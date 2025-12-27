Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz“?

Wer kann sich am besten erinnern, was alles passiert ist in den vergangenen zwölf Monaten: Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Florian Silbereisen und Jan Josef Liefers stellen sich dem Wettbewerb.

2025 – Das Quiz Show • 27.12.2025 • 20:15 Uhr

An die Großereignisse wird man sich vermutlich noch ganz gut erinnern, aber auch bei "2025 – Das Quiz", der humorvollen Spiel- und Spaß-Rückschau-Revue im Ersten, steckt der Teufel im Detail. Klar: Donald Trump startete zu Jahresbeginn in seine zweite Amtszeit. Und auch in Deutschland formierte sich eine neue Regierung unter Führung von Kanzler Friedrich Merz.

Doch welche Ereignisse bot das politische Leben noch in den vergangenen zwölf Monaten? Und wie genau lief noch einmal der spektakuläre Juwelenraub im Pariser Louvre ab? Von den Sportmomenten oder den Hits des Jahres ganz zu schweigen. Doch Moderator Kai Pflaume ist unerbittlich: Er will es eben noch einmal ganz genau wissen.

Der große Quiz-Rückblick auf das Jahr: Diese Stars sind dabei Zum 18. Mal stellen sich seine Quizteilnehmer der Frage, über welche Themen und Ereignisse sich die Menschen im Lande genau wann aufgeregt oder wann sie gelacht, geweint und gestaunt haben. Hinzu kommen einige originelle Wettkampfspiele, die sich aus wichtigen Wegmarken des ablaufenden Jahres ableiten. Es geht nicht nur um Köpfchen, sondern auch um Geschicklichkeit. Wer wüsste das nicht besser als Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Florian Silbereisen und Jan Josef Liefers, die sich erneut dem Mehrkampf stellen? Der Schlagerstar und "Traumschiff"-Kapitän Silbereisen siegte im Vorjahr – und das damals schon das dritte Mal in Folge. Es geht also um die Ehre – und den Ehrgeiz, seine Serie möglicherweise auch mal wieder zu beenden.

Zu den Stargästen der Sendung gehört die Schauspielerin Inger Nilsson, die schon in frühen Jahren zum Weltstar wurde: als Pippi-Langstrumpf-Darstellerin. Sie feiert mit dem Kandidaten-Team und Kai Pflaume noch einmal den 80. Geburtstag der frechen Kinderbuch-Heldin von Astrid Lindgren. Außerdem statten die ZDF-Protagonisten Fabian Köster und Lutz van der Horst, bekannt unter anderem aus der "heute-show", der ARD einen Kollegenbesuch ab.

2025 – Das Quiz – Sa. 27.12. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.