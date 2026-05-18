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Neue Folgen von „Die Bergretter“: Zwei Stars mischen Staffel 18 auf

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Neue Folgen von „Die Bergretter“: Zwei Stars mischen Staffel 18 auf

18.05.2026, 10.19 Uhr
von Natasa Unkel
Die Dreharbeiten zu Staffel 18 von „Die Bergretter“ laufen. Für die neuen Folgen sind bekannte Gesichter dabei – und zwei Neuzugänge sorgen für Spannung.
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) neben einem Helikopter.
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) ist bereit für neue Einsätze.  Fotoquelle: © Sabine Finger Fotografie/ZDF

Am Dachstein wird wieder gedreht: Die 18. Staffel von „Die Bergretter“ ist bereits in Arbeit, die Dreharbeiten sollen noch bis Oktober 2026 laufen. Für Fans steigt damit schon jetzt die Vorfreude auf neue Einsätze von Markus Kofler und seinem Team, die im Herbst wieder im ZDF zu sehen sein sollen. Dabei bleibt die Serie ihrem Erfolgsrezept treu: Vertraute Publikumslieblinge wie Sebastian Ströbel, Luise Bähr und Markus Brandl sind weiterhin dabei.

Außerdem stoßen Jan Sosniok und Jessica Ginkel zum Bergretter-Ensemble hinzu. Sosnioks Auftreten in der Serie wurde bereits durch einen Instagram-Post von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel bestätigt. Er zeigte sich gemeinsam mit seinem Kollegen am Set. Der 58-jährige Sosniok dürfte den Zuschauern bekannt sein aus dem Kino-Hit „Frühling“.

Diese Figuren kommen in Staffel 18 von „Die Bergretter“ dazu

Viele Infos gibt es zu seiner Rolle in „Die Bergretter“ noch nicht. Ob er Freund oder Feind spielen wird, ist noch offen – nur sein Rollen-Name steht schon fest: Gregor Fuchs. Ebenso in Schweigen hüllen sich die Verantwortlichen zu Jessica Ginkels Rolle.

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Was passiert in Staffel 18 von „Die Bergretter“?

Die Liebe bleibt kompliziert. Besonders zwischen Markus und Katharina. Zwar sind beide am Ende von Staffel 17 Single und fühlen sich weiterhin zueinander hingezogen, doch aktuell deutet wenig darauf hin, dass ihre Beziehung weitergeht. Der Grund dafür ist Katharinas Gefühlschaos. Zwar hat sie sich inzwischen von ihrem Ex Lukas Schlosser getrennt, ist aber emotional immer noch mit Lukas verbunden.

„Sehr entwürdigend“: Das passierte Sebastian Ströbel beim „Bergretter“-Dreh
Als Markus Kofler wirkt Sebastian Ströbel furchtlos. Doch nach einem missglückten „Bergretter“-Stunt wurde es für den Schauspieler ziemlich unangenehm.
Peinliches Ende
Sebastian Ströbel schaut ernst

Ob Katharina und Lukas in Staffel 18 wieder zusammenfinden, sie Markus noch eine Chance gibt, jemand Neues kennenlernt oder lieber allein bleibt, dürfte in Staffel 18 für viel Spannung sorgen.

Markus Kofler und Jan Fugain: Neue Konflikte in Staffel 18?

Nachdem Markus und Jan in Staffel 17 endlich einige unausgesprochene Dinge zwischen sich klären konnten, bleibt spannend, wie sich das schwierige Verhältnis der Halbbrüder weiterentwickelt.

Der Cast von „Die Bergretter“ Staffel 18

Die Fans der Serie dürfen sich auf viele bekannte Gesichter freuen. Am Start sind in der kommenden Staffel: Sebastian Ströbel als Bergretter Markus Kofler, Luise Bähr als Sanitäterin Katharina Strasser, Markus Brandl als Bergretter Tobias Herbrechter, Robert Lohr als Hubschrauberpilot Michael "Michi" Dörfler, Michael Pascher als Mechaniker Rudi Dolezal, Stefanie von Poser als Hofbesitzerin Emilie Hofer, Josephin Busch als Nina Reuther und Ex-Freundin von Markus Kofler, Viktoria Ngotsé als Hauptkommissarin Alexandra Winkler, Martin Leutgeb als Polizist Gert Holzer, Lisa Junick als Markus' Ziehtochter Mia Steiner, Marinus Hohmann als Leon Dörfler, Michi Dörflers Sohn, Sonja Kirchberger als Elisa Rödder (Beauftragte für Tourismus und Sicherheit in Ramsau), Arne Löber als Jan Fugain (Halbbruder von Markus Kofler), Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter, Jessica Ginkel in noch nicht genannter Rolle und Jan Sosniok als Gregor Fuchs.

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