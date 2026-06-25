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Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause

GZSZ-Comeback

Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause

25.06.2026, 12.59 Uhr
von Gianluca Reucher
Anne Menden ist nach sieben Monaten zurück bei GZSZ. Die Schauspielerin wurde von Ehemann und Sohn begleitet und spricht über ihre Rückkehr und Kritik am Mutterschutz.
Anne Menden
Anne Menden ist nach der Babypause ans GZSZ-Set zurückgekehrt.  Fotoquelle: RTL / Anna Riedel

Anne Menden ist zurück. Die Schauspielerin, die bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Rolle der Emily verkörpert, hat ihre Arbeit am Set in Potsdam wieder aufgenommen. Wie RTL berichtet, flossen am ersten Drehtag einige Freudentränen – und der Nachwuchs der 40-Jährigen war auch mit dabei.

Zusammen mit Ehemann Gustav Masurek wurde Anne Menden von ihrem gemeinsamen Sohn ans Set begleitet. Um Kind und Karriere aber auch künftig vereinbaren zu können, zieht die Schwiegermutter für ein Jahr mit nach Potsdam, wie der GZSZ-Star gegenüber RTL verrät. "Wir haben eine super Lösung, mit der sich alle wohlfühlen."

Für ihre Rückkehr nach sieben Monaten Baby-Pause hagelte es aber auch Kritik. Viele Fans bemängelten den Mutterschutz als zu kurz. Das nehme sich Anne Menden nicht zu Herzen: "Wenn es andersrum gewesen wäre und Gustav wäre arbeiten gegangen, hätte wahrscheinlich nicht mal ein Hahn danach gekräht."

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Sie stellt klar: "Der Kleine hat ja nicht nur mich als Mama, sondern einen ganz tollen Papa und eigentlich ein ganzes Dorf, das um ihn rum ist." In Drehpausen könnten Ehemann und Kind außerdem stets zu Besuch kommen. "Jede Familie hat ihr eigenes System, das funktionieren muss", so die Darstellerin.

"Es fühlt sich eigentlich so an, als wäre ich gar nicht weg gewesen"

Zu ihrem Comeback vor der Kamera sagt Anne Menden: "Es fühlt sich eigentlich so an, als wäre ich gar nicht weg gewesen." Die erste Szene nach sieben Monaten sei noch ein bisschen komisch gewesen, aber jetzt sei sie wieder voll drin. "Das ist nach 22 Jahren fast so ein bisschen wie Fahrradfahren."

GZSZ läuft von montags bis freitags von 19.40 Uhr bis 20.15 Uhr bei RTL. Die neuen Folgen sind außerdem immer eine Woche vor ihrer Free-TV-Premiere bei RTL+ zu sehen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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