„Es bricht mir das Herz“: Deshalb verlässt Marco Girnth „SOKO Leipzig“

Nach 25 Jahren

09.02.2026, 11.00 Uhr
von Ingo Gatzer
Sein Ausstieg kam überraschend: Marco Girnth verlässt „SOKO Leipzig“, obwohl die Serie erfolgreich ist. Was hinter der Entscheidung steckt.
Marco Girnth schaut ernst.
Marco Girnth verlässt die Serie nach 25 Jahren.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Über ein Vierteljahrhundert war er das Gesicht von „SOKO Leipzig“. Nun nimmt Marco Girnth Abschied von einer Rolle, die ihn geprägt hat – und Millionen Zuschauer mit ihm. Sein Ausstieg kommt nicht aus Unzufriedenheit, sondern aus einem sehr persönlichen Bedürfnis nach Veränderung.

Darum verlässt Marco Girnth „SOKO Leipzig“

Auch die Drehbuchschreiber sind „unschuldig“. Der Ausstieg war vielmehr die Entscheidung von Marco Girnth selbst, dem der Abschied jedoch schwergefallen ist: „Es bricht mir das Herz, meine Serienfigur Jan Maybach aus dem Kreis seiner tollen Kollegen treten zu lassen.“ Dennoch wollte er unbedingt ausgetretene Pfade verlassen: „Mittlerweile bin ich aber schon 55 Jahre und wenn ich noch mal etwas verändern möchte, dann muss das jetzt passieren.“ Außerdem wollte der Schauspieler mehr Zeit für die Familie – Girnth ist seit 1998 mit seiner Kollegin Katja Woywood („Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“) verheiratet, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat.

So endet Jan Maybach bei „SOKO Leipzig“

Marco Girnth hatte für das Ende seiner Figur Ideen, die die Drehbuchschreiber aufgegriffen haben. Der Schauspieler war von den „wirklich schönen Ausstiegsfolgen“ angetan: „Ich war sehr gerührt, als ich die Geschichte schließlich lesen durfte.“ Doch wie endet die Karriere von Jan Maybach? Fans, die sich nicht spoilern lassen möchten, sollten die folgenden Zeilen am besten überspringen. Der Kriminaloberkommissar erleidet eine Schussverletzung, als er einen bewaffneten Verbrecher stellt. Der verständigte Notarzt ist ausgerechnet sein Sohn Benni, der vergeblich versucht, seinen Vater zu reanimieren. Jan Maybachs Kollegen befinden sich nach seinem Tod im Ausnahmezustand, sind aber fest entschlossen, den Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Marco Girnth: Diese Rollen folgen nach „SOKO Leipzig“

Marco Girnth blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Ich freu’ mich auf alles, was da jetzt Neues auf mich zukommen wird, auf die Räume, die frei werden und die ich gerne noch füllen möchte.“ Der Schauspieler verschwindet nach seinem Ausstieg bei „SOKO Leipzig“ jedoch nicht von den Bildschirmen. So wird der 55-Jährige unter anderem als Tierarzt Dr. David Mandel in der ARD-Serie „Praxis mit Meerblick“ auftreten. In ähnlicher Funktion – als Veterinär Dr. Mark Weber – ist der Schauspieler auch immer wieder in der ZDF-Reihe „Frühling“ dabei. Zudem hat Girnth einen Kurzfilm gedreht, den er bei mehreren Filmfestivals präsentieren möchte.



„SOKO Leipzig“: Die letzten Folgen mit Jan Maybach

Der Abschied von Jan Maybach bei „SOKO Leipzig“ bzw. dessen letzter Fall ist eigentlich ein Dreiteiler. Die Episode „Was bleibt (1)“ lief am 23. Januar 2026. Die Fortsetzung „Was bleibt (2)“ folgt sieben Tage später. „Abschied“ – und damit das Finale der „Maybach“-Trilogie – ist schließlich am 6. Februar zu sehen. Das ZDF strahlt die Folgen jeweils ab 21:15 Uhr aus. Alternativ sind schon jetzt alle Episoden im Streamingportal des ZDF verfügbar. Das Anschauen lohnt sich: Denn so emotional und ergreifend war „SOKO Leipzig“ selten.

