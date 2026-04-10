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"From Dusk Till Dawn": Kultfilm von Robert Rodriguez im Free-TV

Blutiges Kultkino

"From Dusk Till Dawn": Kultfilm von Robert Rodriguez im Free-TV

10.04.2026, 10.27 Uhr
von Jasmin Herzog
"From Dusk Till Dawn" vereint Gangsterfilm und Splattermovie in einem Kultwerk von Robert Rodriguez. Mit George Clooney und Quentin Tarantino wird der Film zu einem Klassiker des B-Movie-Genres, der 1996 für Furore sorgte.
From Dusk Till Dawn
Der Kultfilm "From Dusk Till Dawn" von 1996 mit George Clooney in der Hauptrolle ist eines der stilprägendsten Kinoabenteuer der 90er-Jahre.   Fotoquelle: RTLZWEI
From Dusk Till Dawn
Seth (George Clooney, links) und Richard (Quentin Tarantino) sind fiese Gesellen.   Fotoquelle: RTLZWEI
From Dusk Till Dawn
Seth Gecko (George Clooney, links) kapert das Wohnmobil des Geistlichen Jacob Fuller (Harvey Keitel).  Fotoquelle: RTLZWEI
From Dusk Till Dawn
Im "Titty Twister" zeigen Vampire auch mal Haut.   Fotoquelle: RTLZWEI
From Dusk Till Dawn
Im der mexikanische Kneipe "Titty Twister" gehen seltsame Dinge vor sich.  Fotoquelle: RTLZWEI

'Unterhaltung für jeden, der's mag', sagte Regisseur Robert Rodriguez über seinen Skandalfilm von 1996 – der heute Kultstatus besitzt.

Erst spannender Gangsterfilm, dann gnadenloses Splattermovie: Die Überraschung, der Spaß am völlig überzogenen Gemetzel und die coolen Sprüche von George Clooney und Quentin Tarantino ließen "From Dusk Till Dawn" (Freitag, 10. April, 22.50 Uhr, RTLZWEI) sofort zum Kultklassiker werden.

Die Brüder Seth (George Clooney) und Richard Gecko (Quentin Tarantino) sind auf der Flucht vor der Polizei und nehmen, nachdem die erste Geisel "versehentlich" gestorben ist, ein paar neue: den Priester Jacob Fuller (Harvey Keitel) und seine beiden Kinder Kate (Juliette Lewis) und Scott (Ernest Liu). Bevor sie sich nach Mexiko absetzen können, landen die Gangster samt Anhang erst mal im düsteren Strip-Schuppen "Titty Twister". Hier beginnt Teil zwei des Films, in dem sich das harte, blutige Werk von Regisseur Robert Rodriguez in einen Splatter-Film verwandelt.

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Eines der spektakulärsten Schlachtfeste der Filmgeschichte

Die Betreiber des Etablissements offenbaren sich bald als Vampire. Es beginnt eines der größten Schlachtfeste der Filmgeschichte. Eine gute Stunde lang beißt jeder jeden, fließt Blut in Strömen, fliegen Gliedmaßen durch die Gegend. Seth baut sich eine Art Dampfhammer mit Holzspitze und pfählt die Spitzzähne reihenweise nieder. Die anderen greifen zu prall mit Weihwasser gefüllten Kondomen, Pump-Gun und Armbrust. Das Ergebnis: ein einziger riesengroßer, widerlicher Matsch. Und ein Heidenspaß für Fans.

"From Dusk Till Dawn" leitete 1996 die x-te künstlerische Rehabilitation des B-Movie-Genres ein, zeigt Rodriguez-Kumpel Quentin Tarantino bei einem seiner seltenen Auftritte als Schauspieler und hat mit dem – noch relativ jungen – George Clooney einen veritablen Posterboy als coolen Helden. Aus den Ideen seines Kinoklassikers erschuf Robert Rodriguez zwischen 2014 und 2016 drei Staffeln der Serie "From Dusk Till Dawn", in der das bluttriefende Universum weitererzählt wird.

George Clooney wird Franzose: Hollywood-Star erhält neue Staatsbürgerschaft
George Clooney, seine Ehefrau Amal und ihre Kinder sind nun französische Staatsbürger. Die Familie verbringt viel Zeit in Brignoles und genießt die französische Kultur.
Clooneys neue Heimat?

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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