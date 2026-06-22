Quentin Tarantino steht für neues Filmprojekt mit Kylie Minogue vor der Kamera

Gerade einmal 16.000 Menschen leben in Porthcawl, einer Kleinstadt westlich der walisischen Hauptstadt Cardiff. Die Bewohnerinnen und Bewohner des beliebten Urlaubsorts werden nicht schlecht gestaunt haben, als sie unerwartet mit hoher Prominenz konfrontiert wurden: Wie die Zeitung "The Express Tribune" berichtet, wurden Popstar Kylie Minogue und Hollywood-Regisseur Quentin Tarantino bei einem Dreh in dem Ort entdeckt.

Tarantino saß jedoch nicht im Regiestuhl. Viel mehr scheint er für das dort gefilmte Projekt als Co-Star von Kylie Minogue vor der Kamera zu stehen. Gefilmt wurde laut "Express Tribune" eine Beerdigungs-Szene. Im Gegensatz zu dem, was in der Szene vor sich ging, schien die Stimmung zwischen den beiden Stars aber äußerst gut zu sein. Beobachter berichten, die Minogue und Tarantino hätten sich viel unterhalten und gelacht. Sogar davon, dass sie zusammen gesungen hätten, ist die Rede.

Neues Filmprojekt mit Quentin Tarantino und Kylie Minogue: Das ist bekannt Gefilmt wird das Projekt wohl von der walisischen Filmemacherin Jamie Adams. Dabei handelt es sich nicht um Adams' erste Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino, der bereits für ihr Drama "Only What We Carry" neben Stars wie Simon Pegg und Charlotte Gainsbourg vor der Kamera stand. Für Kylie Minogue wäre es der erste Auftritt als Schauspielerin in einem Kinofilm seit der australischen Komödie "Swinging Summer – Willkommen in den 70ern" im Jahr 2018.

Fans von Quentin Tarantino warten auf Neuigkeiten zu seinem geplanten zehnten Film, mit dem der Kultregisseur gleichzeitig seinen Abschied vom Filmemachen feiern will. Ein bereits angekündigtes Projekt mit Brad Pitt in der Rolle eines Filmkritikers verwarf er wieder. Obwohl die Vorproduktion bereits fortgeschritten war, zog Tarantino den Stecker, weil ihm die Begeisterung für das Projekt abhandengekommen war. Kylie Minogue veröffentlichte 2024 ihr aktuellstes Album "Tension II".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!