
Milly Alcock startet mit "Supergirl" im neuen DC Universe durch, während Johnny Knoxville in "Jackass: Einer geht noch" ein letztes Mal auf die Pauke haut. John Carney bringt mit "Power Ballad" musikalischen Schwung ins Kino.
Kino-Neustarts
Supergirl

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Milly Alcock als "Supergirl": Ein neuer Stern am Heldenhimmel
Neue Superheldenära
Supergirl
30 Jahre nach Kinostart: Das wurde aus den "Independence Day"-Stars
Stars heute
Gut gealtert?
Demi Moore über "Striptease": Rekordgage, Kritik und Feminismus-Debatte
30-jähriges Jubiläum
"Striptease"
Nach Idee von Paul Walker: "Fast & Furious" soll wieder so werden wie früher
Vermächtnis der Reihe
The Fast and the Furious (2001)
Billy Wilder zum 120. Geburtstag: Komödien, Klassiker und menschliche Abgründe
Meister der Filmgeschichte
Billy Wilder
Legendärer "James Bond"-Bösewicht: Das dachte Richard Kiel über seine Rolle als "Beißer"
Bond-Legende
James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte
Vom Arthaus zur Action: Leonie Benesch auf der Überholspur
Deutschlands neuer Action-Star
Prisoner - Auf der Flucht
Jim Carrey vor Rückkehr als "Der Grinch" – das ist bislang bekannt
26 Jahre später
Der Grinch
ARTE-Doku blickt hinter die Kulissen von Steven Spielbergs Klassiker
"'Der weiße Hai', Kultfilm mit Biss"
Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind
Daveigh Chase gestorben: "The Ring"-Schauspielerin wurde nur 35 Jahre alt
Früher Ruhm
Daveigh Chase
"Nord bei Nordost – Westend": Kritik zum ARD-Krimi mit Cordelia Wege
Krimi-Highlight
Nord bei Nordost
Diese WM-Spiele laufen heute (26.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
"Versace: Imperium der Träume": Kritik zum Biopic auf ARTE
Versaces Traumwelt
Versace: Imperium der Träume
Ronja Forcher spricht über ihre radikale Gewichtsabnahme - ohne Abnehmspritze
Neue Routinen
Ronja Forcher
Tom Kaulitz bei „Kaulitz Hills“: So erlebt er seinen WM-Job bei MagentaTV
WM-Fan-Experte
Tom Kaulitz
"Event Horizon": Sci-Fi-Horror der Extraklasse
Sci-Fi-Horror
"Event Horizon - Am Rande des Universums"
"Avatar": Die zweite Staffel mit weniger Folgen und mehr Spannung
Kürzung als Vorteil
"Avatar - Der Herr der Elemente" - Staffel 2 | Netflix
Besondere Einladung: Veronica Ferres tritt Oscar-Akademie bei
Oscar-Akademie
Veronica Ferres
Fußball im Bett: So lebt Tom Kaulitz seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum
Fußball-Leidenschaft
Heidi Klum und Tom Kaulitz
"Hamburg Days": Fortsetzung nach Schicksal einer Schauspielerin
Beatles-Serie
Luna Jordan
Alternativen zum Fußballabend: Drei Filmhighlights im TV
Alternative TV-Programme
"Perfect Match - Die Steffi & Andre Story"
Oliver Geissen: Seine Ehe mit Christina Plate und das Leben als Patchwork-Familie
Privatleben des Moderators
Oliver Geissen und Christina Plate
Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause
GZSZ-Comeback
Anne Menden
Klopp verlässt Interview wegen Schweinsteiger-Frage: "Das ist ein ernstes Thema"
Interview-Abbruch
Jürgen Klopp
Vassili Golod übernimmt "Monitor" von Georg Restle
"Monitor" unter neuer Leitung
Vassili Golod
Thomas Seitel: Das ist der Mann an der Seite von Helene Fischer
Geschützte Privatsphäre
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Terence Hill fand am Set nicht nur Bud Spencer, sondern auch die Liebe
Kult-Duo der Filmgeschichte
Zwei vom Affen gebissen - Gott vergibt, wir beide nie! (1967)
"Dunkelheit wurde heller": Michaela May spricht über ihren Weg aus der Familien-Tragödie
Michaela Mays Schicksal
Michaela May
Nelson Müller erobert Michelin-Stern zurück: "unglaublich stolz"
Michelin-Rückkehr
Nelson Müller
Simone Thomalla überrascht: Playboy, Theater und neue Liebe
Facettenreiche Schauspielerin
Simone Thomalla vor einer blauen Wand.