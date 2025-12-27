Home News TV-News

Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz"?

Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz"?

27.12.2025, 08.00 Uhr
von Rupert Sommer
Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Florian Silbereisen und Jan Josef Liefers treten beim großen Jahresrückblick-Quiz "2025 – Das Quiz" an. Die humorvolle Show auf der ARD wird von Kai Pflaume moderiert und bringt spannende Ereignisse und prominente Gäste wie Inger Nilsson zusammen.
Florian Silbereisen muss die Titelgewinne aus den Vorjahren verteidigen.
Auch nach den offiziellen Festtagen wirkt Barbara Schöneberger oft noch wie ein Weihnachtsengel.
Kai Pflaume führt durch die Sendung, die ein schweres Jahr noch einmal mit leichtem Humor unter die Lupe nimmt.
Günther Jauch, selbst erfahrener Quizmaster bei RTL, hat die Showreihe zum Jahresabschluss in der ARD schon vier Mal gewonnen.

Wer kann sich am besten erinnern, was alles passiert ist in den vergangenen zwölf Monaten: Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Florian Silbereisen und Jan Josef Liefers stellen sich dem Wettbewerb.

ARD
2025 – Das Quiz
Show • 27.12.2025 • 20:15 Uhr

An die Großereignisse wird man sich vermutlich noch ganz gut erinnern, aber auch bei "2025 – Das Quiz", der humorvollen Spiel- und Spaß-Rückschau-Revue im Ersten, steckt der Teufel im Detail. Klar: Donald Trump startete zu Jahresbeginn in seine zweite Amtszeit. Und auch in Deutschland formierte sich eine neue Regierung unter Führung von Kanzler Friedrich Merz.

Doch welche Ereignisse bot das politische Leben noch in den vergangenen zwölf Monaten? Und wie genau lief noch einmal der spektakuläre Juwelenraub im Pariser Louvre ab? Von den Sportmomenten oder den Hits des Jahres ganz zu schweigen. Doch Moderator Kai Pflaume ist unerbittlich: Er will es eben noch einmal ganz genau wissen.

Der große Quiz-Rückblick auf das Jahr: Diese Stars sind dabei

Zum 18. Mal stellen sich seine Quizteilnehmer der Frage, über welche Themen und Ereignisse sich die Menschen im Lande genau wann aufgeregt oder wann sie gelacht, geweint und gestaunt haben. Hinzu kommen einige originelle Wettkampfspiele, die sich aus wichtigen Wegmarken des ablaufenden Jahres ableiten. Es geht nicht nur um Köpfchen, sondern auch um Geschicklichkeit. Wer wüsste das nicht besser als Barbara Schöneberger, Günther JauchFlorian Silbereisen und Jan Josef Liefers, die sich erneut dem Mehrkampf stellen? Der Schlagerstar und "Traumschiff"-Kapitän Silbereisen siegte im Vorjahr – und das damals schon das dritte Mal in Folge. Es geht also um die Ehre – und den Ehrgeiz, seine Serie möglicherweise auch mal wieder zu beenden.



Zu den Stargästen der Sendung gehört die Schauspielerin Inger Nilsson, die schon in frühen Jahren zum Weltstar wurde: als Pippi-Langstrumpf-Darstellerin. Sie feiert mit dem Kandidaten-Team und Kai Pflaume noch einmal den 80. Geburtstag der frechen Kinderbuch-Heldin von Astrid Lindgren. Außerdem statten die ZDF-Protagonisten Fabian Köster und Lutz van der Horst, bekannt unter anderem aus der "heute-show", der ARD einen Kollegenbesuch ab.

2025 – Das Quiz – Sa. 27.12. – ARD: 20.15 Uhr

