„Stranger Things“-Finale: Letzte Folge zwingt Netflix-Server in die Knie

Dreieinhalb Jahre haben Fans auf diesen Moment gewartet. Seit dem 1. Januar ist das Staffel- und Serien-Finale von „Stranger Things“ auf Netflix abrufbar. Zum Start der letzten Folge saßen dann aber so viele Zuschauer vor den TV-Geräten, dass sie zunächst nur eine Fehlermeldung zu sehen bekamen. Immerhin: Lange dauerte der Ausfall nicht.

Schon zum Start der fünften Staffel der Netflix-Serie „Stranger Things“ am 26. November 2025 hatte es Probleme mit den Servern gegeben. Ganze fünf Minuten lang mussten Fans warten, bis sie die ersten vier Folgen der beliebten Serie ansehen konnten. Dabei hatten sie sich schon so lange in Geduld geübt – der Start der vierten Staffel liegt immerhin schon mehr als dreieinhalb Jahre zurück (Mai 2022).

Die finale Folge ging in den USA am 31. Dezember um 17 Uhr (PST) an den Start. Aufgrund der Zeitverschieben war in Deutschland schon das neue Jahr angebrochen, sodass die Folge hier am 1. Januar um 2 Uhr morgens zu sehen war. Und weil es trotz des Jahreswechsels anscheinend so viele Fans nicht erwarten konnten, die Folge zu streamen, gab es wegen überforderter Server zunächst wieder nur eine Fehlermeldung zu sehen. Netflix scheint aber aus den Problemen im November gelernt und sich auf den regen Ansturm eingestellt zu haben. Der Spuk war nämlich schon nach einer Minute wieder vorbei.

Spin-offs und Animationsserie Mit der achten Folge der fünften Staffel ist zwar die Geschichte um Elfi und ihre Freunde zu Ende erzählt. Mit verschiedenen Spin-offs soll aber das Serien-Universum ausgebaut werden. Fans dürfen sich in diesem Jahr aber schon auf die Animationsserie „Stranger Things: Tales from '85“ freuen. Hier wird erzählt, was die Helden der Serie im Winter 1985 erlebt haben. Also ein Blick in die Ereignisse zwischen Staffel 2 und 3.

