"Tatort"-Star Axel Prahl: Diesen Job wollte er früher wirklich machen

Seit über 20 Jahren steht Axel Prahl im Münsteraner „Tatort“ als Kriminalhauptkommissar Frank Thiel vor der Kamera. Zusammen mit Jan Josef Liefers, der Gerichtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne spielt, bildet er eines der beliebtesten Ermittlerduos im deutschen Fernsehen. Gemeinsam erreichen sie regelmäßig ein Millionenpublikum.

In diesem Jahr feierte Prahl seinen 65. Geburtstag – und wurde zu diesem Anlass vom NDR-Team bei den Dreharbeiten zur 47. Münsteraner Folge begleitet. Dort verriet er überraschend: Er wollte ursprünglich gar nicht Schauspieler werden!

Diesen Karriere plante Axel Prahl einst anstelle der Schauspielerei Als Kind stellte sich Prahl seine Zukunft ganz anders vor, wie er dem NDR verriet: „Ganz früher wollte ich immer Pfarrer werden, weil ich dachte, der muss nur einmal die Woche arbeiten.“ Eine verlockende Vorstellung – die sich jedoch bald änderte. „Lehrer war dann das Nächstgelegene, weil der hat ja verdammt viel Ferien“, erzählt er schmunzelnd.

Seine Mutter meldete ihn damals im Kirchenchor an. Das bestärkte ihn zwar nicht darin, Pfarrer zu werden, weckte aber etwas viel Wichtigeres: seine Leidenschaft für Musik. Dafür ist er ihr bis heute dankbar: „Sie hat wohl früh gemerkt, dass mich das glücklich macht. Da bin ich ihr heute sehr dankbar.“

Axel Prahl ist heute ein erfolgreicher Schauspieler und Musiker Zum Glück entschied sich Prahl weder für den Lehrer, noch für den Pfarrerberuf – denn heute ist er ein gefeierter Schauspieler und Musiker. Auf der Bühne kann er seine musikalische Leidenschaft voll ausleben, mit eigener Band und regelmäßigen Auftritten. Und als Schauspieler hat er sich längst einen festen Platz in der deutschen TV-Landschaft erarbeitet.

Spätestens seit 2002 kennt ihn fast jeder: Seit über 20 Jahren steht er im Münsteraner „Tatort“ gemeinsam mit Liefers vor der Kamera und verkörpert Hauptkommissar Frank Thiel. Diese Rolle hat ihn zum Publikumsliebling gemacht – und aus den Herzen der Zuschauer ist er nicht mehr wegzudenken.

Wie Prahl kürzlich der „Superillu“ verriet, denkt er zudem noch lange nicht ans Aufhören. Fans des Münster-„Tatorts“ dürfen sich also weiterhin auf viele spannende Fälle mit ihm freuen.