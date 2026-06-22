Home News Star-News

Quentin Tarantino steht für neues Filmprojekt mit Kylie Minogue vor der Kamera

Prominente Dreharbeiten

Quentin Tarantino steht für neues Filmprojekt mit Kylie Minogue vor der Kamera

22.06.2026, 12.00 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Kylie Minogue und Quentin Tarantino wurden bei einem geheimen Dreh in der walisischen Kleinstadt Porthcawl gesichtet. Unter der Regie von Jamie Adams standen sie gemeinsam vor der Kamera und sorgten für Aufsehen.
Kylie Minogue
Kylie Minogue wurde bei Dreharbeiten mit Quentin Tarantino gesichtet.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Joe Maher
Quentin Tarantino
Quentin Tarantinos Fans warten sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu seinem zehnten Film, nach dem der Regisseur sich zur Ruhe setzen möchte.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Tristan Fewings

Gerade einmal 16.000 Menschen leben in Porthcawl, einer Kleinstadt westlich der walisischen Hauptstadt Cardiff. Die Bewohnerinnen und Bewohner des beliebten Urlaubsorts werden nicht schlecht gestaunt haben, als sie unerwartet mit hoher Prominenz konfrontiert wurden: Wie die Zeitung "The Express Tribune" berichtet, wurden Popstar Kylie Minogue und Hollywood-Regisseur Quentin Tarantino bei einem Dreh in dem Ort entdeckt.

Tarantino saß jedoch nicht im Regiestuhl. Viel mehr scheint er für das dort gefilmte Projekt als Co-Star von Kylie Minogue vor der Kamera zu stehen. Gefilmt wurde laut "Express Tribune" eine Beerdigungs-Szene. Im Gegensatz zu dem, was in der Szene vor sich ging, schien die Stimmung zwischen den beiden Stars aber äußerst gut zu sein. Beobachter berichten, die Minogue und Tarantino hätten sich viel unterhalten und gelacht. Sogar davon, dass sie zusammen gesungen hätten, ist die Rede.

Neues Filmprojekt mit Quentin Tarantino und Kylie Minogue: Das ist bekannt

Gefilmt wird das Projekt wohl von der walisischen Filmemacherin Jamie Adams. Dabei handelt es sich nicht um Adams' erste Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino, der bereits für ihr Drama "Only What We Carry" neben Stars wie Simon Pegg und Charlotte Gainsbourg vor der Kamera stand. Für Kylie Minogue wäre es der erste Auftritt als Schauspielerin in einem Kinofilm seit der australischen Komödie "Swinging Summer – Willkommen in den 70ern" im Jahr 2018.

Derzeit beliebt:
>>"Mit Florian Silbereisen auch schon mal geschlafen": Schlagerstar erzählt kuriose Tour-Anekdote
>>Kurz vor Auftritt: So flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich
>>"Hubert ohne Staller": Serien-Polizeiwagen löst echten Einsatz aus
>>"Frühling" Staffel 16: Ein Ausblick auf die neuen Folgen mit Simone Thomalla

Fans von Quentin Tarantino warten auf Neuigkeiten zu seinem geplanten zehnten Film, mit dem der Kultregisseur gleichzeitig seinen Abschied vom Filmemachen feiern will. Ein bereits angekündigtes Projekt mit Brad Pitt in der Rolle eines Filmkritikers verwarf er wieder. Obwohl die Vorproduktion bereits fortgeschritten war, zog Tarantino den Stecker, weil ihm die Begeisterung für das Projekt abhandengekommen war. Kylie Minogue veröffentlichte 2024 ihr aktuellstes Album "Tension II".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Kylie Minogue hatte ein zweites Mal an Krebs – und verriet es nicht
Stiller Kampf
Kylie Minogue
Dreharbeiten von "Hamburg Days" pausiert nach Tod von Luna Jordan
Beatles-Serie
Luna Jordan
Neue Folgen von „Die Bergretter“: Zwei Stars mischen Staffel 18 auf
TV-Highlights
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) neben einem Helikopter.
Schwere Zeiten bei Collien Fernandes: Diese Freunde sind für sie ein "riesengroßes Geschenk"
Freundschaft
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
Dua Lipa & Ed Sheeran bald auf Netflix: Streaming-Anbieter macht Mega-Deal
Musikdokus in Planung
Ed Sheeran
Kylie Minogue spricht in Netflix-Doku über Krebserkrankung: "Hatte solche Angst"
Kylies Netflix-Doku
Kylie Minogue
Drehstart der "Rosenheim-Cops": Diese beiden Stars sind nicht dabei
ZDF-Dauerbrenner
"Die Rosenheim-Cops"
"Kommissar Rex"-Star Maximilian Brückner: "Wenn man nicht scheitern kann, hat man auch nichts zu verlieren"
Kult-Serie kehrt zurück
Kommissar Rex
"From Dusk Till Dawn": Kultfilm von Robert Rodriguez im Free-TV
Blutiges Kultkino
From Dusk Till Dawn
Quentin Tarantinos "Death Proof": Eine Hommage an die Grindhouse-Ära
Im Free-TV
Death Proof - Todsicher
WM 2026: Spielplan, Ergebnisse und TV-Übertragungen auf einen Blick
Schlaflose Nächte für Fans
Joshua Kimmich spielt Fußball.
WM-Duell gegen Ecuador: Alle Infos zur TV-Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026
"Das Kleid ist durchsichtig": Kiewel sorgt im "ZDF-Fernsehgarten" für Aufsehen
Erfrischung im TV
"ZDF Fernsehgarten"
WM 2026: Deutschland gewinnt Gruppe E — diese Gegner drohen jetzt
So geht's weiter
Deniz Undav steht auf dem Platz.
Joseph Fiennes spielt Gareth Southgate – und macht Fußball zur Charakterstudie
"Dear England"
Dear England
ZDF zeigt Sylt-Krimi mit Peter Heinrich Brix: Sievers ermittelt im mysteriösen Geisterhaus
"Nord Nord Mord – Sievers und das Geisterhaus"
Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus
"Kein Wort": Die fehlende Kommunikation zwischen Mutter und Sohn
Kunstvolle Komposition aus Bild, Musik und Schauspiel
Kein Wort
"Toubab": Dieser Film sorgt für Lacher und Tränen
Preisgekrönte Dramedy
"Toubab"
Ein Mordfall, viele Motive und ein Kiez voller Geheimnisse
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
Diese WM-Spiele laufen heute (22.6.) und in der Nacht im TV
TV-Überblick
Fußball-Weltmeisterschaft
"House of the Dragon": Die verrückteste Episode aller Zeiten?
Targaryen-Dynastie
House of the Dragon
ZDF-"Fernsehgarten": Aussage des "Bergdoktor" Hans Sigl löste Buh-Rufe aus
Fußballfieber
Andrea (Kiwi) Kiewel und Hans Sigl
Emma D"Arcy über die Entwicklung von Rhaenyra in "House of the Dragon"
Spannende Veränderungen
House of the Dragon Season 3
"Jonas Brothers"-Star Nick Jonas spricht über Ängste und Erfolge
Nick Jonas' Einblicke
Power Ballad
So haben sich Beatrice Egli und Florian Silbereisen wirklich kennengelernt: „Florian war immer da"
Schlagersängerin klärt auf
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.
Legendärer "James Bond"-Bösewicht: Das dachte Richard Kiel über seine Rolle als "Beißer"
Bond-Legende
James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte
Inka Bause spricht über ihren Backstage-Zwischenfall mit Helene Fischer
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Helene Fischer und Thomas Seitel: Vom Zufall zur großen Liebe
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
So wohnt der Schlagerstar: Beatrice Egli zeigt ihr Zuhause
Privatleben
Beatrice Egli lächelt.
Beatrice Egli: Ihr Umgang mit Bodyshaming
"Man kann die Menschen nicht ändern"
"Volle Kanne"