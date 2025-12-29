Home News Star-News

Hättest du sie erkannt? So sah Simone Thomalla früher aus

Wilde Frisur

Hättest du sie erkannt? So sah Simone Thomalla früher aus

29.12.2025, 10.13 Uhr
von Julian Flimm
Bevor Simone Thomalla zur TV-Größe wurde, sammelte sie Erfahrungen in ganz anderen Rollen. Ein Blick auf ihre Anfänge.
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Simone Thomalla wurde 1965 geboren und wuchs in Potsdam auf. Nach dem Studium an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" sammelte sie zunächst Erfahrungen in kleineren Film- und Fernsehproduktionen der DDR. Ihren ersten TV-Auftritt hatte sie bereits Anfang der 1980er-Jahre, doch erst 1993 gelang ihr mit einer ZDF-Miniserie der Durchbruch, der ihre Karriere nachhaltig prägte.

 
In "Durchreise – Die Geschichte einer Firma" spielt Thomalla das Lehrmädchen Monika Helmholtz. (Bildquelle: picture-alliance / ZB | Nestor Bachmann)

Simone Thomallas Liebesleben: Beziehungen im Überblick

Von 1991 bis 1995 war sie mit dem Theaterschauspieler André Vetters verheiratet. Er ist auch der Vater von Simone Thomallas prominenter Tochter Sophia Thomalla. Noch im gleichen Jahr folgte dann eine Beziehung mit dem Schauspieler Sven Martinek. Später war sie unter anderem mit Fußballmanager Rudi Assauer und Handballer Silvio Heinevetter zusammen.

Derzeit beliebt:
>>So begann die Liebe von Helene Fischer und Thomas Seitel wirklich
>>"Sedierend": Klaas Heufer-Umlauf teilt gegen "Das Traumschiff" aus
>>Simone Thomalla verrät: Hätte es Sophia Thomalla ohne dieses Märchen nie gegeben?
>>Am anderen Ende der Welt: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten 2025


Die Beziehung von Simone Thomalla und Sven Martinek hielt bis 1999. (Bildquelle: picture-alliance / dpa | Kalaene Jens)



Mit dieser Serie festigte Simone Thomalla ihren Erfolg

In der Serie " Mona M. – Mit den Waffen einer Frau" übernahm Simone Thomalla dann die Hauptrolle. Es folgten unterschiedliche Episodenrollen im TV, unter anderem in den Krimiserien "Der Alte" und "Alarm für Cobra 11". Ihre bekannteste Rolle ergatterte die Darstellerin jedoch im Jahr 2008, als sie zur "Tatort"-Kommissarin Eva Saalfeld wurde.


Bis 2015 ermittelte Simone Thomalla an der Seite von Martin Wuttke im Leipziger "Tatort". (Bildquelle: picture-alliance / dpa)

Auch spannend: Nachdem Simone Thomalla bereits im Jahr 2010 für den Playboy vor der Kamera stand, war sie im Jahr 2015 mit ihrer Tochter Sophia auf dem Playboy-Cover zu sehen.


Simone Thomalla mit ihrer Tochter Sophia im Jahr 2014. (Bildquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Clemens Niehaus/Geisler-Fotopress)

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Neuer ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff nach Quotenerfolg
"Sarah Kohr – Großer Bruder"
"Sarah Kohr - Großer Bruder"
Toronto: 230 Nationen, eine Stadt – so leben sie zusammen
"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Toronto"
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Toronto
Vierschanzentournee im TV: Das sind die Übertragungen im Ersten & ZDF
"Sportschau"
Pius Paschke
Daniel und Patrice Aminati getrennt: Zwei Wahrheiten über eine Ehe
Liebes-Aus
Daniel Aminati mit ernstem Blick.
Was hält die Beziehung von Sophia Thomalla und Alexander Zverev zusammen?
Nach Höhen und Tiefen
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Mut, Temperament und ein schneller Degen: Alle Infos zum Zweiteiler im ZDF
"Die drei Musketiere – D'Artagnan"
"Die drei Musketiere - D'Artagnan"
"Inga Lindström: Minnas Traum": Alle Infos zur Romanze mit Meriel Hinsching
Schwedische Weingut-Romantik
"Inga Lindström: Minnas Traum"
"Bergdoktor"-Doku zeigt wahren Charakter von Hans Sigl: "Kannst nichts vor ihm verstecken"
Teamgeist am Set
"Der Bergdoktor"
Immobiliengier und stille Opfer: Der wahre Horror dieses Krimis
"Landkrimi: Bis in die Seele ist mir kalt"
Landkrimi: Bis in die Seele ist mir kalt
Ann Kathrin Klaasen ermittelt im Machtzentrum der Politik
"Ostfriesenhölle"
"Ostfriesenhölle"
„Wir haben uns getrennt“: Mark Forster spricht offen über Abschied
Einblick in sein Leben
Mark Forster auf einer Couch.
Die wahre Geschichte des ersten Ölrauschs in Deutschland
"Schwarzes Gold"
Schwarzes Gold
BR-Doku zeigt den bewegenden Lebensweg des queeren Pioniers Daniel Küblböck
"Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser"
"Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser"
Ein "Tatort" mit Metaebene: Lohnt sich der Krimi mit Ulrich Tukur?
"Tatort: Murot und der Elefant im Raum"
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Eva Green: Diese Rollen machten sie zur Ausnahmeerscheinung
Facettenreiche Rollen
Eva Green
Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
Mafia-Epos Legenden
Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
Lachgarantie: "Sketch History" galoppiert durch die Geschichte
Comedy
Sketch History
Mit 67 alles neu: Warum Birgit Schrowange ihr Leben umkrempelt
Große Veränderung
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.
Beim "Traumschiff": Joko verrät Details über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
„Zum letzten Mal“: Das schwierige Leben von Michelle
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.
München-Krimi: Deshalb mussten die "Tatort"-Stars nachts drehen
Bühnen-Desaster
"Tatort: Das Verlangen"
"Zurück in die Zukunft" wird 40: Wo sind die Stars heute?
Zeitreise-Ikonen
Die Zukunft ist jetzt!
Wirtschaftswunder-Star: So geht es Liselotte Pulver heute
Lebensgeschichte
Die Zürcher Verlobung
Atemberaubende Akrobatik aus Paris: Globales Varieté der Extraklasse auf ARTE
"44. Weltfestival des Zirkus von Morgen"
44. Weltfestival des Zirkus von Morgen
Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz“?
"2025 – Das Quiz"
2025 - Das Quiz
Der große Comedy-Rückblick auf das Jahr mit Christoph Maria Herbst und Chris Tall
"Der Comedygipfel – Das Jahr 2025"
Der Comedygipfel
Partystimmung rund um die Uhr: Unterwegs auf der Heavy-Metal-Kreuzfahrt
"ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt"
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
Hollywood wartet: Kommt „Zurück in die Zukunft“ doch zurück?
Spekulationen um Teil vier
"Zurück in die Zukunft"
ARD zeigt „Loriot 100“: Erinnerungen an den größten Humoristen
Vicco von Bülow
Loriot
„Der Super Mario Galaxy Film“: Alle Infos zur großen Fortsetzung
Intergalaktisches Abenteuer
Der Super Mario Galaxy Film (2026)