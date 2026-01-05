"Germanys Next Topmodel" 2026: Starttermin, Konzept und alle Infos zur 21. Staffel

Der Countdown läuft, die High Heels stehen bereit und Heidi Klum (52) hebt einmal mehr ihre Augenbraue: „Germanys Next Topmodel – by Heidi Klum“ geht 2026 in die 21. Staffel. Ein erstaunlicher Meilenstein für eine Show, die längst mehr ist als nur ein Casting-Format. Sie ist Fernsehritual, Social-Media-Phänomen und Dauerbrenner zugleich. Nun hat ProSieben den Starttermin bekannt gegeben, und der bringt gleich mehrere Besonderheiten mit sich.

Der Starttermin von GNTM: Zwei Abende, zwei Welten Los geht es am Mittwoch, den 11. Februar 2026, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf ProSieben. Doch Achtung: Anders als früher stehen nicht die Frauen, sondern die Männer zuerst im Rampenlicht. Einen Tag später, am Donnerstag, den 12. Februar, übernehmen dann die weiblichen Kandidatinnen die Bühne. Damit setzt der Sender das bereits 2024 eingeführte Konzept fort, Männer und Frauen zunächst getrennt antreten zu lassen. Für die Zuschauer bedeutet das: zwei GNTM-Abende pro Woche – zumindest in den ersten Wochen der Staffel.

Offene Castings in Köln: Zurück zu den GNTM-Wurzeln Der Auftakt der neuen Staffel führt Heidi Klum und die Kandidaten zurück nach Köln. Dort wurden die offenen Castings für die ersten beiden Folgen aufgezeichnet. Hier entscheidet sich, wer das Zeug hat, weiterzukommen und wer seinen Modeltraum bereits nach dem ersten Walk begraben muss. Gerade diese frühen Episoden haben für viele Fans ihren ganz eigenen Reiz. Nervosität, Hoffnung, Tränen. Und das Gefühl, dass theoretisch jede und jeder eine Chance hat.

Jean Paul Gaultier: Mode-Ikone an Heidi Klums Seite Zum Start bekommt Heidi Klum prominente Unterstützung: Jean Paul Gaultier (73) begleitet sie bei der ersten Auswahl der Models. Der französische Designer gilt als Ikone der Modewelt und steht wie kaum ein anderer für Individualität und Mut zum Anderssein. Heidi Klum selbst zeigte sich begeistert über die Zusammenarbeit und betonte ihre Vorfreude auf die neue Staffel, insbesondere darauf, das GNTM-Jahr dieses Mal mit den Männern zu eröffnen.

Mittwochs Männer, donnerstags Frauen – und dann? Auch 2026 bleibt es zunächst bei der Geschlechtertrennung, wie sie bereits in der letzten Staffel praktiziert wurde. Erst zu einem späteren Zeitpunkt – voraussichtlich nach einigen Wochen – werden Männer und Frauen zusammengeführt und treten dann gemeinsam gegeneinander an. Wann genau dies stattfinden wird, ist bislang noch offen. Sicher ist jedoch: ProSieben hält an dem bewährten Modell fest, das für mehr Übersicht und stärkere Fokussierung auf einzelne Kandidaten sorgen soll.

GNTM heute: Mehr als nur schöne Gesichter und schlanke Körper Seit dem Start im Jahr 2006 hat sich „Germanys Next Topmodel“ deutlich verändert. Während frühe Staffeln häufig wegen einseitiger Schönheitsideale kritisiert wurden, setzt Heidi Klum heute konsequent auf Diversity: Unterschiedliche Körperformen, Altersgruppen, Hintergründe und Geschlechter sind längst fester Bestandteil der Show. Curvy Models, Petite Models, Best Ager und seit 2023 auch Männer. „Germanys Next Topmodel“ versteht sich inzwischen als Plattform für Vielfalt, und die 21. Staffel knüpft daran an.

Die Kandidaten: Noch geheim, aber heiß erwartet Wer 2026 tatsächlich um den Titel kämpfen wird, bleibt vorerst unter Verschluss. Zwar fanden die Castings bereits im vergangenen Sommer statt, doch die Namen und Gesichter aller Teilnehmer werden traditionell erst kurz vor dem Sendestart offiziell enthüllt. Fest steht: Die Mischung soll erneut bunt, divers und überraschend sein, ganz nach dem Motto „GNTM für alle“.

Wo läuft „Germanys Next Topmodel“ 2026? Wie gewohnt wird die Show im Free-TV auf ProSieben und parallel dazu im Stream auf Joyn ausgestrahlt. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie dort später jederzeit abrufen. Ein Muss für Fans, die keine Entscheidung, keinen Walk und kein Umstyling verpassen wollen.

Ein Format, das sich neu erfindet und trotzdem bleibt 21 Staffeln, das bedeutet über 3000 Kandidaten und Millionen Zuschauer: „Germanys Next Topmodel“ ist damit längst ein Teil der deutschen Fernsehgeschichte. Der Sendestart 2026 zeigt einmal mehr, dass Heidi Klum und ProSieben wissen, wie man Tradition und Neuerung miteinander verbindet. Die Chancen, dass die 21. Staffel wieder für große Emotionen, hitzige Diskussionen und virale Momente sorgen wird, stehen – wie jedes Jahr – ziemlich gut.

