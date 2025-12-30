George Clooney wird Franzose: Hollywood-Star erhält neue Staatsbürgerschaft

Home News Star-News

Clooneys neue Heimat?

30.12.2025, 09.55 Uhr
von Wilhelm Flemmer
George Clooney, seine Ehefrau Amal und ihre Kinder sind nun französische Staatsbürger. Die Familie verbringt viel Zeit in Brignoles und genießt die französische Kultur.
George Clooney
George Clooney, seine Ehefrau Amal und ihre gemeinsamen Kinder sind nun auch Franzosen.  Fotoquelle: Pascal Le Segretain/Getty Images

Hollywoodstar George Clooney, seine Ehefrau, Amal Clooney und ihre beiden Kinder Ella und Alexander sind nun auch französische Staatsbürger. Laut der Nachrichtenagentur AFP geht dies aus einem am Wochenende im französischen Amtsblatt veröffentlichten Dokument hervor.

Den Unterlagen zufolge werden dort sowohl der US-Schauspieler als auch seine aus dem Libanon stammende Ehefrau und ihre in London geborenen Zwillingskinder unter den Personen aufgeführt, die per Einbürgerung die französische Staatsbürgerschaft erworben haben.

George Clooney liebt die französische Kultur

Die Clooneys verbringen viel Zeit in Frankreich. In Brignoles, einer Gemeinde im Departement Var, haben der Schauspieler und die britisch-libanesische Menschenrechtsanwältin 2021 ein Weingut gekauft, wo sie mit ihren alten Kindern einen Teil des Jahres leben.

Auf ihrem Anwesen genießt die Familie die Abgeschiedenheit. Es sei der Ort, an dem sie "am glücklichsten" seien, sagte Clooney Anfang Dezember dem Radiosender RTL betonte. Es gebe keine Paparazzi, die ihren Kindern auflauern würden. "Das ist für uns das Wichtigste."



Abgesehen davon schätzt George Clooney die französische Kultur, wie er weiter verriet. Die Sprache allerdings beherrsche er auch "nach 400 Tagen Unterricht immer noch nicht gut".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

