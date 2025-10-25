Home News TV-News

"Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz": Kritik zur Dokureihe auf 3sat

"Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz"

Freddie Mercury und Co.: Glitzer, Glamour und Geschlechteridentitäten

25.10.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die dreiteilige Doku "Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz" auf 3sat beleuchtet die revolutionäre Popkultur der 70er und 80er Jahre mit Stars wie Freddie Mercury.
Queer Pop - Ikonen, Codes und Kommerz
Freude am Spiel mit den Geschlechteridentitäten (von links): David Bowie, Grace Jones und Freddie Mercury gelten als Wegbereiter für Wege aus der Subkultur in den Mainstream.  Fotoquelle: ZDF / Cola Rérat
Queer Pop - Ikonen, Codes und Kommerz
Rapperin Ebow (rechts) nimmt im Interview mit ihren Fans Kontakt auf.  Fotoquelle: ZDF / Shane Thomas McMillan
Queer Pop - Ikonen, Codes und Kommerz
Naomi de Oliveira (Mitte) lässt sich in Berlin feiern.   Fotoquelle: ZDF / Inga Turczyn
Queer Pop - Ikonen, Codes und Kommerz
Peter Ambacher war eng mit Freddie Mercury befreundet.  Fotoquelle: ZDF / Shane Thomas McMillan

Looks und Moden haben schon immer die Entertainment-Welt geprägt: Die dreiteilige Dokureihe "Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz" erinnert nun an eine Zeit der Plateau-Stiefel, der knallengen, körperbetonten Kleidung, des Glitzerns – und des Spiels mit der Mehrdeutigkeit, den scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten und auch den Geschlechteridentitäten. Da sind dann auch Künstler wie David Bowie, Grace Jones und Freddie Mercury nicht mehr weit.

3sat
Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz
Dokumentation • 25.10.2025 • 19:20 Uhr

Von Mutmachern und Wegbereitern

Los geh's auch tatsächlich mit dem flamboyanten "Queen"-Frontmann, an den sich Peter Ambacher, ein Freund und Travestiekünstler aus Freddie Mercurys Münchner Tagen Anfang der 1980er-Jahre, erinnert. Um den Ausnahmesänger zu würdigen, taucht Ambacher ein in die Berliner Ballroom-Szene von heute. Immerhin hatten Bands, die selbstbewusst Grenzen verschoben und durch ihre Popularität Gegenwelten ans Licht holten, den Weg für queere Communities von heute geebnet. Die Doku schwelgt in Archivbildern, greift auf persönliche Erlebnisse, eindrucksvolle Geschichten und seltene Interviews aus jener schrillen und bunten Zeit der Popkultur zurück.

3sat strahlt die beiden weiteren Folgen der Reihe "Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz" am Samstag, 8. November, und am Samstag, 15. November, jeweils um 19.20 Uhr, aus.

Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz – Sa. 25.10. – 3sat: 19.20 Uhr

"Es wird zu wenig aufgestanden": Anna Werner Friedmann kämpft gegen Machtmissbrauch
Anna Werner Friedmann ist die neue Kommissarin in der ZDF-Reihe "Die Toten vom Bodensee". Als Mara Eisler hinterlässt sie eindrucksvolle Spuren und setzt sich für mehr Gerechtigkeit im Schauspiel ein.
Aktionismus
Anna Werner Friedmann

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

