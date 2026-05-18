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„Massive Probleme“: Wie der „Tatort“-Ruhm Axel Prahls Ehe belastete

Die Schattenseiten des Erfolgs

„Massive Probleme“: Wie der „Tatort“-Ruhm Axel Prahls Ehe belastete

18.05.2026, 10.10 Uhr
von Annika Schmidt
Axel Prahl wurde durch den Münster-„Tatort“ zum Publikumsliebling. Privat brachte der Ruhm für den Schauspieler jedoch offenbar schwere Belastungen mit sich.
Axel Prahl hebt einen Finger und schaut ernst.
Axel Prahl wurde vor allem durch seine „Tatort“-Rolle bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Der Münster-„Tatort“ zählt seit Jahren zu den großen Publikumslieblingen der ARD-Krimireihe. Seit 2002 stehen Axel Prahl und Jan Josef Liefers gemeinsam vor der Kamera und prägen mit ihrem Zusammenspiel den besonderen Ton der Fälle aus Münster. Für Prahl brachte der Erfolg jedoch nicht nur Anerkennung und Popularität mit sich. Die enorme Aufmerksamkeit rund um seine „Tatort“-Rolle wirkte sich nach seinen eigenen Schilderungen auch auf sein Privatleben aus – und wurde dort offenbar zu einer erheblichen Belastung.

Axel Prahl über private Probleme durch den „Tatort“-Ruhm

Der Schauspieler kann auf ein bewegtes Liebesleben zurückblicken. Drei Mal war Axel Prahl verheiratet. Seine erste Ehefrau steht nicht in der Öffentlichkeit und ist daher namentlich nicht bekannt. Mit ihr bekam der 66-Jährige zwei Töchter, von denen eine in die schauspielerischen Fußstapfen ihres Vaters getreten ist. 

Es folgte die zweite Ehe mit Paula; 2003 heiratete das Paar und trennte sich sieben Jahre später. Mit Paula hat Axel Prahl Zwillinge bekommen. Mit seiner Partnerin zog er von Berlin ins Landleben nach Marienwerder, wo die beiden ein altes Haus renovierten. Die Beziehung zerbrach später – für Prahl nach eigener Darstellung ein großer Einschnitt.

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Eine Rolle beim Ehe-Aus spielten nach Prahls Schilderung offenbar die Begleiterscheinungen seines Berufs und seiner wachsenden Bekanntheit durch den „Tatort“. „Es gab da massive Probleme mit vielem, was an meinem Beruf dranhängt", gab Axel Prahl einen Einblick zum Ende seiner Ehe. „Der Termindruck, die Prominenz, der Verlust jeglicher Rückzugsmöglichkeit und jeglicher Privatsphäre, sodass man nicht mal mehr zum Bäcker gehen kann, ohne von diesem oder jenem angesprochen zu werden", all das soll zu großen Spannungen zwischen ihm und seiner Ehefrau geführt haben. „Welch tiefe Spuren das Ganze im Privatleben hinterlässt, tja, so richtig habe ich das nicht geahnt", gestand der "Tatort"-Star. 

Auch diese Beziehung von Axel Prahl hielt nicht dauerhaft

Zwei Jahren nach dem Ehe-Aus mit Paula trat die Spanierin Maria in sein Leben. Für eine WDR-Doku reisten beide zusammen nach Lissabon. Damals freute sich der Schauspieler, in Portugal mehr Zeit mit seiner jüngeren Freundin verbringen zu können. „Ich drehe andauernd und Maria muss für ihre Abschlussarbeit an der Uni lernen", erklärte damals der gebürtige Eutiner. Doch nach drei Jahren Beziehung war Schluss. Zum Liebes-Aus wollte sich Axel Prahl nicht äußern. 

Axel Prahl privat: Mit Silja fand er sein Glück

Auf einer Party lernte Axel Prahl die knapp 15 Jahre jüngere Silja kennen und lieben. „Es passt einfach alles", bestätigte der Schauspieler damals seine neue Beziehung. 2014 heiratete das Paar. Seitdem gehen Silja und er gemeinsam durchs Leben. Dass Axel Prahl als Schauspieler in der Öffentlichkeit steht, scheint in seiner dritten Ehe kein Problem mehr zu sein. 

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