"Stubbe – Ausgeliefert": Krimi über Mordfall und Ausbeutung bei Essenslieferdiensten

Es war ein gigantischer Erfolg: Deutlich über neun Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Januar 2021 ein, als Stubbe wieder einmal ein Comeback feierte. Die Chronologie: Im Januar 2014 hatte sich Wolfgang Stumph als Kriminalhauptkommissar Wilfried Stubbe mit seinem 50. Fall verabschiedet. 2018 dann kehrte er für ein erstes Special aus dem, wie Stumph zu sagen pflegt, "Unruhestand" zurück. Nach 2021 folgte Ende 2022 Auftritt drei mit dem umtriebigen Rentner Stubbe, der wieder einmal in einen komplizierten Fall hineingezogen wird. Bernd Böhlich, der zusammen mit Markus B. Altmeyer das Drehbuch schrieb, führt Regie. Und es gab ein Wiedersehen mit weiteren Charakteren aus dem Stubbe-Universum. Das ZDF wiederholt "Stubbe – Ausgeliefert" jetzt zur besten Sendezeit.

Stubbe – Ausgeliefert Kriminalfilm • 23.06.2026 • 20:15 Uhr

Marc Leitner übernimmt die Ermittlungen im neuen Stubbe-Fall Von Anfang an bis zum letzten Film im Februar 2025 mit dabei war Tochter Stephanie Stumph, die als Christiane Stubbe an der Seite ihres Vaters vor gut 30 Jahren ihr Debüt feierte – mit gerade einmal zehn Jahren. In der losen Reihe arbeitet sie schließlich als investigative Journalistin. Sie recherchiert im Umfeld von Essenslieferdiensten. Ihre Nachbarin Sonja (Ella Morgen) hat bei einem solchen gearbeitet, beginnt nun aber ein Schauspielstudium. Zuvor jedoch will sie auspacken über die Zustände bei "Saxonia Food". Nach einem ersten Treffen der beiden Frauen verschwindet Sonja spurlos, kurze Zeit später wird ihre Leiche aufgefunden.

Als Ermittler mit dem Fall betraut wird Marc Leitner (Jens Atzorn), der am Fundort des Opfers auch auf eine alte Bekannte des Publikums trifft: Marlene Berger (Heike Trinker) arbeitet nicht nur bei der Dresdner KTU, sie ist auch seit vielen Jahren Stubbes Lebensgefährtin.

Das private Umfeld des Opfers wirft neue Fragen auf Verdächtige gibt es, wie es sich für einen vernünftigen Krimi gehört, natürlich eine ganze Menge. Da wäre zum Beispiel der Chef eines Restaurants mit dem originellen Namen "Alter Veganer", wunderbar griesgrämig gespielt von Francis Fulton-Smith. Er leidet unter den seit Corona noch einmal gewachsenen Lieferdiensten. 30 Prozent der Einnahmen muss er bei dieser Form des Außer-Haus-Verkaufs abgeben.

Christiane Stubbe recherchiert derweil undercover und beginnt eine Tätigkeit als Essenskurierin bei "Saxonia Food". Victoria (Katharina Heyer), die deutsche Chefin des international aufgestellten Unternehmens, erklärt ihr gleich einmal die Gepflogenheiten: Alle Fahrer sind GPS-überwacht, die Lieferzeiten werden streng kontrolliert, Sozialversicherung gibt es keine. Verwendet werden die eigenen Räder ("So hat jeder seinen eigenen Style"). Alles riecht nach Ausbeutung. Hatte sie ein Motiv, die abtrünnige Mitarbeiterin zu töten?

Schließlich sind da noch die etwas diffusen privaten Verhältnisse des Opfers. Sie lebte mit ihrem Freund Florian (Julius Nitschkoff) zusammen. Ihr Ex Lukas (Max Hegewald) geht derweil noch immer bei ihren Eltern ein und aus, zu denen sie selbst schon seit einer halben Ewigkeit keinen Kontakt mehr hat.

Leichte Krimikost mit ernstem Blick auf Lieferdienst-Ausbeutung Marc Leitner und Marlene Berger ermitteln gemeinsam, Christiane treibt ihre Recherchen voran. Und Stubbe selbst? Im Grunde spielt der Namensgeber der Reihe nur eine Nebenrolle. Mit seiner kleinen, umtriebigen Enkelin Caroline (Greta Kasalo) gründet er ein Hobby-Detektivbüro und hat auch schon gleich seinen Fall. Seinem alten Freund Norbert (Dietrich Hollinderbäumer) wurde mit einer raffinierten Masche ein E-Bike abgeluchst.

"Ausgeliefert" ist verlässliche Krimiunterhaltung, ganz im bekannten "Stubbe"-Stil: Mit Leichtigkeit erzählt, aber immer mit einem ernsthaften Hintergrund, der aktuelle Missstände aufzeigt – wie in diesem Fall ausbeuterische Methoden von unabhängigen Lieferdiensten.

Stubbe – Ausgeliefert – Di. 23.06. – ZDF: 20.15 Uhr

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