Home News Star-News

"Tatort"-Star Axel Prahl: Diesen Job wollte er früher wirklich machen

"Tatort Münster“ ohne Axel Prahl?

"Tatort"-Star Axel Prahl: Diesen Job wollte er früher wirklich machen

19.11.2025, 14.06 Uhr
von Nicole Jansen
Axel Prahl, gefeierter "Tatort"-Star ließ in einem Interview mit dem NDR durchblicken, dass er ursprünglich gar nicht Schauspieler werden wollte. Als Kind träumte er von ganz anderen Berufen, bevor er seine Leidenschaft für die Bühne entdeckte.
Kommissar Thiel (Axel Prahl) im "Tatort".
Kommissar Thiel (Axel Prahl) im "Tatort".  Fotoquelle: © BR/WDR/Thomas Kost

Seit über 20 Jahren steht Axel Prahl im Münsteraner „Tatort“ als Kriminalhauptkommissar Frank Thiel vor der Kamera. Zusammen mit Jan Josef Liefers, der Gerichtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne spielt, bildet er eines der beliebtesten Ermittlerduos im deutschen Fernsehen. Gemeinsam erreichen sie regelmäßig ein Millionenpublikum.

In diesem Jahr feierte Prahl seinen 65. Geburtstag – und wurde zu diesem Anlass vom NDR-Team bei den Dreharbeiten zur 47. Münsteraner Folge begleitet. Dort verriet er überraschend: Er wollte ursprünglich gar nicht Schauspieler werden!

Diesen Karriere plante Axel Prahl einst anstelle der Schauspielerei

Als Kind stellte sich Prahl seine Zukunft ganz anders vor, wie er dem NDR verriet: „Ganz früher wollte ich immer Pfarrer werden, weil ich dachte, der muss nur einmal die Woche arbeiten.“ Eine verlockende Vorstellung – die sich jedoch bald änderte. „Lehrer war dann das Nächstgelegene, weil der hat ja verdammt viel Ferien“, erzählt er schmunzelnd.

Derzeit beliebt:
>> So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof
>>Simone Thomalla verliebt: Jetzt zeigt sie ihren neuen Freund René M.
>>Axel Prahl und Roland Kaiser: Eine außergewöhnliche Freundschaft
>>"Fast gestorben": "Tatort"-Star Axel Prahl erzählt von Schockmoment in seiner Kindheit

Seine Mutter meldete ihn damals im Kirchenchor an. Das bestärkte ihn zwar nicht darin, Pfarrer zu werden, weckte aber etwas viel Wichtigeres: seine Leidenschaft für Musik. Dafür ist er ihr bis heute dankbar: „Sie hat wohl früh gemerkt, dass mich das glücklich macht. Da bin ich ihr heute sehr dankbar.“

Axel Prahl und Roland Kaiser: Eine außergewöhnliche Freundschaft
Zwei Männer, ein Bett und eine Freundschaft, die selbst einen „Tatort“-Tod überdauert. Axel Prahl (65) über Roland Kaiser (73): „Er ist einfach ein Schatz!“
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl

Axel Prahl ist heute ein erfolgreicher Schauspieler und Musiker

Zum Glück entschied sich Prahl weder für den Lehrer, noch für den Pfarrerberuf – denn heute ist er ein gefeierter Schauspieler und Musiker. Auf der Bühne kann er seine musikalische Leidenschaft voll ausleben, mit eigener Band und regelmäßigen Auftritten. Und als Schauspieler hat er sich längst einen festen Platz in der deutschen TV-Landschaft erarbeitet.

Spätestens seit 2002 kennt ihn fast jeder: Seit über 20 Jahren steht er im Münsteraner „Tatort“ gemeinsam mit Liefers vor der Kamera und verkörpert Hauptkommissar Frank Thiel. Diese Rolle hat ihn zum Publikumsliebling gemacht – und aus den Herzen der Zuschauer ist er nicht mehr wegzudenken.

Maite Kelly packt aus: Wie der Ruhm die „Kelly Familie" veränderte
Millionen, Musik und Verlust: Am Beispiel der „Kelly Family“ wird ersichtlich, wie Ruhm zur Bewährungsprobe für eine Familie werden kann. Maite Kelly packt aus - eine gute Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Reflexion über Ruhm
Maite, Patricia, Barby, Michael Patrick, John Michael, Angelo und Joey Kelly von der Musikgruppe „The Kelly Family"

Wie Prahl kürzlich der „Superillu“ verriet, denkt er zudem noch lange nicht ans Aufhören. Fans des Münster-„Tatorts“ dürfen sich also weiterhin auf viele spannende Fälle mit ihm freuen.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

„Ray Donovan“-Star Liev Schreiber: Krankenhaus nach Schmerzattacke
Sorge um den Hollywood-Star
Liev Schreiber
Kim Wilde wird 65: Pop-Ikone der 80er feiert in Deutschland
Geburtstags-Tournee
Kim Wilde
Florian Silbereisen muss Kritik von Kollege Sky du Mont einstecken: "Er hat null Präsenz"
Kritik am ZDF
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Trauer um "Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner
Er wurde nur 58 Jahre alt
Felix Eitner
Plötzlich Oscar-Preisträger: Deshalb bekam Tom Cruise jetzt einen Goldjungen
Ehren-Oscar für Tom Cruise
Tom Cruise
"Liebling Kreuzberg" kehrt zurück: Was machen die Stars heute?
Jetzt auch im Spielfilm-Format
"Liebling Kreuzberg"
Whoopi Goldbergs ungewöhnliche Karriereanfänge in der DDR
Oscar-Preisträgerin
Whoopi Goldberg
Jesse Eisenberg über "Now You See Me"-Fortsetzung: "Die ist zu schlau für mich"
Zauberhafte Rückkehr
Jesse Eisenberg
So sah Matthias Schweighöfer als Teenager aus
Multitalent Schweighöfer
Matthias Schweighöfer
Heiner Lauterbach verrät: Das hält uns wirklich "glücklich und gesund"
Leidenschaft
Heiner Lauterbach
Schlechte Vorbereitung: Händler zahlt bei „Bares für Rares“ viel zu viel
Weit über Expertise
Horst Lichter
Pietro Lombardi platzt nach Laura Maria Rypas Statement der Kragen
„Ich will meinen Frieden!“
Pietro Lombardi
Maite Kelly packt aus: Wie der Ruhm die „Kelly Familie" veränderte
Reflexion über Ruhm
Maite, Patricia, Barby, Michael Patrick, John Michael, Angelo und Joey Kelly von der Musikgruppe „The Kelly Family"
Unfallklinik Murnau: ZDF begleitet dramatische Rettungen
"Die Lebensretter von Murnau – Einsatz am Limit"
Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit
Neuer Fernsehfilm beleuchtet Überforderung im Familienalltag
"Tiefwassertaucher unterm Dach"
"Tiefwassertaucher unterm Dach"
„SOKO Wismar“ feiert 500. Episode mit Fall „Tod im Strandkorb“
"SOKO Wismar"
SOKO Wismar: Tod im Strandkorb
„Marie Brand“ ermittelt im Reichsbürger-Milieu: Brisanter ZDF-Fall
"Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern"
Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern
Joko & Klaas kämpfen erneut um 15 Minuten freie Sendezeit
"Joko & Klaas gegen ProSieben"
Joko & Klaas gegen ProSieben
Gefängnisstrafe für "Pyjama Man": Ariana Grande entkommt Angriff
Vorfall in Singapur
"Wicked: For Good"-Premiere in Singapur
"Temptation Island VIP"-Skandalfolge: Wie es für Aleks Petrovic weitergeht
Reality-Drama
Temptation Island VIP
Slasher-Fortsetzung nach knapp 30 Jahren: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"
Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"
Im Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Sandra Bullock: Von „Speed“ zu „Gravity“ – ihre größten Rollen
Oscar-Preisträgerin
Sandra Bullock
150 Jahre? Paris Hilton verrät ihren XXL-Lebensplan mit Luxus-Spa
Ewiges Leben
Paris Hilton
Kim Kardashian scheitert an Anwaltsprüfung: „Mein Gehirn explodiert“
Jura-Studium seit 2018
Kim Kardashian
Überraschung im Publikum: Wer brachte Anna-Carina Woitschack zum Weinen?
Rührender Besuch
Anna-Carina Woitschack
Prominente Gäste und herzliches Lachen - Das bietet Annette Friers neue Serie
"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Florian Silbereisen am Steuer: Das sind die restlichen "Traumschiff"-Ziele 2025!
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Helene Fischer mit bitterem Rückschlag: Flopt ihr Album?
Nach Babypause
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Heino Ferch in Topform: Erneuter TV-Auftritt für den charmanten Dieb Allmen
"Allmen und das Geheimnis der Erotik"
Allmen und das Geheimnis der Erotik