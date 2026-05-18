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Knieverletzung stoppt Barbra Streisand: Keine Goldene Ehrenpalme in Cannes

Streisands Cannes-Absage

Knieverletzung stoppt Barbra Streisand: Keine Goldene Ehrenpalme in Cannes

18.05.2026, 10.15 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Barbra Streisand sollte bei den Filmfestspielen in Cannes für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. Doch eine Knieverletzung zwingt die Ikone zur Absage. Die Ehrung wird dennoch stattfinden.
Barbra Streisand
Barbra Streisand kann an ihrer eigenen Ehrung bei den Filmfestspielen in Cannes nicht teilnehmen.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Matt Winkelmeyer

Von einem renommierten Filmfestival wie den Filmfestspielen in Cannes für das Lebenswerk geehrt zu werden, ist selbst für große Stars eine besondere Ehre. Darum wollte Barbra Streisand auch höchstpersönlich nach Cannes reisen, um die Goldene Ehrenpalme anzunehmen. Doch daraus wird nichts: "Auf Anraten meiner Ärzte kann ich, da ich mich noch von einer Knieverletzung erhole, leider nicht am diesjährigen Filmfestival von Cannes teilnehmen", verkündet Streisand in einer Mitteilung des Festivals.

Die 84 Jahre alte Hollywood-Ikone ("Is was, Doc?", "Funny Girl") bedauert ihren Ausfall demnach sehr. Auch die "bemerkenswerten Filme", die bei der 79. Ausgabe des Filmfestivals gezeigt werden sollen, habe sie "feiern" wollen. Die Organisatorinnen und Organisatoren wünschten der Schauspielerin und Sängerin indes "von ganzem Herzen eine schnelle Genesung". Die Ehrung Streisands soll in ihrer Abwesenheit dennoch stattfinden.

Die Abschlussgala, in deren Rahmen Streisand die Goldene Ehrenpalme hätte überreicht werden sollen, findet am Samstag, 23. Mai, statt. Streisand ist die dritte Filmlegende, der diese Ehre 2026 zuteilwird. Regisseur Peter Jackson ("Herr der Ringe", "Himmlische Kreaturen") wurde bereits bei der Eröffnungszeremonie gewürdigt. Schauspieler John Travolta ("Pulp Fiction", "Grease") erhielt die Trophäe am Freitag.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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