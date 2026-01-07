Gartenlust trotz Wintergrau: ZDF zeigt neue Folgen „Duell der Gartenprofis“ mit Eva Brenner

Warum nicht vom Werkeln im Freien und dem Leben im Grünen träumen – obwohl in weiten Teilen des Landes eher unwirtliche Winterstimmung herrscht? Das ZDF startet mit der Moderatorin Eva Brenner in eine neue Staffel "Duell der Gartenprofis" – mit zehn neuen Folgen.

Dabei geht es wieder um das Großprojekt, aus zuvor eher ungepflegten oder nicht klug gestalteten Privatgärten beeindruckende grüne Welten, bestenfalls der Kategorie "Traumgärten", zu machen. Für diesen Zweck stehen den Besitzern, die übrigens die Kosten der Veränderungen aus eigenem Budget stemmen müssen, zwei Gartenprofis zur Seite, Dabei sind unter anderem Alexandra Lehne, Frank Egger, Nicole Johag, Dennis Thiele und Frank Riese. Sie beraten die Hobbygärtner schon bei den ersten Plänen und dann natürlich bei der Umsetzung, die von Kameraleuten begleitet wird.

Eva Brenner ist das kreative Herz von „Duell der Gartenprofis“ Für den letzten Pfiff sorgt dann meist eine Idee von Eva Brenner selbst, die ein geschultes Deko-Auge hat und als gelernte Bauzeichnerin und studierte Innenarchitektin auch schon die Immobilienreihen "Zuhause im Glück" und "Die (T)Raumretterin" bei RTLZwei begleitete. Beim ZDF-Klassiker "Duell der Gartenprofis", der erstmals im Sommer 2017 auf Sendung ging (damals noch auf dem Sonntag-Sendeplatz), ist sie seit April 2020 im Einsatz. Zuletzt lief's in der neunten Staffel für sie und das ZDF besonders gut: Die Sendung vom 15. Juni 2025 holte mit 18,8 Prozent den bislang höchsten Marktanteil im Gesamtpublikum.

Zehn Folgen neue "Duell der Gartenprofis" werden ab sofort jeweils mittwochs um 19.25 Uhr ausgestrahlt. Die neue Mittwochsfolge wiederholt das ZDF dann jeweils am folgenden Sonntag um 14.45 Uhr.

