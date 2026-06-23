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Janine Kunze lobt Heidi Klums Umgang mit der Menopause

Älterwerden und Körperbilder

Janine Kunze lobt Heidi Klums Umgang mit der Menopause

23.06.2026, 21.07 Uhr
von Paula Oferath
Janine Kunze äußert sich im ZDF-Morgenprogramm offen über ihre Erfahrungen mit der Menopause und die weiterhin bestehende Problematik des Bodyshamings.
Janine Kunze, Heidi Klum
Heidi Klum (rechts) wurde für ihren Auftritt in Cannes kritisiert. Janine Kunze empfand das als Bodyshaming.  Fotoquelle: Getty Images / Gadplan / Aurore Marechal (Collage)

Schauspielerin Janine Kunze hat im ZDF-Morgenformat "Volle Kanne" offen über ihre Erfahrungen mit der Menopause berichtet. Moderatorin Nadine Krüger schilderte die 52-Jährige, wie sie die Wechseljahre erlebt hat und weshalb sie diese heute als Chance für einen "Neustart" sieht.

"Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet", sagte der "Hausmeister Krause"-Star über das Einsetzen der Menopause. Im Gespräch mit Krüger berichtete Kunze, dass sie im Zuge der hormonellen Veränderungen in ein "Loch" gefallen sei. In den vergangenen zwei Jahren habe sie sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Heute sei sie dankbar, dass sie wieder "aufstehen durfte", sagte Kunze, ohne konkreter zu werden. Für die Schauspielerin sei die Menopause ein "Neustart", der Mut machen könne: "Wir dürfen noch mal neu anfangen, uns noch mal neu kennenlernen."

Janine Kunze kritisiert Bodyshaming gegen Heidi Klum

Auch Heidi Klum war Thema des Gesprächs. Das Model geht mit den körperlichen Veränderungen in der Menopause betont gelassen um. Kunze bezeichnete die GNTM-Chefin mit ihren 53 Jahren als "wunderschön" und lobte ihren offenen Umgang mit dem Thema. "Unser Körper verändert sich ein Leben lang und das ist gut", sagte Kunze. Die dreifache Mutter sieht es als Privileg an, die Veränderungen ihres Körpers wahrzunehmen. Denn das bedeutet, dass man "älter wird" und mehr Zeit auf der Welt verbringen darf.

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Nachdenklich stimmte Kunze hingegen der Auftritt von Demi Moore bei den Filmfestspielen in Cannes. Viele hätten vor allem die durchtrainierten Arme der Schauspielerin kommentiert. Für Kunze habe das "nicht gesund" ausgesehen. Unverständnis äußerte sie zudem über die zahlreichen Kommentare gegen Heidi Klum. Dass das Model an diesem Abend von vielen Menschen für ihr Äußeres kritisiert worden sei, könne sie nicht nachvollziehen. "Ich glaube, dass wir auch immer denken, wir sind open-minded, und Bodyshaming gibt es nicht mehr. Aber wenn du mich fragst, gibt es das mehr denn je."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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