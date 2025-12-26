Home News TV-News

100 Folgen „WaPo Bodensee": Das Erfolgsgeheimnis der ARD-Krimiserie

Vorabend-Krimi

100 Folgen „WaPo Bodensee": Das Erfolgsgeheimnis der ARD-Krimiserie

26.12.2025, 11.37 Uhr
von Paula Oferath
Seit 2017 begeistert "WaPo Bodensee" mit einer faszinierenden Kulisse und einem harmonierenden Ensemble. Zum Jubiläum erwartet die Zuschauer ein besonders spannender Fall.
WaPo Bodensee
Die ARD feiert 100 Folgen "WaPo Bodensee". Das Ermittlerteam besteht aktuell aus Paul Schott (Tim wilde, von links), Julia Demmler (Wendy Güntensperger), Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) und Jakob Frings (Max König).  Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper
WaPo Bodensee
Vor zehn Jahren verschwand die Juweliertochter Emely (Flora Li Thiemann) spurlos. Nun ist sie wieder da.  Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper
WaPo Bodensee
Seit der ersten Folge verkörpert Schauspielerin Floriane Daniel die Chefermittlerin Nele Fehrenbach.   Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper
WaPo Bodensee
Obwohl Wendy Güntensperger für ihre Rolle als Julia Demmler extra einen Bootsschein gemacht hat, hat sie ihn "tatsächlich nur ein einziges Mal genutzt", wie sie im Interview verrät.   Fotoquelle: ARD/Saxonia Media
WaPo Bodensee
Schauspieler Max König wird beim Einkaufen oft von Zuschauern erkannt. Seit 2020 verkörpert er Jakob Frings in der Vorabendserie "WaPo Bodensee".   Fotoquelle: ARD/Bernd Schuller
WaPo Bodensee
Tim Wilde springt jeden Morgen in den Bodensee. "Erst mache ich etwa 20 Minuten Sport, und dann springe ich direkt rein", verrät er im Interview.   Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper
WaPo Bodensee
Zum Jubiläum greift die Serie einen komplexen Fall wieder auf. Können die Ermittler Paul Schott (Tim wilde, von links), Julia Demmler (Wendy Güntensperger), Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) und Jakob Frings (Max König) den kuriosen Fall lösen?  Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper
WaPo Bodensee
Die Vorabendserie "WaPo Bodensee" feiert ihre 100. Folge. Über 600 Boote unterschiedlichster Art (vom Kajak bis zum Segelschiff) kamen in den bisherigen Folgen zum Einsatz.   Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper

"Der Hauptdarsteller ist natürlich der Bodensee", sagt Tim Wilde über die ARD-Krimiserie "WaPo Bodensee". Auch wenn da ein wenig Augenzwinkern dabei ist: Mit diesem Satz verrät der Schauspieler durchaus Wesentliches über die Serie, bei der er seit 2018 als Paul Schott mitermittelt. Wenn das ARD-Format (immer dienstags, 18.50 Uhr, im Ersten) nun das Jubiläum der 100. Folge feiert, ist unbedingt auch die traumhafte Kulisse des größten Binnengewässers Deutschlands und Österreichs sowie seines schweizerischen, deutschen und österreichischen Umlands zu nennen. Eine Kulisse, die von den Machern der Saxonia Media Filmproduktion und einem toll harmonierenden Ensemble trefflich bespielt wird.

100 Folgen „WaPo Bodensee“: Doppelfolge zum großen Serienjubiläum

Zum Jubiläum zeigt Das Erste am Dienstag, 30. Dezember, die Folgen 99 und 100 direkt hintereinander. Die Doppelfolge bietet Anlass, die Serie, die seit ihrem Start im Januar 2017, fest im hart umkämpften Vorabendprogramm verankert ist, gebührend zu würdigen. Das Erfolgsrezept ist aus Sicht des Teams schnell erklärt. Die Produktion nutzt die Region intensiv, nicht nur den See, auf dem bei den Drehs bislang über 600 Boote verschiedenster Art im Einsatz waren. Schauspieler Tim Wilde sagt bei einem Besuch am Set, er fühlt sich dem schwäbischen Meer längst verbunden: "Für mich ist der Bodensee mehr Heimat als alles andere."

Ein weiterer Grund für den nachhaltigen Erfolg, ist die Kontinuität des Ensembles. Wendy Güntensperger (verkörpert Julia Demmler) und Floriane Daniel (verkörpert Nele Fehrenbach) sind bereits seit der ersten Folge fester Bestandteil der Serie. Max König stieß 2020 als Jakob Frings zur Crew und staunt bis heute über die Beständigkeit. Er findet es "total bemerkenswert, dass sich so ein Format so lange und noch dazu erfolgreich im Fernsehen hält." Die Popularität der Figuren begleitet ihn sogar in den Alltag. Oft werde er etwa beim Einkaufen auf die Serie und deren Handlung angesprochen, erzählt er lachend. Besonders die Beziehung zwischen Jakob und Julia werde dann kommentiert: "Also, was Julia damals mit Ihnen abgezogen hat – das ging ja gar nicht."

Mit der ihm eigenen Mischung aus einer malerischen, in ganz Deutschland bekannten Kulisse, Spannung, Humor und authentischen Charakteren hat sich das Format fraglos zu Recht einen festen Platz im ARD-Vorabendprogramm gesichert. Regelmäßig sind bis zu drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, mithin sogar noch etwas mehr. Die Marktanteile liegen regelmäßig über dem Durchschnitt. Kein Wunder dass der Erfolg die ARD-Verantwortlichen zu weiteren "WaPo"-Ablegern wie "WaPo Berlin", "WaPo Duisburg" und "WaPo Elbe" inspirierte, die das erfolgreiche Konzept auf andere Regionen übertragen.



WaPo Bodensee greift tief in die eigene Geschichte: Jubiläum mit dunklem Kern

Zum großen Jubiläum greift die Serie nun einen komplexen Fall wieder auf, der bis tief in die Vergangenheit reicht: Vor zehn Jahren verschwand die Juwelierstochter Emely (Flora Li Thiemann) spurlos. Julia ist seitdem emotional eng mit diesem ungelösten Fall verbunden. Umso größer ist ihre Fassungslosigkeit, als Emely plötzlich nass, frierend und offenbar verstört vor dem Haus ihrer Eltern steht. Doch Zweifel lassen nicht lange auf sich warten. Ist dieses Mädchen wirklich Emely?

Die Spannung steigt weiter, als sich das Schicksal erneut wendet: In der 100. Folge verschwindet Emely abermals von der Bildfläche. Was steckt dahinter? Nun müssen Julia, Nele, Jakob und Paul all ihre Erfahrung bündeln, um das Rätsel endlich zu lösen.

WaPo Bodensee: Der beliebte Cast verrät private Gewohnheiten

Übrigens: Obwohl man annehmen könnte, dass die Schauspieler, die extra für den Dreh am Bodensee einen Bootsführerschein erworben haben, diesen auch privat häufig nutzen, trifft das nicht zu. Im Gespräch verrät Wendy Güntensperger, sie habe den Bootsführerschein "tatsächlich nur ein einziges Mal genutzt", obwohl sie ihn bereits seit "zehn Jahren" besitze. Auch Max König gesteht, er könne "an einer Hand abzählen", wie oft er den Schein verwendet habe.

Anders sieht es bei Tim Wilde aus. Der 59-Jährige beginnt jeden Tag mit einem Sprung in den See. Im Interview erklärt Wilde: "Ich mag das einfach. Erst mache ich etwa 20 Minuten Sport und dann springe ich direkt rein. Von meinem Fenster aus sehe ich den Bodensee, und es würde sich einfach falsch anfühlen, es nicht zu tun." Die morgendliche Abkühlung "entspannt" ihn vollkommen, wie er verrät. "Ich habe das Gefühl, dass mein Körper dadurch besser regeneriert. Und natürlich spare ich mir so auch gleich die Dusche", ergänzt er mit einem Schmunzeln. Klar, dass es nun "mit voller Kraft auf zur 200. Folge" geht.

Auch Floriane Daniel verbindet die ein oder andere Geschichte mit dem Gewässer. In einem Interview mit der Agentur teleschau aus dem Jahr 2018 erzählt sie von einem Moment im ersten Drehjahr, den sie nie vergessen würde: "Der Bodensee war relativ warm, und wir haben nachts gedreht. Und weil es eben so warm war, haben wir im Dunkeln echt eine Weile gebraucht, um zu realisieren, dass wir auf dem Boot im Wasser stehen – bis zur Wade und weiterhin ansteigend!" Obwohl die heute 54-Jährige damals ganz schön "Muffensausen" hatte, ist alles gut gegangen.

Bereits am Dienstag, 13. Januar, startet die achte Staffel – also direkt im Anschluss an die siebte. Gedreht wird weiterhin überwiegend in Radolfzell, mitten im Herzen der Bodenseeregion.

