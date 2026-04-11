"Wer weiß denn sowas XXL": Der Start der dritten Ausgabe der ARD-Quizshow mit Wotan Wilke Möhring und Bernhard Hoëcker

Nach durchaus positiv aufgenommenem Start wurde es zuletzt etwas ungemütlicher für den Neuen – der Wotan Wilke Möhring ja noch immer ist. Im Oktober des vergangenen Jahres trat der Schauspieler die Nachfolge von Elton als Teamkapitän in der erfolgreichen ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" an. Das Format, das sich nun schon seit über einem Jahrzehnt auf ein Stammpublikum verlassen kann, lebt von seiner Tradition, von Verlässlichkeit. Wenig überraschend ist es also, dass Möhring, der nun werktäglicher Gast am Abendbrottisch ist, nicht nur Fans beim Publikum hat.

"Wer weiß denn sowas XXL" Show • 11.04.2026 • 20:15 Uhr

Die einen mögen nicht, wenn er sich an die Nase fasst. Die anderen finden, dass er sich zu weit hinüberbeugt zu seinen Mitspielerinnen und Mitspielern. Die Dritten stört, dass er wiederholt in Fragen des Moderators Kai Pflaume hineinredet. Und die Vierten wiederum beklagen in den sozialen Medien schlicht, dass "der Möhring nuschelt". Es ist gerade bei Facebook und Co zuletzt ein wenig entglitten mit der Diskussion, sodass sich das Social-Media-Team des Formats zu folgender Stellungnahme genötigt sah: "Leute, wir lieben eure Leidenschaft für die Show! Aber atmen wir alle einmal tief durch (und zwar am besten ganz entspannt durch die Nase). Wir konzentrieren uns hier lieber auf die kniffligen Fragen und das Teamplay. Bleibt bitte fair und respektvoll zueinander, damit das Raten hier genauso viel Spaß macht wie im Studio." Wobei natürlich klar ist: 99,999 Prozent aller Zuschauerinnen und Zuschauer echauffieren sich nicht, äußern sich ohnehin nicht bei Social Media und freuen sich demnach einfach nur auf einen entspannt-heiteren Quizabend im Ersten.

Mit dabei: die XXL-erfahrene Palina Rojinski Nun also zeigt das Erste am Samstagabend zur besten Sendezeit die dritte XXL-Ausgabe mit Wotan Wilke Möhring. Vier von sechs Duelle entschied er in den beiden letzten Shows im Oktober und Dezember für sich. Eine deutlich bessere Bilanz als bei den regulären Raterunden übrigens. Hier gewann Teamkapitän Bernhard Hoëcker, gemessen bei Redaktionsschluss, knapp über 60 Prozent der Ausgaben. Womöglich auch ein Grund dafür, dass sich bei den Aufzeichnungen der Sendung fast ausnahmslos deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hinter Bernhard Hoëcker versammeln. Denn: wenn er gewinnt, wird das Preisgeld unter den Zuschauern hinter ihm aufgeteilt.

Ähnlich ist es bei der XXL-Ausgabe. Hier nehmen jedoch die Sieger der drei Raterunden auf dem heißen Stuhl Platz, um dort möglichst viele Wissensfragen in kurzer Zeit zu beantworten. Die zwei Besten bestreiten schließlich das Finale, in dem es um 50.000 Euro für den guten Zweck geht.

Gäste der XXL-Sendung sindDietmar Bär, Ilka Bessin, Vincent Gross, Harald Krassnitzer, Kaya Yanar und Palina Rojinski. Krassnitzer und Yanar waren schon zweimal bei einer XXL-Ausgabe dabei, der österreichische "Tatort"-Kommissar siegte sogar einmal. Moderatorin Palina Rojinski ist zum dritten Mal Gast bei einer XXL-Show.

"Wer weiß denn sowas XXL" – Sa. 11.04. – ARD: 20.15 Uhr

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