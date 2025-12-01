Steffen Henssler über Wontorra: "Also ich würde alles mit Laura machen"

Steffen Henssler (53) gilt als TV-Koch mit der wohl schärfsten Zunge im deutschen Fernsehen. Bei „Grill den Henssler“ geht es nicht nur am Herd zur Sache – auch die Wortgefechte mit Moderatorin Laura Wontorra (36) sind längst Kult. Die schlagfertigen Spitzen rutschen dabei gern unter die Gürtellinie und gehören für viele Zuschauer genauso zur Show wie das Kochen selbst.

In dem Podcast „Frühstück bei Barbara“ griff Gastgeberin Barbara Schöneberger (51) diese Dynamik schmunzelnd auf und stellte Henssler die alles entscheidende Frage: Was würde er eigentlich mit Wontorra machen? Die Antwort des Starkochs kam trocken und ohne Umschweife: „Alles.“

Steffen Hensslers strikte Morgenroutine Im gut gelaunten Frühstücks-Talk gab der neue „The Taste“-Coach zunächst Einblick in seine persönliche Morgenroutine, die er seit rund vier Jahren durchzieht: aufstehen um halb sieben, kurz nach draußen, frische Luft und Tageslicht tanken, tief durchatmen – und anschließend vier Minuten eiskalt duschen. „Da fühlst du dich danach, als hättest du ’nen Stahlmantel an, der trägt dich durch den Tag“, erklärte Henssler.

Schöneberger griff das Thema Duschen später erneut auf – allerdings mit einem Augenzwinkern. Sie wollte wissen, wie Hensslers Frauengeschmack aussieht, und forderte ihn unter dem Motto „Jetzt wird ausgepackt“ heraus: „Du hast drei Frauen zur Wahl: Was machst du mit denen?“

Laura Wontorra bringt Henssler aus dem Konzept Henssler reagierte zunächst erstaunt: „Damit kommst du heutzutage noch durch, meinen größten Respekt“, lachte er – stellte sich der Aufgabe aber. Schöneberger begann ihr Spiel: „Laura Wontorra, Mirja Boes, Ruth Moschner und Aufstehen, Frühstück und Duschen.“ Zur Einordnung: Wontorra moderiert aktuell „Grill den Henssler“, Moschner hatte diesen Job zuvor, Boes gehörte lange zur Jury.

Henssler entschied spontan: „Mit Laura!“ Doch Schöneberger setzte direkt nach und präzisierte: „Nein, Mirja Boes musst du auch unterkriegen. Lass mich raten, mit der gehst du nicht duschen“, witzelte sie. Henssler konterte: „Die kann ja zugucken. Also ich würde alles mit Laura machen. Ich würd die anderen rausschmeißen, ich sag dir, wie’s ist.“

Schöneberger nahm es mit Humor: „Ja, lassen wir gelten. Natürlich Laura. Mit der machst du so ’ne ganz lange Duschsession und holst auch mal die weichen Handtücher ins Badezimmer.“ Henssler schüttelte ungläubig den Kopf: „Wird das mit dir immer schlimmer?“ – worauf Schöneberger trocken zurückgab: „Ja, aber es war früher auch schon schlimm.“

Dieser Moment sorgt für Gelächter Henssler wurde dann plötzlich ernst – zumindest ein bisschen: „Ich bin in einem Alter, wo ich auf jeden Fall alleine duschen will, weil ich meine Ruhe haben will. Das ist der Moment für mich.“ Schöneberger konterte lachend: „Einmal am Tag keine Frau, die an dir rumfummelt. Hm. Nee, da bin ich noch nicht. Weiß auch nicht, ob ich da jemals hinkomme.“

Henssler legte nach: „Das glaube ich auch nicht. Ich glaub, wenn ich in zehn Jahren wiederkomme, sitzt du wirklich nur noch im Bademantel da – und hast nichts drunter.“

Folge 59 von „Frühstück mit Barbara“ lieferte damit 30 Minuten beste Unterhaltung, geprägt von Schlagfertigkeit und viel Gelächter. Ob es eine Fortsetzung gibt? Möglich. Henssler spielte mit dem Gedanken, selbst einen Podcast zu starten – allerdings nur für eine einzige Folge, und dann mit Schöneberger. Die reagierte sofort begeistert: „Bitte lad mich ein! Ich komme.“

