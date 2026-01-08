Nach dem Finale ist nicht Schluss: „Stranger Things“ kehrt 2026 zurück

Seit fast einem Jahrzehnt zieht Stranger Things Fans weltweit in seinen Bann: Kinder aus dem beschaulichen Hawkins kämpfen gegen düstere Mächte, mysteriöse Phänomene und eine bedrohliche Parallelwelt. Mit der fünften Staffel steuert die Kultserie nun auf ihr großes Finale zu. Doch während der Abschied näher rückt, stellt sich für viele bereits die entscheidende Frage: Ist wirklich Schluss – oder öffnet sich schon bald ein neues Kapitel im Schatten der bekannten Welt?

Animation statt Realformat: Das neue "Stranger Things"-Projekt Mit der fünften Staffel wird die Mystery-Erfolgsserie "Stranger Things" zwar zu Ende erzählt, doch das Universum rund um Hawkins bleibt bestehen. Schon jetzt steht ein neues Projekt in den Startlöchern, das Fans erneut in die vertraute Welt entführen soll. Auch diesmal stammen Idee und Umsetzung von den Serien-Schöpfern Matt Duffer und Ross Duffer. Der entscheidende Unterschied zum Original: "Stranger Things: Tales From '85" wird als Animationsserie umgesetzt.

Trotz des Stilwechsels soll der charakteristische 80er-Jahre-Flair erhalten bleiben, den die Fans so schätzen. Dass auch das Spin-off zeitlich in den Achtzigern angesiedelt ist, liefert dafür die perfekte Grundlage. „Die Idee war, uns visuell an der Ästhetik der Cartoons dieser Zeit zu orientieren“, erklärt Matt Duffer in einem Promo-Video zur neuen Serie. Für den Look und die kreative Ausrichtung zeichnet Trickfilmzeichner Eric Robles verantwortlich, der bei „Tales From ’85“ zugleich die kreative Leitung übernimmt.

Neue Bedrohung in Hawkins: Die Handlung von "Tales From ’85" Im Vergleich zu einer Real-Serie hat ein Animationsformat einen klaren Vorteil: Die Figuren altern nicht – und damit auch nicht ihre Stimmen oder ihr Erscheinungsbild. Genau das ist für "Stranger Things: Tales From '85" ein entscheidender Pluspunkt. Denn im Mittelpunkt stehen erneut die bekannten Kinder aus Stranger Things: Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin und Max.

Die Geschichte ist zeitlich zwischen der zweiten und dritten Staffel der Originalserie angesiedelt und spielt im Winter 1985 in Hawkins. Dort bekommen es die jungen Helden nicht nur mit neuen Kreaturen aus der Schattenwelt zu tun, sondern müssen sich auch einem weiteren paranormalen Rätsel stellen, das ihre Freundschaft und ihren Mut erneut auf die Probe stellt.

Die Duffer Brothers über weitere "Stranger Things"-Pläne Der Serienstart ist derzeit für 2026 geplant, ein konkretes Datum steht jedoch noch aus. Noch geheimnisvoller gibt sich das zweite geplante „Stranger Things“-Projekt aus der Feder der Duffer Brothers. Auch hierbei soll es sich um ein Spin-off handeln, über dessen Ausrichtung und Inhalt bislang kaum Details bekannt sind.

Matt Duffer erklärte im Oktober gegenüber dem Magazin Variety, die neue Serie werde "in einer etwas anderen Welt" spielen – ohne bekannte Figuren aus Hawkins. Gleichzeitig machte er den Fans Hoffnung: Trotz der neuen Ausrichtung soll es ein erzählerisches "Verbindungsgewebe" zur Originalserie geben. Für alle, die sich schon jetzt vor dem Abschied nach mehr "strangen Dingen" sehnen, klingt das nach einem tröstlichen Versprechen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

