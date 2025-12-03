Home News TV-News

„Stammheim – Zeit des Terrors“: So lebte die RAF im Hochsicherheitsknast

"Stammheim – Zeit des Terrors"

Neue Einblicke in den Prozess gegen Baader & Meinhof

03.12.2025, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
3sat zeigt das Dokudrama "Stammheim – Zeit des Terrors", das neue Perspektiven auf die erste Generation der RAF und den Prozess von 1975 bietet. Gedreht im Original-Zellentrakt, enthüllt der Film die Dynamik der Clique um Andreas Baader und Ulrike Meinhof und analysiert die Rolle der Justiz.
Stammheim - Zeit des Terrors
Den berühmten Terroristen der ersten RAF-Generation wurde 1975 in Stuttgart-Stammheim der Prozess gemacht (von links, Mitte): Jan-Carl Raspe (Rafael Stachowiak), Andreas Baader (Henning Flüsloh) und Gudrun Ensslin (Lilith Stangenberg).  Fotoquelle: ZDF/SWR/Hendrik Heiden
Stammheim - Zeit des Terrors
Musikfan und (Rock)star hinter Gittern: Der Vollzugsbeamte Horst Bubeck (Moritz Führmann, links) führt Terrorist Andreas Baader (Henning Flüsloh) zu seiner Zelle in Stammheim.  Fotoquelle: ZDF/SWR/Hendrik Heiden
Stammheim - Zeit des Terrors
Lilith Stangenberg verkörpert im Dokudrama "Stammheim - Zeit des Terrors" die RAF-Terroristin Gudrun Ensslin.   Fotoquelle: ZDF/SWR: Collage Spiegel TV/tricky
Stammheim - Zeit des Terrors
Andreas Baader (Henning Flüsloh), Jan-Carl Raspe (Rafael Stachowiak) und die anderen RAF-Häftlinge genossen besondere Privilegien im Gefängnis in Stammheim.   Fotoquelle: ZDF/SWR/Hendrik Heiden
Stammheim - Zeit des Terrors
Im nun wiederholten Film werden die RAF-Mitglieder um Andreas Baader und Gudrun Ensslin (Lilith Stangenberg), anders als in früheren Filmen, nicht als coole Rockband inszeniert, sondern als selbstherrliche Unsympathen.  Fotoquelle: ZDF/SWR/Hendrik Heiden

Am 21. Mai 1975 begann im eigens für diesen Prozess errichteten "Mehrzweckgebäude" der JVA Stuttgart Stammheim der Prozess gegen die erste Generation der RAF. Jene Terroristen, die bis heute noch die klangvollsten Verbrechernamen der westdeutschen Nachkriegsgeschichte tragen: Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe. Im Dokudrama "Stammheim – Zeit des Terrors", gedreht im Original-Zellentrakt von damals, liefern die Filmemacher Niki Stein und Stefan Aust neue Perspektiven auf eine ungemein anstrengende Clique, die sich auch untereinander nicht allzu grün war.

3sat
Stammheim – Zeit des Terrors
Dokudrama • 03.12.2025 • 21:45 Uhr

Die ersten Tage von Baader, Meinhof, Ensslin und Raspe in Stammheim

Das Dokudrama lief erstmals im Mai 2025 im Ersten, nun wiederholt es 3sat im Abendprogramm, ebenso wie die anderen neun Filme, die in diesem Jahr für den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Künste nominiert wurden: "Tatort: Colonius" und "Die Nichte des Polizisten" am Samstag, "Morden auf Öd – Ein Inselkrimi: Tag der Abrechnung" und "Ewig Dein" am Sonntag, "Sterben für Beginner" und "Bach – Ein Weihnachtswunder" am Montag sowie "Rosenthal" und "No Dogs Allowed" am Dienstag. "Theken-Cowboys" und "Stammheim – Zeit des Terrors" beschließen die Reihe am Mittwochabend. Ab Freitag, 28. November, sind alle zehn Filme zudem in der Mediathek abrufbar. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können daraus die ganze Woche ihren Favoriten für den 3satPublikumspreis wählen. Der Sieger wird am Freitag, 5. Dezember, im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" gekürt.

"Stammheim – Zeit des Terrors" verwebt Originalbilder mit fiktionalen Szenen, wobei letztere klar dominieren. Insofern ist die Genrebezeichnung Dokudrama für den ARD-Film zum Jahrestag des Prozessbeginns technisch zwar korrekt, beim Zuschauen fühlt es sich aber wie ein normaler Spielfilm an. Heinrich Breloer-Vibes mit dem Wechsel zwischen Inszenierung und Doku-Material plus Interviews vor Studiowänden kommen hier nicht auf. Man sieht wie die Terroristen Andreas Baader (Henning Flüsloh), Ulrike Meinhof (Tatiana Nekrasov), Gudrun Ensslin (Lilith Stangenberg) und Jan-Carl Raspe (Rafael Stachowiak) in die JVA Stuttgart Stammheim eingeliefert werden. Meistens dabei: der Vollzugsbeamte Horst Bubeck (Moritz Führmann), den es wirklich gab.

Horst Bubeck enthüllt die Privilegien der RAF-Häftlinge in Stammheim 

Oft hat Horst Bubeck erzählt, wie es im siebten Stock der JVA damals zuging. Dass die vier Gefangenen "unglaubliche Privilegien" genossen, über eine Privat-Bibliothek, eigene Fernseher und mehrere Zellen gleichzeitig verfügten. Dass sie acht Stunden täglich zusammen sein durften und mehr Besuch empfingen als jeder andere. Dass er und seine 15 Kollegen eine Terrorgemeinschaft bewachten, der fast jeder Wunsch gewährt wurde. Baader, Ensslin und Co. kommen in diesem Film, der kürzlich entdeckte Tonbandaufnahmen der Stammheim-Prozesse auswertet, ziemlich unsympathisch rüber. Sehr viel schlechter jedenfalls als noch im starbesetzten Kinofilm "Der Baader Meinhof Komplex" von 2008.



Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Klaas Heufer-Umlauf ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Vom Friseur über MTV bis zu eigenen Formaten wie "Late Night Berlin" und "Check Check" hat er sich als vielseitiger Entertainer etabliert.
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf

Damals inszenierten Bernd Eichinger (Drehbuch) und Uli Edel (Regie) die von Moritz Bleibtreu, Martina Gedeck und Johanna Wokalek gespielten Top-Terroristen noch als aus dem Ruder gelaufene Bewegung radikal linker Zerstörungswut, die aber auch – in Teilen – sexy war. Auch dieser Film wurde übrigens von Stefan Aust, Autor des gleichnamigen Bestseller-Sachbuches "Der Baader Meinhof Komplex", beraten.

In "Stammheim – Zeit des Terrors" wird das Narrativ der RAF als cooler Rockband samt Opfergang – der umstrittene (Selbst)mord im Zellentrakt – allerdings deutlich gebrochen. Vor allem Baader und Ensslin mobben Ulrike Meinhof auf übelste Art, sodass man letztere bemitleiden muss. Viel Selbstherrlichkeit, ja eine unangenehme Hybris der Terroristen schreibt der mittlerweile dritte größere deutsche Stammheim-Film den RAF-Charakteren in ihre Rollenprofile.

Steffen Henssler über Wontorra: "Also ich würde alles mit Laura machen"
Steffen Henssler spricht in einem Podcast über seinen Alltag und kommt dabei auch auf private Themen zu sprechen. Vor allem eine Aussage sorgt für Aufmerksamkeit.
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler

Heino Ferch verkörpert den Architekten der „Sonderkommission Terrorismus“

Reinhard Hauffs Film "Stammheim" von 1986, übrigens mit dem jungen Ulrich Tukur als Andreas Baader, war der erste Versuch, sich zehn Jahre nach Prozessbeginn einen Reim auf das westdeutsche Trauma linker Terrorangriffe von innen zu machen. Ziemlich unangenehm, wenn auch nicht uninteressant ist es, die Psychospiele der Insassen, ihrer Aufpasser und anderer Staatsvertreter im neuen Film zu verfolgen. Unter anderem sieht man Heino Ferch als Kriminaler Alfred Klaus, der 1971 am Aufbau der "Sonderkommission Terrorismus" beteiligt war. Er legte einen "Baader-Meinhof-Vorbericht" vor – das erste wichtige polizeiliche Dokument zum Thema. Im Film spielt er eine ebenso kleine Rolle wie "Tatort"-Kommissar Hans-Jochen Wagner, der hier ebenso fiktional dem Staatsapparat dient.

Während Justiz und Vollzug neutral, wenn auch leicht genervt dargestellt werden, fällt es schwer, sich den RAF-Insassen irgendwie nahe zu fühlen. Auch wenn es ein paar wenige Besuchsszenen der Kinder der Terroristen gibt, die auf tragische Weise rühren. Eigentlich – und das gilt vor allem für das Gespann Baader-Ensslin – schaut man hier einem Club von Unsympathen beim Geschichtemachen zu. Dass sich die Autoren Stein und Aust auf dem bislang besten durch Quellen belegten Authentizitätspfad befinden, wird beteuert. Und es könnte nach Auswerten neuerer Quellen auch durchaus korrekt sein. Das Anschauen des RAF-Klientels in einem filmisch gut gemachten TV-Werk tut trotzdem irgendwie weh.

Stammheim – Zeit des Terrors – Mi. 03.12. – 3sat: 21.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Hinter den Kulissen von „Wicked 2“: Ariana Grande ganz privat
Grammy-Gewinnerin in "Wicked: Teil 2"
Ariana Grande
ZDF zeigt „Rosenthal“: Das geheime Leiden des TV-Idols Hans Rosenthal
"Rosenthal"
Rosenthal
Body Positivity trifft Influencer-Welt: Diese Klinik-Romanze trifft ins Herz
"Liebesbrief an Jenny"
Liebesbriefe an Jenny
Roadmovie mit Elmar Wepper: Poetisches Drama über einen Neuanfang
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"
Kölns dunkles Geheimnis: Stillgelegter Fernsehturm wird zum Krimi-Schauplatz
"Tatort: Colonius"
Tatort: Colonius
Beliebter Familien-Epos: Die Schöllacks und ein Jahrzehnt voller Geheimnisse
"Ku'damm 56"
Ku'damm 56
Furzende Käfer & Po-Atmung: Die wildesten Fakten der Evolution
"Unser erstaunlicher Po – Warum die Natur das Hinterteil erfand"
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
Trump will "Rush Hour"-Fortsetzung: Warum er sie wahrscheinlich bekommt
Trump und Hollywood
US-Präsident Donald Trump
Warum „Polizei“ der kontroverseste ARD-Film des Jahres werden könnte
"Polizei"
Polizei
Ungefiltert und nah: So zeigt die neue Doku den Kriegsbeginn
"Ukraine – Wenn Krieg Alltag wird"
Ukraine - Wenn Krieg Alltag wird
Aleks Petrovic bricht Vanessa Nwattu – sogar Janin Ullmann weint
"Temptation Island VIP"
Janin Ullmann
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
Siebenstellige Summe: Jürgen Milski verrät, wie viel Geld er nach "Big Brother" verdient hat
TV-Durchbruch
Jürgen Milski
"Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella: Jetzt sind alle Gäste bekannt
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Thomas Gottschalk macht Krebsdiagnose öffentlich
„Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen“
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
„Sissi“ nicht mehr im Ersten: Hier ist der Klassiker an Weihnachten 2025 zu sehen
Was sich lohnt
Ein Mann steht neben einer Frau.
Tattoos und Kippe: Verrückte Fakten über "Sissi"
Hätten Sie es gewusst?
Die Schauspielerin Romy Schneider wurde ab 1955 in der Rolle als Elisabeth von Österreich in den "Sissi"-Filmen zum populären Filmstar.
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
TV-Marathon im Dezember
Johannes B. Kerner
Neuer Job für Jana Wosnitza – Moderatorin kehrt zu Sport1 zurück
Comeback bei Sport1
Jana Wosnitza
„Der kleine Lord“: Die unglaubliche Wandlung von Connie Booth
85. Geburtstag
Der kleine Lord
Geheime Liebe und schwere Zeiten: Die drei Ehen von Roland Kaiser
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
"Tierärztin Dr. Mertens"-Star: So begann die Karriere von Ursela Monn
Schauspielerin wird 75
Ursela Monn
„Fehlbesetzung“? Roland Kaiser findet klare Worte nach Silbereisen-Kritik
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Wer hilft, wenn niemand bezahlt? Ein Blick auf Deutschlands Ehrenamt
"37°: Ehrenamt – unersetzlich, unbezahlbar"
37°: Ehrenamt - unersetzlich, unbezahlbar
Klaas Heufer-Umlauf fällt hartes Urteil über ZDF-"Traumschiff": "Ein bisschen sedierend"
Traumschiff-Debatte
Klaas Heufer-Umlauf
Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben
Leben abseits der Showbühne
Thomas Gottschalk
Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale
Nach Küchen-Fauxpas: Herzogin Meghan im Netz als "Salmonellen-Sussex" verhöhnt
Küchenhygiene-Panne
"With Love, Meghan"
Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
Chico im Tatort
Kürsat Yildirim