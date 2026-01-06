Sebastian Ströbel packt aus: So kam Heidi Klum an "Bergretter"-Rolle

Home News Star-News

06.01.2026, 14.35 Uhr
von Gianluca Reucher
"Die Bergretter"-Star Sebastian Ströbel hat in Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" verraten, wie Heidi Klum an ihre Gastrolle in der ZDF-Serie gekommen ist.
Heidi Klum
Heidi Klums Halloween-Verkleidungen sorgen in den USA für viel Gesprächsstoff.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Monica Schipper
Sebastian Ströbel im Interview
So abenteuerlustig Sebastian Ströbel auch sein mag, er geht laut eigener Aussage keine unnötigen Risiken ein. Denn: "Ich kenne meine Grenzen und würde sie aus Respekt vor meiner Familie nie überschreiten."  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Marc Conzelmann

Seit mehr als zehn Jahren ist Sebastian Ströbel inzwischen als Markus Kofler bei "Die Bergretter" aktiv – und kann dabei immer wieder neue Gaststars am Set der beliebten ZDF-Serie begrüßen. Ein Auftritt, der für besonders viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, war der von Heidi Klum in "Bruderliebe", der zweiten Folge der 15. Staffel. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger hat Ströbel jetzt verraten, wie die "Germany's Next Topmodel"-Chefin an ihre Rolle kam.

In der Episode, die im November 2023 im ZDF erstmals ausgestrahlt wurde, spielt Heidi Klum die Eventmanagerin Isabell Klett, die mit einem Motorradunfall eine große Rettungsaktion auslöst. "Das war sehr easy und gut", lobt Sebastian Ströbel die Performance der erfahrenen Entertainerin, die bereits in zahlreichen TV-Serien in Gastrollen zu sehen war.

Für ihren Auftritt verantwortlich war in erster Linie aber gar nicht sie selbst, sondern Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz und sein Zwillingsbruder Bill. Die beiden Tokio-Hotel-Stars hatten nämlich in ihrem Podcast "Kaulitz Hills" berichtet, dass sie große "Bergretter"-Fans seien, erinnert sich Barbara Schöneberger. "Daraufhin habe ich die eingeladen über Instagram und dann hat sich Heidi bei mir gemeldet", so Sebastian Ströbel: "Und zack, hat sie bei uns mitgespielt und dann war sie da. Das war super."

Wenn sich Sebastian Ströbel einen internationalen Gaststar für "Die Bergretter" wünschen könnte, hätte er übrigens eine klare Antwort: Arnold Schwarzenegger. Den habe er im vergangenen Jahr kennengelernt, "das war schon eine krasse Erfahrung".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
