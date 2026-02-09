Home News Star-News

Vor Zverev: Die Ex-Partner von Sophia Thomalla im Überblick

Wer sind sie?

09.02.2026, 12.18 Uhr
von Charlotte Leutloff
Ihre Liebesgeschichten sorgten regelmäßig für Schlagzeilen. Welche prominenten Männer eine Rolle in Sophia Thomallas Leben spielten.
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Florian Peljak

Ob Musik, Sport oder große Bühnen – die Männer im Leben von Sophia Thomalla standen fast immer selbst im Rampenlicht. Über die Jahre sammelte sie prominente Beziehungen, die für Gesprächsstoff sorgten und kaum unterschiedlicher hätten sein können.

Till Lindemann und Sophia Thomalla: Ihre erste große Liebe

Die erste öffentliche Beziehung machte Sophia Thomalla im Jahr 2011 bekannt, nämlich mit Rammstein-Frontman Till Lindemann (63). Damit sammelten sie viele Schlagzeilen, vor allem durch ihren hohen Altersunterschied von 26 Jahren. Zudem ließ sich die damals 21-Jährige gleich mehrere Tattoos von Lindemann stechen, darunter sein Gesicht. Die beiden waren 5 Jahre lang liiert und trennten sich Ende 2015 einvernehmlich. Seitdem pflegen sie dennoch ein gutes Verhältnis zueinander und auch nach den schweren Vorwürfen gegen Lindemann steht Thomalla hinter ihm.

Sophia Thomallas Ehe mit Andy LaPlegua

Im März 2016, also nur kurze Zeit später dann die Überraschung: Sophia Thomalla hat den norwegischen Sänger Andy LaPlegua (50) heimlich in den USA geheiratet. Das Ganze sei aus einer Extremsituation entstanden, so Thomalla und sei dort so einfach, wie sich ein Tattoo stechen zu lassen. Auch sie haben einen krassen Altersunterschied , LaPlegua ist 14 Jahre älter.

Nur ein Jahr später, im März 2017, tauchten dann Papparazzi-Bilder von Sophia Thomalla mit Gavin Rossdale (60) auf. Der 24 Jahre ältere Ex von Gwen Stefani und Sänger der britischen Rock-Band Bush konnte das Model auch nicht länger als sein Vorgänger begeistern. Nach einem Jahr war die Turtelei wieder beendet.

Nach harter Zeit: Warum Sophia Thomalla & Zverev so ausgeglichen wirken
Keine großen Gesten, kaum öffentliche Worte – und doch zeigen sie mehr Zusammenhalt als früher. Ihr aktueller Umgang überrascht Beobachter.
Promi-Beziehung
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.

Sophia Thomalla und Alexander Zverev: Ihre aktuelle Beziehung

Ende 2018 wurde das Model knutschend mit dem 4 Jahre jüngeren Fußballer Loris Karius (32) gesichtet, im Januar 2019 machten sie die Beziehung dann offiziell. Das Paar war etwa zweieinhalb Jahre zusammen, bis der Torwart sich mit einer anderen ablichten ließ. Thomalla gab daraufhin die Trennung bekannt.

Auch dieses Mal blieb die Moderatorin nicht lange allein, 2021 machte sie die Beziehung zum knapp 8 Jahre jüngeren Tennis-Profi Alexander Zverev (28) offiziell. Die beiden zeigen sich seitdem sehr glücklich und verliebt.

