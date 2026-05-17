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"Tatort: Schweigen": Kritik zum ARD-Krimi mit Wotan Wilke Möhring

Kirchenkrimi

"Tatort: Schweigen": Kritik zum ARD-Krimi mit Wotan Wilke Möhring

17.05.2026, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
Thorsten Falke, gespielt von Wotan Wilke Möhring, ermittelt im neuen Tatort "Schweigen" in einem Kloster. Nach dem Tod seiner Kollegin Grosz trifft der Ermittler auf einen Missbrauchsskandal innerhalb der Kirche.
Tatort: Schweigen
Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) hat sich nach dem Tod seiner Kollegin Grosz für eine Weile in ein Kloster zurückgezogen. Im "Tatort: Schweigen" (2024) erlebt er als Privatmann den Tod eines Pfarrers. Bald jedoch entwickeln sich die Ermittlungen in Richtung des Vorwurfs: Missbrauch an Jugendlichen.  Fotoquelle: © NDR/Kai Schulz
Tatort: Schweigen
Falke (Wotan Wilke Möhring, rechts) unterstützt die örtliche Kommissarin Eve Pötter (Lena Lauzemis) bei ihren Ermittlungen. Zusammen befragen sie Klostergast Daniel (Florian Lukas).   Fotoquelle: © NDR/Kai Schulz,
Tatort: Schweigen
Daniel (Florian Lukas) ist ebenso wie Falke jemand, der im Kloster nach Antworten sucht. Die beiden unterschiedlichen Männer verstehen sich gut und freunden sich an. An Falkes scheinbar letzten Abend im Kloster, feiern die beiden zusammen Abschied. Dann ereignet sich ein Todesfall. War es Mord?  Fotoquelle: © NDR/Kai Schulz
Tatort: Schweigen
Falke (Wotan Wilke Möhring) war nie ein gläubiger Mensch. Den Aufenthalt im Kloster sah er wohl eher als Rückzugsmöglichkeit von der Großstadt und allem Weltlichen. Im Kloster arbeitet er körperlich, lebt in einer kargen Kammer. Sein Blick auf die Kirche wird durch die Ereignisse dieses "Tatorts" jedoch noch kritischer.  Fotoquelle: © NDR/Kai Schulz
Tatort: Schweigen
Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, links) lernt im Kloster Pfarrer Otto (Hannes Hellmann) kennen. Ein netter Mann und guter Ratgeber, der nebenbei das örtliche Jungs-Fußballteam trainiert.  Fotoquelle: © NDR/Kai Schulz
Tatort: Schweigen
Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, rechts) spricht mit Lukas Pöttter (Jakob Kraume), einem der jungen Spieler des vom Kloster gecoachten Fußball-Teams - und Sohn der örtlichen Kommissarin.  Fotoquelle: © NDR/Kai Schulz
Tatort: Schweigen
Der Wohnwagen des Pfarrers, der neben dem Kloster geparkt war, ist nachts ausgebrannt und der Geistliche ums Leben gekommen. Hat ihn jemand getötet? Falke (Wotan Wilke Möhring, links) spricht mit einem Polizisten vor Ort (Michael del Coco), auch wenn er als Auszeit-Urlauber erst mal keine Verantwortung im Fall trägt.  Fotoquelle: © NDR/Kai Schulz
Tatort: Schweigen
Die Figur der örtlichen Kommissarin Eve Pötter ist eine große Stärke des neuen Falke-"Tatorts". Die still und etwas spröde wirkende Frau, Mutter zweier Kinder und in einer Ehekrise befindlich, wird von der Berliner Schauspielerin Lena Lauzemis angenehm zurückhaltend und mit leisem Geheimnis gezeichnet.   Fotoquelle: © NDR/Kai Schulz,
Tatort: Schweigen
Der nicht gläubige Falke (Wotan Wilke Möhring, links) und sein im Kloster gewonnener Freund Daniel (Florian Lukas) tauschen sich vor dem Altar über die Dinge des Lebens aus.  Fotoquelle: © NDR/Kai Schulz
Tatort: Schweigen
Kommissarin Eve Pötter (Lena Lauzemis) trifft am Tatort auf ihren Mann, Feuerwehrchef Pit (Sebastian Klein). Zwischen den Eheleuten herrscht offenbar ein leicht angespanntes Verhältnis.  Fotoquelle: © NDR/Kai Schulz
Tatort: Schweigen
Domvikar Billing (Sebastian Blomberg, rechts) spricht im Auto mit Daniel (Florian Lukas), der im Kloster Antworten auf sein kaum gelungenes Leben sucht.  Fotoquelle: © NDR/Kai Schulz

Falke (Wotan Wilke Möhring) muss im "Tatort: Schweigen" (2024) den Tod seiner Kollegin Grosz im Kloster verarbeiten. Dort stirbt ein Pfarrer beim Brand seines Wohnwagens. Erste Ermittlungen ergeben: Der Geistliche trainierte die Jungs-Fußballmannschaft des Ortes nicht nur aus Liebe zum Spiel.

ARD
Tatort: Schweigen
Kriminalfilm • 17.05.2026 • 20:15 Uhr

"Tatort: Schweigen" spielt im Kloster und war Ende 2024 der ersten Fall nach dem Tode von Julia Grosz (in kurzen Flashback-Rückblenden: Franziska Weisz). Der Hamburger Punkrock-Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) ist nach dem Ableben seiner Kollegin jedoch nicht etwa religiös geworden. Im Kloster verrichtet Falke einfache Handwerksarbeiten und lebt in einer kargen Mönchskammer. Offenbar brauchte der Großstadt-Bulle eine Auszeit, die nun aber zu Ende gehen soll. Seinen letzten Abend in heiligen Mauern feiert er mit dem ebenso netten wie labilen Daniel (Florian Lukas), der wie Falke vor Ort nach Antworten für sein nicht so ganz gelungenes Leben suchte.

Während Falke bei der Vieraugen-Abschiedsfeier dem Schnaps zuspricht, will Daniel nüchtern bleiben. In der Nacht kommt es zum Brand eines Wohnwagens, der vor dem Kloster geparkt ist. Es war der Rückzugsraum von Pfarrer Otto (Hannes Hellmann), einem scheinbar netten älteren Herrn und Ratgeber auch für Falke. Nebenbei trainierte der katholische Priester das örtliche Jungs-Fußballteam. Ermittlungen von "Privatmann" Falke und der lokalen Kommissarin Eve Pötter (Lena Lauzemis) finden allerdings bald heraus: Pfarrer Otto hatte offenbar mit kinderpornografischem Material zu tun.

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Man muss diesen ersten Wendepunkt im Drehbuch von "Tatort"-Routinier Stefan Dähnert ("Wegwerfmädchen", "Die Pfalz von oben") erwähnen, sonst kann man in keiner Weise über den Solo-Krimi des Hamburger Ermittlers Falke reden. Wobei so ganz solo ermittelt Falke nicht, zumal er auf Dienst-Auszeit nur beratend tätig ist. Mittlerweile ist Thorsten Falke nach einer gewissen Übergangszeit übrigens nicht mehr solo unterwegs. Nach der Folge "Im Wahn" (April 2025), in der er einmalig mit Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) und Yael Feldman (Peri Baumeister) ermittelte, ist seit dem Zweiteiler "Ein guter Tag / Schwarzer Schnee" (Dezember 2025) Denis Moschitto als IT-Nerd Mario Schmitt an der Seite des Stammermittlers.

Gedreht in der Abtei Mariawald

Gedreht wurde "Tatort: Schweigen" in der Abtei Mariawald, einem ehemaligen Kloster des Ordens der Trappisten nahe Heimbach in der Eifel, in Nordrhein-Westfalen. 2018 wurde das Kloster aufgelöst. Falke lernt im ländlichen Umfeld die von der Berliner Schauspielerin Lena Lauzemis großartig gezeichnete Kommissarin Pötter kennen – zurückhaltend und ein wenig spröde, zweifache Mutter und offensichtlich in einer Ehekrise befindlich. Ihr Sohn Lukas (Jakob Kraume) spielt im vom Pfarrer betreuten Fußballteam. Und dann ist da noch Domvikar Billing (Sebastian Blomberg), der vor dem Ableben des Pfarrers offenbar einen Streit mit diesem hatte. Ist die Bildersammlung des Geistlichen – deren Inhalte sich dankenswerterweise nur im Ekel auf den Gesichtern ihrer Betrachter spiegelt – die eines Einzeltäters? Wer wollte ihn zur Strecke bringen? War es Falkes neuer Freund Daniel, auf den schnell ein Verdacht fällt?

Regisseur Lars Kraume, der früher mal die "Tatort"-Krimis für die Ermittler seiner Heimatstadt Frankfurt, Conny Mai (Nina Kunzendorf) und Frank Steier (Joachim Król), erdachte, wurde vom NDR engagiert, um den tatsächlich ersten "Tatort" über systematischen Missbrauch in der Katholischen Kirche zu drehen. "Die Geschichte ist leider sehr nah an der Wirklichkeit", sagt auch Hauptdarsteller Wotan Wilke Möhring über seinen neuen Krimi, der auch ein bisschen mit dem geheimnisvollen "Der Name der Rose"-Flair spielt.

Katholische Kirche kooperierte bei den Dreharbeiten

Das Thema Missbrauch in der Kirche wird trotz einiger recht "exemplarischer" Figuren komplex von verschiedenen Seiten beleuchtet. Wie kann es zu massenhaftem, systematischen Missbrauch im System Kirche kommen? Warum schweigen die Opfer? Und wie rechtfertigen sich – auch vor Gott – die Täter?

In einer Szene lässt Falke eine wahre Hasstirade auf die Institution Kirche niederregnen. Da hat sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen, in dessen Gremien bekanntlich auch Kirchenvertreter sitzen, offenbar schon mal warm angezogen und für den Kampf gewappnet. Andererseits ist Regisseur Lars Kraume bekennender Katholik, aber auch Humanist und Aufklärer, wie er mit vielen seiner Filme ("Das schweigende Klassenzimmer", "Der Staat gegen Fritz Bauer") bewies.

Wotan Wilke Möhring, der in diesem Film eine seiner besten schauspielerischen Leistungen der Falke-Jahre abliefert, ist selbst ebenso wenig gläubig wie seine Figur. Dennoch erinnert der 57-Jährige daran, dass auch die Kirche ihren Beitrag zu diesem Film lieferte: "Ich habe großen Respekt für das Bistum, in dessen Kloster wir den 'Tatort' drehen durften. Die Verantwortlichen haben das Buch ja vorher gelesen. Mit diesem Einverständnis hat das Bistum versucht, einen wichtigen Beitrag zu leisten." Der Film orientiert sich erzählerisch an zwei aufgedeckten, wahren Fällen. Dass deren Realität ziemlich drastisch ist, macht diesen "Tatort" umso wichtiger. Gerade auch deshalb, weil er Opfer zu Wort kommen lässt.

Tatort: Schweigen – So. 17.05. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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