WM-Überblick
Diese WM-Spiele laufen heute (25.6.) und in der Nacht im TV
25.06.2026, 06.00 Uhr
Deniz Undav traf bereits in zwei WM-Spielen als Joker für Deutschland. Darf er gegen Ecuador von Anfang an ran? Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alexander Hassenstein
104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.
Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.
Diese Paarungen sind am Donnerstag, 25. Juni, und in der Nacht zum Freitag zu sehen
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- Spieltag, Gruppe E Ecuador – Deutschland, Anstoß: 25.6., 22.00 Uhr. MetLife Stadium (New York/New Jersey). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe E Curaçao – Elfenbeinküste, Anstoß: 25.6., 22.00 Uhr. Lincoln Financial Field (Philadelphia). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe F Tunesien – Niederlande, Anstoß: 26.6., 1.00 Uhr. Arrowhead Stadium (Kansas City). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe F Japan – Schweden, Anstoß: 26.6., 1.00 Uhr. AT&T Stadium (Dallas). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe D Türkei – USA, Anstoß: 26.6., 4.00 Uhr. SoFi Stadium (Los Angeles). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe D Paraguay – Australien, Anstoß: 26.6., 4.00 Uhr. Levi's Stadium (San Francisco Bay Area). ARD und Magenta TV.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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